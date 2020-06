OPPO è inarrestabile: Reno4 e Reno4 Pro sono ufficiali

Come preannunciato nei giorni scorsi, OPPO ha alzato il sipario su Reno4 e Reno4 Pro. Il produttore cinese sembra ormai aver creato una tradizione, aggiornando la gamma ogni sei mesi. Parliamo di due smartphone 5G che si pongono come alternative a Find X2 Lite e Find X2 Neo da cui ereditano parte delle caratteristiche tecniche.

Entrambi sono equipaggiati con lo Snapdragon 765G di Qualcomm che – grazie al modem 5G integrato – rende i nuovi arrivati in casa OPPO compatibili con le reti di quinta generazione. Il SoC è abbinato a 8 Gigabyte di RAM (che possono arrivare a 12 GB su Reno4 Pro) e 128/256 Gigabyte di memoria interna. Altre caratteristiche comuni sono: fotocamera principale da 48 Megapixel, Android 10 con la nuova ColorOS 7.2 e ricarica rapida a 65W.

Per il resto, ci sono alcune differenze. Reno4 integra un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full-HD+ che ospita la doppia fotocamera anteriore (32 Megapixel + 2 Megapixel). Il sensore biometrico è integrato sotto lo schermo. Sul posteriore, il sensore da 48 Megapixel (f/1.7) è abbinato a un grandangolare da 8 Megapixel (f/2.2) e un sensore da 2 Megapixel (f/2.4) per la profondità di campo. Il tutto è alimentato da due batteria da 2.010 mAh per un totale di 4.020 mAh.

Reno4 Pro, invece, adotta un pannello AMOLED da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz e bordi curvi. Una sola fotocamera anteriore incastonata in un foro sullo schermo. Il design anteriore è molto simile a quello di Find X2 Neo. Il comparto fotografico posteriore si completa con un teleobiettivo da 13 Megapixel (f/2.4) e un grandangolare da 12 Megapixel (f/2.2) a fare compagnia alla fotocamera da 48 Megapixel. La batteria è da 4.000 mAh.

OPPO Reno4 e Reno4 Pro saranno commercializzati in Cina a partire da 2.999 yuan (circa 373 euro) per il modello base nella versione 8/128 GB fino ad arrivare a 4.299 yuan (circa 535 euro) per la versione Pro nella configurazione 12/256 GB. Per il momento, non ci sono informazioni circa una possibile commercializzazione in Italia.