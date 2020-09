Pixel 4A 5G, spunta la scheda tecnica: ecco le differenze con Pixel 5

I nuovi smartphone Google sono al centro dell’attenzione, in vista dell’evento che il colosso di Mountain View ha previsto per il 30 settembre. Pixel 4A 5G e Pixel 5 saranno i protagonisti assieme ad altri prodotti sviluppati da Big-G, tra cui la nuova Chromecast. Dopo essere trapelata la scheda tecnica di quello che dovrebbe essere il top di gamma, il solito portale tedesco Winfuture ha svelato anche le caratteristiche di Pixel 4A 5G evidenziando le differenze tra i due.

Seppur a prima vista le differenze potrebbero sembrare quasi nulle, analizzando più a fondo le schede tecniche ci accorgiamo che Google ha apportato dei cambiamenti in quasi tutti i campi. Il processore dovrebbe però restare lo stesso: Snapdragon 765G abbinato a 6 GB di RAM (contro 8 GB del fratello maggiore) e 128 GB di memoria interna. Cambia il display. Pixel 4A 5G integrerebbe un pannello più grande da 6,2 pollici realizzato con tecnologia OLED, protetto da Gorilla Glass 3 e con una frequenza di aggiornamento standard a 60 Hz. Display da 6 pollici a 90 Hz protetto da Gorilla Glass 6 invece per Pixel 5.

Mentre il comparto fotografico resta completamente identico (12,2 MP + 16 MP per il posteriore e 8 MP per la fotocamera anteriore), la capacità della batteria scende da 4.000 mAh a 3.885 mAh sulla versione 5G di Pixel 4A. Al contrario de fratello maggiore, quest’ultimo avrebbe a disposizione il jack audio da 3,5 mm, sarebbe realizzato in policarbonato e non godrebbe della certificazione IP68. Nessun dubbio invece per quanto riguarda la parte software che sarà affidata ad Android 11.

L’altra discriminante sarà sicuramente il prezzo che – per Pixel 4A 5G – dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 euro, mentre Pixel 5 avrebbe un costo di 629 euro. Ogni dubbio ci verrà tolto da Google, tra pochissimi giorni. Ad ogni modo, come riportato in occasione del lancio di Pixel 4A, non è detto che i nuovi smartphone di Big-G raggiungano il mercato italiano. Non ci resta che attendere il 30 settembre per scoprirlo.

Nel frattempo, vi lasciamo alle schede tecniche dei due modelli: