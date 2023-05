POCO F5 è il nuovo smartphone di fascia media del sub-brand di Xiaomi, che si propone come una valida alternativa ai Redmi Note 12 grazie a un hardware potente, una batteria capiente, un display AMOLED e una fotocamera con stabilizzazione ottica.

L’azienda è riuscita a trovare una formula efficace che strizza l’occhio a chi vuole uno smartphone potente e completo senza svuotare completamente il conto in banca, tuttavia non senza dover sottostare ad alcuni piccoli compromessi. POCO F5 sarà il vostro prossimo smartphone?

Quello che in molti desiderano

POCO F5 ha un design semplice ma accattivante, con una back cover in plastica che riprende la trama in fibra di carbonio tipica dei POCO. Purtroppo la colorazione da noi ricevuta ha una finitura lucida e trattiene moltissimo le ditate, è praticamente impossibile mantenere POCO F5 pulito.

Il peso è contenuto (181 grammi) anche grazie all’utilizzo di una struttura in plastica invece che di una in metallo, qualcosa che a questo prezzo fa forse un po’ storcere il naso. Tuttavia, se si vuole uno smartphone con un ampio display ed una batteria capiente ma allo stesso tempo leggero, l’alternativa non esiste.

Il frame laterale ospita il lettore di impronte digitali capacitivo integrato nel tasto di accensione. Sul retro spicca un modulo fotografico dal design già visto ma decisamente poco sporgente ed invasivo.

POCO F5 monta un display piatto con pannello AMOLED da 6,67 pollici, risoluzione FullHD+ e refresh rate variabile tra 60Hz e 120Hz (240Hz di frequenza di campionamento del touch). Si tratta di uno scherm0 di buona qualità, con colori vivaci, angoli di visione ampi e una luminosità massima di 1000 nit. Non male per un medio gamma! Il display supporta anche gli standard HDR10+, Dolby Vision e ha una protezione Gorilla Glass 5.

Esattamente come i modelli della gamma Redmi Note 12, anche in questo caso viene utilizzato un pannello a 12 bit per ampliare la gamma di colori visualizzabili a display. In pratica, con i contenuti adatti, il display mostrerà meno banding e sfumature graduali senza improvvisi scalini. Il condizionale è però d’obbligo in quanto le foto scattate dallo smartphone hanno una profondità di colore a 8 bit e la maggior parte dei contenuti HDR si ferma a 10 bit. La UI e le app di sistema sembrano però sfruttare a pieno questa caratteristica.

POCO F5 è quindi uno smartphone che cerca di soddisfare le richieste di moltissimi utenti: ha un ampio display di qualità, ha delle fotocamere che non sporgono troppo dalla scocca e non pesa come un mattone.

Il debutto stellare di Snapdragon 7+ Gen 2

POCO F5 è equipaggiato con il processore Snapdragon 7+ Gen 2, un chip octa-core a 4 nm con frequenza massima di 2,92GHz e GPU Adreno 725 che fa il proprio debutto con questo primo midrange.

Si tratta di un SoC molto performante, capace di gestire qualsiasi tipo di applicazione e gioco senza problemi, è praticamente uno Snapdragon 8 Gen 1 (per quanto riguarda l’architettura della CPU) accoppiato ad una GPU leggermente meno performante ed in generale realizzato con un processo produttivo che lo rende più efficiente. Leggete questo come un “non scalda quasi mai, a differenza di 8 Gen 1”.

POCO F5 viene proposto ad un prezzo che non possiamo definire popolare ma nemmeno esagerato. Per il livello di prestazioni proposto, è comparabile ad un flagship di soli 12 mesi fa, troviamo che si collochi sul mercato in modo più che sensato.

La memoria RAM è da 8GB LPDDR5, mentre lo storage interno è da 128GB UFS 3.1. La connettività è completa: c’è il supporto al 5G, al Wi-Fi 6, al Bluetooth 5.3, all’NFC ed è persino presente un LED IR per il controllo delle apparecchiature domestiche “non smart”.

