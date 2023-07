Partiamo subito mettendo le mani avanti: Oppo Pad 2 è uno dei migliori tablet Android sul mercato, una vera forza della natura con un display di altissima qualità ed un design ricercato. È solo che… beh… non è la prima volta che lo vediamo.

Non serve un occhio esperto per accorgersi che Oppo Pad 2 è a tutti gli effetti identico in tutto e per tutto a OnePlus Pad, ma ha il vantaggio di arrivare con più memoria interna e regalarvi quasi 250,00 euro di accessori!

Nuovo nome e colore meno appariscente

Le uniche differenze dal punto di vista estetico tra Oppo Pad 2 e OnePlus Pad riguardano il logo sulla scocca e la colorazione, in questo caso grigia invece che verde. Quest’ultima, tuttavia, è da me preferita in quanto dona un tocco di originalità in più al dispositivo. Se stavate cercando una variante meno appariscente, però, Oppo Pad 2 è quello che fa per voi.

Pad 2 di Oppo è quindi, come il gemello, un tablet sottile e maneggevole, con uno spessore di soli 6,5mm e un peso di 552g. Rispetto al Samsung Galaxy Tab S8, principale concorrente, ha uno spessore leggermente maggiore, ma offre comunque una batteria più capiente.

La scocca del tablet di Oppo è realizzata in alluminio con un pattern a cerchi concentrici intorno alla fotocamera posteriore. Ha tre bordi tondeggianti per migliorare l’ergonomia e uno piatto dove agganciare magneticamente e ricaricare lo stylus, che è possibile acquistare separatamente per 99,99 euro (salvo promozioni, come vedremo).

Il pennino ha una latenza di soli 2ms, riconosce 4069 livelli di pressione e 60° di inclinazione. Ad ogni modo, come detto nella recensione del tablet OnePlus, potrebbe essere difficile trovare app di terze parti compatibili al 100% con lo stylus in quanto gli sviluppatori devono attivamente implementare l’SDK del marchio.

Il tablet ha un microfono per le videochiamate nella parte alta, i tasti del volume sono posizionati vicino all’angolo superiore sinistro e il pulsante di accensione è facilmente raggiungibile. Tuttavia, non dispone di un lettore di impronte digitali e richiede l’inserimento manuale del PIN/pattern o l’uso del riconoscimento del volto 2D, poco sicuro.

La fotocamera frontale è posizionata al centro del lato lungo, come negli iPad e nei tablet Samsung più recenti, poiché Oppo incoraggia l’uso del tablet in orizzontale. Inoltre, il tablet ha tre pogo pin sul lato inferiore per collegare una cover con tastiera e trackpad, indicando l’intenzione di sostituire il vostro laptop.

La Oppo Smart Touch Keyboard dal costo di 149,99 euro (anche in questo caso, salvo promozioni) è una cover con tastiera di alta qualità, caratterizzata da una finitura simil-alcantara all’interno e una copertura esterna in pelle sintetica morbida. Si tratta, ovviamente, della stessa tastiera di OnePlus Pad e ne eredita pregi e difetti.

Per esempio, offre un layout americano con simboli diversi rispetto alla tastiera italiana e manca la presenza delle lettere accentate. Il trackpad è comodo per la navigazione, ma il sistema di rilevamento del palmo della mano può causare tocchi involontari durante la scrittura. L’angolo di inclinazione del tablet rispetto alla tastiera è fisso e non è possibile piegare la cover per utilizzare la tastiera come supporto sul retro del tablet.

Nonostante ciò, anche in questo caso l’esperienza d’uso complessiva è stata convincente, con tasti ben posizionati e un feedback piacevole. Il puntatore del trackpad è stato sviluppato con uno stile simile a quello di iPadOS. Considerando che Android di base, Samsung DeX e Motorola Ready For supportano il puntatore a livello di sistema, non capisco il perché di questa implementazione meno versatile. Infatti, il puntatore di Oppo Pad 2 risulta completamente inutile in diverse applicazioni, soprattutto nei giochi, portandovi ad alzare il braccio e raggiungere lo schermo touch.

