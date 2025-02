OnePlus Watch 3 migliora ancora dove già era un campione | Recensione

OnePlus Watch 3 è uno smartwatch Wear OS di fascia alta con un design elegante e resistente, prestazioni elevate e un'autonomia incredibile per la categoria. Offre funzionalità avanzate per la salute e il fitness. Nonostante l'ECG non sia disponibile in Italia, OnePlus Watch 3 è un dispositivo altamente competitivo, in grado di scontrarsi testa a testa con i migliori smartwatch sul mercato. Offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, superando molti concorrenti diretti in specifiche tecniche a un costo inferiore, sebbene non sia comunque per le tasche di tutti.

OnePlus Watch 3: la recensione in un minuto

OnePlus Watch 3 è il più recente smartwatch del produttore cinese, un dispositivo che si basa sul successo dei suoi predecessori. Il design è elegante e resistente, con una cassa in acciaio inossidabile, una lunetta in lega di titanio e un vetro zaffiro a protezione del display. La nuova corona rotante è la benvenuta, grande assente dello scorso anno. Il display AMOLED LTPO offre una luminosità elevata e una frequenza di aggiornamento minima di 1Hz per l'Always-on Display, garantendo una maggiore efficienza energetica.

L'architettura dual-engine combina il chipset Snapdragon W5 Gen 1 con il nuovo BES2800 per prestazioni elevate e un'autonomia ancora migliore. La batteria al silicio-carbonio di nuova generazione è da 631mAh e si ricarica rapidamente con la tecnologia VOOC. Il GPS a doppia frequenza garantisce un tracciamento preciso dell'attività fisica.

OnePlus Watch 3 supporta oltre 100 modalità sportive e offre funzionalità avanzate per la salute, tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e della SpO2. La funzione 60s Health Check-In (in arrivo a marzo 2025) fornirà un controllo completo della salute in 60 secondi. Manca l'ECG sul modello italiano.

Wear OS 5 di Google offre un'esperienza utente completa e l'accesso al Play Store. L'app OHealth offre analisi delle metriche di salute e informazioni personalizzate. OnePlus Watch 3 può essere utilizzato anche per comandare da remoto gli smartphone del marchio, consentendo di controllare la riproduzione di video su app come TikTok e YouTube Shorts e di gestire l'app fotocamera.

OnePlus Watch 3 è uno smartwatch completo e competitivo, ideale per chi cerca un dispositivo premium con un'ottima autonomia e funzionalità avanzate.

Prezzi

Proposto al prezzo di 349,00 euro, il OnePlus Watch 3 arriva sul mercato senza aumentare il proprio costo rispetto al modello precedente. Visti i moltissimi miglioramenti portati sul tavolo dal marchio, si tratta di un'ottima notizia!

Non è uno smartwatch economico, ma non vuole esserlo. Punta a competere con i migliori smartwatch Wear OS e ci riesce alla grande. Per chi deciderà di acquistare OnePlus Watch 3 al lancio o nel periodo immediatamente successivo, l'azienda ha comunque preparato delle gustose offerte:

Dal 18 al 25 febbraio , chi effettua il preordine del OnePlus Watch 3 potrà acquistarlo in bundle con i OnePlus Buds Pro 3 (del valore fino a 199,00 euro), fino a esaurimento scorte, al prezzo totale di 299,00 euro .

, chi effettua il preordine del OnePlus Watch 3 potrà acquistarlo in bundle con i (del valore fino a 199,00 euro), fino a esaurimento scorte, al prezzo totale di . Dal 26 febbraio al 31 marzo, il OnePlus Watch 3 sarà disponibile in bundle con le OnePlus Nord Buds 3 Pro (del valore fino a 79,00 euro), fino a esaurimento scorte, al prezzo totale di 299,00 euro.

Quindi 50 euro di sconto e auricolari in regalo per chi completerà l'acquisto entro fine marzo. Allo stesso modo, dal 4 al 31 marzo, sarà attiva anche un'offerta speciale che permetterà di acquistare il OnePlus Watch 3 con uno sconto fino al 40% all'interno di bundle selezionati.

Il OnePlus Watch 2, ancora disponibile online a prezzo ridotto, è consigliato a chi vuole un assaggio dell'esperienza del nuovo Watch 3 risparmiando un po'. Chi già possiede la versione 2024 dell'orologio non sentirà probabilmente la necessità di un aggiornamento, anche se le novità sono tante e tutte decisamente benvenute. Per tutti gli altri, se siete alla ricerca di uno smartwatch completo e di qualità, OnePlus Watch 3 si presenta come un'offerta formidabile.

