Per la prima volta Mediatek supera Qualcomm

Proprio da pochissimi giorni Qualcomm ha annunciato il suo nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 1, la più potente proposta del chipmaker americano mai realizzata.

Per la produzione è stata scelta Samsung che, grazie alle sue fonderie all’avanguardia, riesce a garantire la disponibilità in volumi del nuovo SoC. Ma non è tutto oro ciò che luccica perché Qualcomm non sarebbe completamente soddisfatta del lavoro realizzato per confezionare il prodotto finale (come quello realizzato per la precedente generazione).

Secondo un rapporto interno infatti, è trapelato che la società non sia pienamente soddisfatta di quanto svolto da Samsung circa la tecnologia impiegata e il risultato in termini di potenza. Per farla breve lo Snapdragon 8 Gen 1 non sarebbe all’altezza della controparte Mediatek Dimensity 9000 (primo SoC di punta dell’azienda cinese per il 2022) che invece è prodotto dalla concorrente TSMC.

La tecnologia del chipmaker taiwanese, anche se a 4 nanometri come quella di Samsung, pare essere sulla carta leggermente più prestante e potrebbe avere un leggero vantaggio in termini di benchmark. Ma non solo perché guadagnerà anche sotto il profilo del consumo energetico. Sarebbe la prima volta che un processore Mediatek, sulla carta, riesce ad essere più performante della controparte Qualcomm sotto diversi punti di vista.

E allora che fare? Le soluzioni non sono molte. Anzi, l’unica azienda che riuscirebbe a soddisfare le richieste ingenti di Qualcomm sarebbe proprio la stessa TSMC.

Tuttavia è difficile per l’azienda americana sganciarsi da Samsung per principalmente due motivi. Il primo è che TSMC ha quasi tutti gli slot occupati in quanto serve, da svariati anni, Apple che con i suoi iPhone ordina milioni e milioni di componenti.

La seconda motivazione è che dietro l’accordo di Qualcomm e Samsung ci sono contratti milionari e ormai è tardi per modificarli in corso d’opera. Dovrà essere il software, affidato ai rispettivi produttori che useranno lo Snapdragon 8 Gen 1, a “livellare” il divario tra i SoC delle due aziende ma, ricordiamoci. miracoli non se ne possono fare.