Un tablet potente e con un gran bel display

Oppo Pad 2 presenta lo stesso schermo da 11,61 pollici con rapporto 7:5 che abbiamo adorato nel Pad di OnePlus. Il pannello IPS LCD offre una risoluzione di 2800 x 2000 pixel e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, supportando anche contenuti HDR e Dolby Vision, perfetto per la visione di contenuti multimediali e il gaming.

La qualità visiva è eccezionale, con colori piacevoli e luminosità massima di 500 nit. Tuttavia, la scelta di utilizzare un formato display così particolare può comportare bande nere durante la visualizzazione di foto, film e serie TV, mentre alcune app (in particolare alcuni giochi) risultano inutilizzabili per via di uno spostamento degli elementi della UI.

L’audio, emesso da quattro altoparlanti certificati Dolby Atmos, è molto potente e chiaro fino all’80% del volume massimo, oltre al quale difficilmente vi spingerete comunque. Purtroppo, il tablet non dispone di una presa audio jack e non consente di indirizzare l’audio a due paia di cuffie Bluetooth contemporaneamente. Pertanto, se si desidera guardare un film in coppia, sarà necessario acquistare un adattatore USB Tipo-C/jack da 3,5 mm per utilizzare le vecchie cuffie cablate, a condizione di averle ancora, o condividere l’audio con le persone presenti nello stesso ambiente, come luoghi pubblici, treni, aerei, automobili, ecc.

Non cambia il SoC da vero top di gamma, il Mediatek Dimensity 9000 che abbiamo spesso avuto modo di provare quest’anno. Invariati anche gli 8GB di RAM LPDDR5 che sono più che sufficienti, anche se comunque espandibili tramite software. La memoria interna di tipo UFS 3.1, questa purtroppo non espandibile, è da 256GB invece che 128GB come su OnePlus Pad. Se avete bisogno di più spazio per i vostri dati e le vostre app, Oppo Pad 2 è più adatto del suo gemello, anche se il resto delle specifiche è perfettamente invariato.

Dispositivo Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3DMark

PCMark Work 3.0 Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Performance Oppo Pad 2 1078 3327 924508 1460499 2374

(14,20 fps) 2373 – 2311

(97,3%) 10414 OnePlus Pad 1087 3324 862549 1446810 2370

(14,30 fps) 2371 – 2309

(97,4%) 10173

E per fortuna, in quanto Oppo Pad 2 ha anch’esso una porta USB Tipo-C che supporta le funzionalità OTG per il collegamento di vari accessori. Si tratta comunque di una USB 2.0, quindi non la potrete utilizzare come uscita video o per il trasferimento rapido dei dati. La ricarica avviene anche in questo caso a 67W con il sistema SuperVOOC composto da alimentatore e cavo che si trovano in confezione, molto più veloce di tanti competitor sul mercato.

La batteria da 9510mAh è estremamente capiente e, nonostante i test sintetici di resistenza dicano il contrario, ha una durata più che soddisfacente utilizzando il tablet come sostituto di un laptop per social, navigazione, intrattenimento e un po’ di gioco.

Un software maturo a metà

Una delle stranezze del software del Oppo Pad 2 è la presenza di elementi sia tipici delle interfacce degli smartphone che di quelle dei tablet. Mentre alcune sezioni del Pad presentano un layout da tablet, come l’area di notifica e le impostazioni rapide, altre sezioni mantengono l’interfaccia da smartphone. Questo mix può risultare confuso per gli utenti, specialmente quando si monta la tastiera, rendendo alcune app come Facebook e Instagram inutilizzabili. Anche se alcune app native come Gmail, Drive e Chrome adottano un layout da tablet, molte app di terze parti riconoscono erroneamente il dispositivo come uno smartphone, creando problemi di usabilità. Non stupisce, dopo la prova di OnePlus Pad ci aspettavamo esattamente lo stesso software e non siamo rimasti delusi.