OnePlus Watch 3: la recensione completa

OnePlus rinnova la propria offerta di smartwatch con il lancio del nuovissimo OnePlus Watch 3, un dispositivo che promette di ridefinire ancora una volta gli standard del settore. Forte del successo dei suoi predecessori, OnePlus Watch 2 e OnePlus Watch 2R, il nuovo arrivato si presenta con un design rinnovato, funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e una durata della batteria ancora più estesa.

È ancora una volta uno dei migliori smartwatch sul mercato? Vale la pena aggiornare dal modello precedente?

Ancora più bello, ancora più resistente

OnePlus Watch 3 si presenta con un design nuovo ma familiare, che unisce quanto di buono c'era nei modelli precedenti a delle benvenute novità. La cassa in acciaio inossidabile, ereditata dal modello precedente ma quest'anno visibilmente più sottile, offre una sensazione di elevata qualità e un piacevole mix di finiture lucide e satinate. La nuova lunetta in lega di titanio con rivestimento PVD aggiunge un tocco di sofisticatezza e garantisce una maggiore resistenza.

La caratteristica sporgenza nella parte destra dell'orologio è rimasta invariata, un elemento di design che personalmente apprezzo molto in quanto rende molto più facili da raggiungere i pulsanti laterali.

Un elemento distintivo del nuovo modello è la corona riprogettata, la quale ora offre finalmente funzioni sia di rotazione che di pressione, consentendo un'interazione versatile con il dispositivo. Il modello precedente aveva una corona "finta", in quanto funzionava da solo tasto senza alcun modo di interagire con l'orologio alla rotazione. La nuova corona è decisamente più imponente e facile da ruotare in modo preciso grazie ad una texture zigrinata.

A proteggere il display troviamo uno strato di vetro zaffiro completamente piatto, per una resistenza ai graffi degna dei migliori orologi di stampo classico. L'attacco per i cinturini rimane un 22mm standard, anche se bisogna stare attenti all'ingombro delle anse quando si sceglie un modello di terze parti.

La resistenza di OnePlus Watch 3 è certificata IP68, 5ATM e MIL-STD-810H, a garanzia di affidabilità anche in ambienti difficili. Il dispositivo è stato sottoposto a rigorosi test in condizioni estreme, superando prove di resistenza a bassa pressione, alte e basse temperature, shock termici, radiazioni solari, pioggia, umidità, nebbia salina, sabbia, polvere, immersione, vibrazioni, impatti e contaminazione da fluidi.

Nonostante la dimensione della cassa sia rimasta invariata rispetto al modello dello scorso anno, cresce fino a 1,5" la diagonale del display. La cornice è stata ottimizzata, donando allo smartwatch un aspetto ancora più premium. La risoluzione di 466x466 pixel rimane la stessa ma il calo di densità di pixel è impercettibile vista l'alta qualità dello schermo AMOLED LTPO scelto dal marchio.

Il pannello è lo stesso BOE Q10 utilizzato sugli smartphone top di gamma del brand, a garanzia di una qualità impeccabile. La luminosità massima, regolabile automaticamente grazie ad un preciso sensore, può arrivare fino a 2200 nit in caso di luce solare forte o durante gli allenamenti. L'uso di un display LTPO permette a OnePlus di ridurre la frequenza di aggiornamento fino a solo 1Hz per l'Always-on Display, risparmiando energia.

Migliora ancora dove già era un campione

OnePlus Watch 3 riprende l'ottima architettura hardware dei modelli che l'hanno preceduto e che abbiamo tanto apprezzato. Il sistema Dual-Engine Architecture, unico nel suo genere, combina il chipset Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 ad alte prestazioni per l'esecuzione di Wear OS 5 al nuovo chipset BES2800 per l'efficiente RTOS.

Il chip BES2800, realizzato con tecnologia 6nm FinFET, offre un miglioramento del 200% delle prestazioni della CPU e un aumento del 400% della potenza di elaborazione NPU rispetto al suo predecessore. Questo si traduce in una maggiore velocità operativa e in una riduzione significativa del consumo energetico quando le funzioni Wear OS non sono utilizzate.

Esattamente come per i modelli precedenti, il passaggio tra i due sistemi operativi e chipset avviene istantaneamente e in modo completamente invisibile all'utente. Per quello che concerne chi utilizza lo smartwatch è come usare un qualsiasi altro modello di orologio Wear OS, il che è encomiabile!

