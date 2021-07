OnePlus Pad, nuovo tablet all’orizzonte o l’ennesimo rebrand?

Grandi novità in casa OnePlus: dopo la “non-fusione” con Oppo e la possibile dipartita di OxygenOS in favore di ColorOS, l’azienda potrebbe presto entrare anche nel mercato dei tablet. Si tratta di un nuovo dispositivo o dell’ennesimo rebrand?

La registrazione del nome OnePlus Pad presso la EUIPO (European Union Intellectual Property Office), scoperta dai colleghi di MySmartPrice, indicherebbe l’interesse dell’azienda ad entrare nel mercato delle tavolette intelligenti.

L’azienda avrebbe registrato il marchio il 1 luglio scorso, tuttavia i documenti non includerebbero alcuna specifica precisa o indicazioni sul design del tablet.

OnePlus non è l’unica azienda del gruppo BBK Electronics ad essere al lavoro su un nuovo tablet. Dopo aver dato una prima occhiata a Realme Pad durante l’ultimo evento di lancio tenuto dal brand, rumor che sono circolati in rete avrebbero svelato che Oppo e Vivo sarebbero a loro volta indaffarati nella presentazione di dispositivi Android dai grandi display.

Calcolando la sempre più vicina collaborazione tra OnePlus e Oppo, dunque, è molto probabile che le due aziende stiano lavorando allo stesso prodotto, cosa che non renderà forse così felici i fan del brand “Never Settle”.

Ovviamente è giusto ricordare che si tratta solamente della registrazione del nome di un prodotto e che questa non è in alcun modo una conferma dell’esistenza di OnePlus Pad. L’azienda potrebbe aver consegnato la documentazione solamente per assicurarsi la proprietà del nome prodotto.

La curiosità è però tanta e non vediamo l’ora di scoprire in che modo l’azienda avrebbe intenzione di conquistarsi una fetta del mercato dei tablet, sempre che sia davvero intenzionata a farlo.

OnePlus potrebbe anche aver spesso preso decisioni in contrasto con le idee dei fan più accaniti, c’è però da dire che ha sempre e comunque presentato dei dispositivi in grado di catturare l’attenzione e soddisfare gli utenti.