Sebbene Oppo abbia incluso una funzionalità per forzare il formato di visualizzazione di alcune app nella versione di ColorOS 13.1, questa funzione risulta completamente inaccessibile e non utilizzabile come in OxygenOS 13.1 (di nuovo, chi l’avrebbe mai detto!). Questo problema era stato già riscontrato nella prima generazione di Oppo Find N e OnePlus Pad, ma speravo vivamente che fosse stato risolto. Alcuni altri brand hanno dimostrato come sia possibile migliorare l’esperienza utente su tablet e dispositivi pieghevoli con pochi accorgimenti. Sarebbe auspicabile che Oppo seguisse questi esempi per offrire un’esperienza più coerente e intuitiva.

Un’altra area che richiede miglioramenti è la dock presente nella parte bassa della home. Come spiegato nella nostra altra recensione, Android 12L ha introdotto una dock richiamabile all’interno di qualsiasi app per un rapido multitasking. Il software Oppo e OnePlus non include questa funzione. Per passare tra le varie app, gli utenti devono tornare sempre alla home o utilizzare il menu del multitasking, rendendo l’esperienza meno fluida e veloce.

Anche la funzionalità di split screen presenta delle limitazioni. Attualmente, Oppo Pad 2 consente di dividere lo schermo solamente a metà, tagliando il lato lungo del tablet. Sebbene sia la soluzione più comune, la mancanza di libertà d’azione può far sentire l’utente occasionalmente limitato nell’utilizzo del dispositivo.

Nonostante le stranezze nell’esperienza software, l’interfaccia di Oppo Pad 2 è fluida, personalizzabile e integrata con le funzionalità dei prodotti più recenti del marchio. Tuttavia, mancano alcune caratteristiche specifiche che renderebbero l’uso su un display così grande e risoluto più comodo e piacevole. Come abbiamo suggerito anche nel nostro test del tablet OnePlus, Oppo potrebbe prendere spunto dai prodotti di Samsung, i quali hanno raggiunto un livello di maturità notevole grazie all’interfaccia DeX utilizzabile nativamente sui suoi dispositivi dal grande schermo.

Conclusioni

L’Oppo Pad 2 è un tablet che si distingue per il suo design premium e le prestazioni di alto livello, offrendo uno splendido display e un software piacevole, anche se c’è spazio per dei miglioramenti. Se state cercando un tablet Android con carattere e personalità, l’Oppo Pad 2 potrebbe essere la scelta ideale.

Con un prezzo di 599,99 euro, questo tablet è una buona scelta nella fascia alta alta del mercato, con un rapporto qualità/prezzo migliore di quello di altri prodotti più costosi. È senza dubbio la scelta migliore per chi cerca un dispositivo performante, reattivo e adatto all’intrattenimento multimediale. Risulta ottimo anche per gestire e-mail, scrivere documenti rapidi e lavorare su fogli di calcolo complessi. Tuttavia, se siete utenti molto esigenti in termini di funzionalità avanzate e multitasking simile a un PC, potreste voler valutare altre opzioni. Ma per la maggior parte degli utenti, l’Oppo Pad 2 si dimostra eccezionale e conquista il cuore di chi lo utilizza.

Considerando il prezzo inferiore a quello di uno smartphone Android con prestazioni equivalenti, l’Oppo Pad 2 è una scelta da prendere seriamente in considerazione. Lo consigliamo ancora di più se si guarda all’ottima promo di lancio disponibile su Oppo Store entro il 31 agosto: acquistano Oppo Pad 2 si riceverà in omaggio sia la Oppo Smart Touch Keyboard dal valore di 149,99 euro che la Oppo Pencil dal valore di 99,99 euro. Un risparmio di quasi 250,00 euro!