Questa architettura, insieme alla nuova batteria OnePlus Silicon NanoStack, contribuisce alla straordinaria e migliorata durata della batteria del nuovo smartwatch di OnePlus.

Samsung, Google, per favore prendete nota!

La batteria, realizzata con la stessa tecnologia che ha permesso di avere 6000mAh in OnePlus 13, sfrutta materiali anodici al silicio-carbonio di nuova generazione per una maggiore densità energetica. La capacità della batteria è stata aumentata a 631mAh, rispetto ai 500mAh della generazione precedente.

Grazie a tutte queste novità, OnePlus Watch 3 offre un'autonomia ancora migliore, raggiungendo fino a 5 giorni (120 ore) in modalità Smart, superando di quasi un giorno intero la già impressionante durata del modello precedente. In modalità Risparmio Energetico si raggiungono i 16 giorni di autonomia. Questi sono i veri miglioramenti che vorremmo vedere su ogni smartwatch, è arrivata l'ora di dire addio ai prodotti che vanno caricati ogni giorno o a quelli che per massimizzare l'autonomia rinunciano alle funzionalità smart. Qui si ha il meglio di entrambi i mondi.

La ricarica rapida VOOC consente di ottenere un'intera giornata di utilizzo con soli 10 minuti di ricarica. Questo miglioramento sostanziale delle prestazioni della batteria e delle capacità di ricarica libera gli utenti dalle preoccupazioni legate all'autonomia. Complimenti di nuovo a OnePlus per aver dotato la dock di ricarica magnetica di una porta USB Tipo-C, in modo da permettere all'utente di sostituire facilmente il cavo di alimentazione.

Parlando delle ulteriori novità hardware, OnePlus Watch 3 è dotato di un'antenna polarizzata circolarmente, che migliora la ricezione dei segnali da più direzioni. Questo design ottimizza il tracciamento del percorso durante le corse in città, dove i segnali possono essere riflessi dagli edifici più alti. Il GPS a doppia frequenza riceve i segnali satellitari L1 e L5, mentre il chip Broadcom SYN4778 accelera la ricerca dei satelliti, garantendo un posizionamento più accurato rispetto al GPS a frequenza singola.

Il nuovo chip, realizzato con tecnologia di processo a 7nm, offre un significativo aumento delle prestazioni e una riduzione del consumo energetico di oltre il 50%, ottimo per chi utilizza lo smartwatch continuamente per tracciare i propri allenamenti.

In pratica, OnePlus Watch 3 è più potente e capace ma allo stesso tempo più efficiente del modello precedente, con una batteria più capiente per un risultato complessivo davvero ottimo. L'azienda ha migliorato tutto quello che poteva migliorare per quanto riguarda l'hardware.

Salute e fitness sono una priorità ma dov'è l'ECG?

Il Watch 3 arriva con a bordo l'ultima versione del sistema operativo di Google per gli indossabili, Wear OS 5, che offre una serie di aggiornamenti per migliorare le funzionalità smart, le prestazioni e l'ottimizzazione energetica.

Wear OS 5 introduce aggiornamenti alle app Google più comuni e consente agli utenti di passare a un nuovo smartphone senza dover reimpostare l'orologio alle impostazioni di fabbrica. Gmail su Wear OS 5 supporta la sincronizzazione e la risposta alle email, semplificando la gestione della posta elettronica. Google Maps supporta la sincronizzazione della navigazione e delle informazioni sulla posizione con lo smartphone. Google Wallet supporta carte d'imbarco, biglietti per concerti e tessere associative.

L'app OHealth, che bisogna installare per la configurazione e la gestione dell'orologio, offre la funzione Health Insights, che fornisce un'analisi delle varie metriche di salute basata sul machine learning. Sfruttando i dati completi sull'attività e la salute degli utenti, Health Insights offre informazioni personalizzate, aiutando gli utenti a monitorare, interpretare e ottimizzare la propria salute in modo efficace. L'app può ancora migliorare se confrontata con le alternative dei competitor principali, ma al momento è comunque abbastanza completa e funzionale.

OnePlus Watch 3 può essere utilizzato per comandare da remoto gli smartphone del marchio, consentendo di controllare la riproduzione di video su app come TikTok e YouTube Shorts e di gestire l'app fotocamera.

