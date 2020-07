PayPal: la spesa da Esselunga si paga online

Ora è possibile fare la spesa online da Esselunga pagando con PayPal. Le due società hanno annunciato nelle scorse ora la partnership che si inserisce nel contesto dell’eCommerce italiano che nel 2019 è stimato in 48,5 miliardi di euro, con una crescita del 17% sul 2018. Gli acquisti possono essere effettuati attraverso il sito esselungaacasa o tramite l’omonima applicazione.

Il servizio di spesa online copre attualmente 37 province nelle 6 regioni in cui Esselunga è presente. Dopo aver riempito il carrello virtuale il cliente potrà decidere di ricevere la spesa a domicilio, stabilendo giorno e orario, oppure scegliere il ritiro gratuito presso i Clicca e vai o i locker attivi. Una volta completata la scelta, basterà pagare utilizzando il proprio conto PayPal.

“In un quadro di crescente interesse per il settore dell’online commerce, che vede le persone alla costante ricerca di nuovi modi per acquistare online, diventa essenziale ridurre la distanza fra l’utente e il servizio di cui ha bisogno“, ha commentato Maria Teresa Minotti, Director PayPal Italy. “La partnership strategica con un Merchant del calibro di Esselunga è una ulteriore mossa in questa direzione, l’ennesima tappa di un processo su cui stiamo investendo molte energie. L’obiettivo di PayPal è contribuire, attraverso la trasformazione digitale, a semplificare la vita quotidiana dei consumatori di ogni generazione, con uno sguardo sempre attento alle loro esigenze, alla sicurezza e all’innovazione del mercato“.

Una partnership importante considerando la crescita dei pagamenti digitali e degli acquisti online. Secondo l’Osservatorio eCommerce B2C promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm, durante il 2020 gli acquisti digitali per il settore Food&Grocery sfioreranno i 2.5 miliardi di euro, raggiungendo quota +55% rispetto all’anno precedente.