Oppo A12e: rivelate per errore le specifiche tecniche

Oppo lancerà presto un nuovo smartphone. Pur non essendoci stata una presentazione ufficiale, A12e è appena apparso nel sito web vietnamita ufficiale del brand, insieme alle specifiche tecniche. La pagina è però stata eliminata subito dopo.

A quanto pare, si tratterà di un rebrand di Oppo A3, che è stato lanciato l’anno scorso in India. Non sappiamo, per il momento, in quali mercati Oppo A12e arriverà. Lo smartphone avrà un display LCD IPS da 6,2 pollici. La fotocamera frontale da 8 MP sarà collocata in una tacca molto ampia e, di conseguenza, invasiva. Il modulo fotografico posteriore sarà invece composto da 2 sensori da 13 MP e 2 MP.

Sotto la scocca troveremo il chipset Snapdragon 450, affiancato da 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. La batteria, compatibile con la ricarica rapida a 10 W, avrà una capacità massima di 4.230 mAh. Il device, con dimensioni di 156,2 x 75,6 x 8,2 mm, peserà 168 grammi.

Interessante la funzionalità “Music Party”, con cui gli utenti potranno ascoltare la musica insieme ad altre persone collegando più dispositivi. Non è chiaro quando Oppo A12e sarà rilasciato e neanche il prezzo. Pochi giorni fa, sono trapelate anche altre informazioni riguardo a un altro prodotto targato Oppo, ovvero Reno Ace 2.