Smartphone Geekbench 6 3DMark

Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Wild Life Wild Life Stress Test POCO F5 1246 4205 1965

(11,80 fps) 1970 – 1964

(99,7%) 7513

(45,00 fps) 7537 – 6438

(85,4%) Redmi Note 12 Pro+ 5G

961 2426 628

(3,80 fps) 637 – 629

(98,7%) 2264

(13,60 fps) 2286 – 2275

(99,5%) Honor Magic5 Lite 893 2086 359

(2,20 fps) 363 – 360

(99,2%) 1207

(7,20 fps) 1214 – 1208

(99,5%) Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos) 1613 3916 2057

(12,30 fps) 2075 – 1356

(65,3%) 7023

(42,10 fps) 7012 – 4563

(65,1%)

POCO F5 offre un’esperienza d’uso molto soddisfacente sotto tutti gli aspetti. Lo smartphone è veloce, reattivo e stabile in ogni situazione, grazie anche al display a 120Hz che rende tutto più fluido.

Gli speaker stereo sono ok, nulla di eccezionale ma per fortuna non si è deciso di risparmiare utilizzando un solo altoparlante. Il jack da 3,5mm è una gradita aggiunta che non ci saremmo aspettati di trovare in questa fascia di prezzo.

La batteria da 5000mAh garantisce un’autonomia eccellente: con un uso medio-intenso si arriva a fine giornata con il 40-50% di carica residua. Nel nostro test eseguito con PCMark 3.0 Battery ha raggiunto 15:02h, tre ore in più del modello precedente e comunque in linea con alcuni dei prodotti migliori sul mercato. La ricarica rapida a 67W permette poi di recuperare tutta l’autonomia che può servire in caso di emergenza collegandolo per soli pochi minuti (100% in 46 min).

La fotocamera principale da 64MP con OIS scatta foto di buona qualità, con dettagli nitidi, colori fedeli e una buona gestione dell’esposizione e del contrasto. Anche in condizioni di scarsa luce le immagini sono discrete, grazie alla stabilizzazione ottica che riduce la possibilità di foto mosse. Le altre fotocamere sono una grandangolare da 8MP che fa il suo lavoro in modo sufficiente e una macro da 2MP che ancora non capiamo che scopo abbia nel 2023 se non quello di aumentare il numero delle fotocamere su carta.

Non è un cameraphone ma non prova nemmeno a fingere di esserlo. Fa esattamente quello che promette con una buona qualità senza infamia e senza lode. Per moltissimi utenti è uno smartphone più che adatto alla vita di tutti i giorni, ma se cercate un prodotto con un occhio di riguardo alla fotografia non è questo lo smartphone che fa per voi.

Quanto bloatware!

POCO F5 arriva con Android 13 personalizzato dalla MIUI 14. Si tratta di una delle interfacce più complete e personalizzabili sul mercato, con tante funzioni utili e una buona fluidità. Tra le novità della nuova MIUI troviamo la possibilità di disinstallare molte più app preinstallate, per fortuna!

Sono davvero una marea le applicazioni ed i giochi di terze parti presenti alla prima accensione. Nonostante siano tutte facilmente disinstallabili, un utente meno pratico potrebbe sentirsi facilmente sopraffatto dalla quantità di software e dalla confusione presente. Superato questo scoglio, tuttavia, non ci si può lamentare e la MIUI si dimostra ancora una volta un’interfaccia matura e ricca di funzionalità.

Le patch di sicurezza sono aggiornate già ad aprile 2023, ma purtroppo il supporto software garantito non supera i due anni di aggiornamenti di Android e 3 anni di patch di sicurezza.

Conclusioni

POCO F5 si presenta come un valido smartphone di fascia media che offre un hardware potente, una batteria capiente, un display AMOLED di buona qualità e una fotocamera con stabilizzazione ottica, tutte cose che molti utenti apprezzeranno sicuramente.

Se state cercando uno smartphone di fascia media completo, potente e con un buon rapporto qualità-prezzo, nonostante il prezzo non sia così basso, il POCO F5 è un’opzione da prendere in considerazione. Offre prestazioni praticamente da flagship, il che è più di quanto si possa dire di molti altri medio gamma recenti. Tuttavia, se la fotografia è un elemento cruciale per voi, potrebbe essere necessario valutare altre opzioni sul mercato.