Sul web è recentemente trapelata una presunta immagine di Oppo Reno Ace 2, il successore dello smartphone lanciato lo scorso anno solo in Cina. Pur non avendo ancora una notizia certa, sembrerebbe proprio che il produttore stia lavorando a questo device.

La nuova foto mostra la parte posteriore di un dispositivo di colore blu. Sulla scocca è presente il logo del brand. In alto troviamo un’area in cui sembrerebbe possano essere collocati ben quattro sensori fotografici. Il modulo è di forma circolare. Questa scelta, durante gli ultimi tempi, è sempre più comune nel mercato mobile: anche HMD Global, con Nokia 8.3, ha scelto l’elemento circolare.

I bordi di questo device sono curvi e nei lati troviamo due pulsanti, quasi certamente quelli per gestire il volume. In basso due speaker e un ingresso USB Type-C. Questo design è totalmente diverso rispetto a quello del suo predecessore.

Oppo Reno Ace è uno smartphone venduto in Cina a partire da poco meno di un anno. Esso presenta delle ottime caratteristiche tecniche, tra cui 8 GB di RAM e il SoC Qualcomm Snapdragon 855+. L’azienda è attiva anche in Italia con diversi dispositivi, tra cui: Oppo Reno 2 (disponibile su Amazon), Reno 2 Z (disponibile su Amazon), di cui abbiamo parlato anche in una lista con i migliori smartphone, e A9 (disponibile su Amazon).