Il wearable di OnePlus supporta oltre 100 modalità sportive, tra cui corsa, camminata, ciclismo, nuoto, escursionismo, sci, tennis, badminton, ping pong, calcio, basket, boxe e yoga, coprendo praticamente tutte le attività fisiche più popolari.

La nuova funzione 60s Health Check-In (in arrivo a marzo 2025 con un aggiornamento, ma che noi abbiamo già provato) consente di effettuare un controllo completo della salute in soli 60 secondi, valutando simultaneamente sei indicatori chiave: frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue, benessere mentale, temperatura del polso, qualità del sonno ed età vascolare. Questi dati forniscono una panoramica completa dello stato di salute dell'utente, aiutando a identificare e prevenire potenziali problemi.

Il modello da noi provato supporta anche la funzionalità ECG che va ad integrarsi anche con 60s Health Check-In. Purtroppo, il modello in vendita in Italia non disporrà di questo ulteriore controllo per il cuore. Tecnicamente l'hardware venduto da noi dovrebbe essere lo stesso, trattandosi teoricamente di una limitazione software dovuta a certificazioni e normative. È probabile che OnePlus possa attivare la registrazione dell'ECG in futuro, ma non compratelo sulla base di questa congettura in quanto l'azienda non ha mai dichiarato di star lavorando per sbloccare la caratteristica.

OnePlus Watch 3 offre anche un monitoraggio del sonno multidimensionale, combinando metriche come i livelli di ossigeno nel sangue, la frequenza respiratoria durante il sonno, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), i movimenti del corpo e il russamento. Questi dati vengono analizzati per fornire informazioni sulla qualità delle dormite e aiutare gli utenti a comprendere meglio i propri schemi di sonno, consentendo il monitoraggio di potenziali problemi respiratori. L'orologio si è rivelato molto precisa durante la mia prova, riuscendo a capire con precisione quando mi sono addormentato e quando mi sono risvegliato, anche in caso di brevi riposini.

Il monitoraggio della frequenza cardiaca è stato migliorato grazie a un modulo PPG ottimizzato, che garantisce una maggiore precisione nella rilevazione. Il dispositivo supporta il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e dell'HRV 24 ore su 24, generando una curva dati completa che consente agli utenti di tenere traccia delle tendenze, rilevare anomalie come battiti rapidi, lenti o irregolari e ricevere avvisi tempestivi per una migliore gestione della salute del cuore.

Il nuovo design del cinturino, più curvo rispetto al modello precedente, migliora l'aderenza al polso, garantendo un contatto più stretto e un ambiente ottimale per il monitoraggio della frequenza cardiaca, riducendo al minimo l'impatto di fattori esterni.

Conclusioni

OnePlus Watch 3 si presenta come uno smartwatch completo e ambizioso, che di fatto alza ancora una volta l'asticella delle aspettative per un orologio con Wear OS. Il design elegante e resistente, le prestazioni elevate, la durata della batteria migliore nella sua categoria e le funzionalità avanzate per la salute e il fitness lo rendono un dispositivo attraente per un'ampia gamma di utenti. La presenza del Play Store in Wear OS 5 e l'ecosistema OnePlus contribuiscono a creare un'esperienza utente di altissima qualità. Nonostante il 60s Health Check-In sia previsto per più avanti e manchi l'ECG in Italia, OnePlus Watch 3 si posiziona comunque come un dispositivo promettente, in grado di competere con i migliori orologi smart.

Il prezzo di 349,00 euro non è per tutti, ma stiamo parlando di un prodotto pensato per competere con gli smartwatch più completi sul mercato, non con le smart band da pochi euro. Se confrontato con i Huawei Watch, gli Apple Watch e i Galaxy Watch del caso, OnePlus Watch 3 è un prodotto altamente competitivo per design, funzionalità e prezzo, superando anche molti dei suoi concorrenti diretti in specifiche tecniche ad un costo minore. Se solo avesse l'ECG sarebbe molto vicino ad essere lo smartwatch perfetto a questo prezzo, almeno per quanto mi riguarda.

Se acquistato con le promo di lancio a 299,00 euro con in regalo anche gli auricolari top di gamma del brand, è imperdibile!

Non vuole competere ovviamente con prodotti specifici per gli sport estremi come i Garmin Fenix, ma offre allo stesso tempo un'esperienza premium degna di impensierire gli smartwatch "Ultra" dei competitor. In attesa di qualcuno che possa sfidarlo, gli conferiamo il nostro Award come migliore smartwatch Wear OS disponibile ad oggi.