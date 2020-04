Pocophone F2 ha ottenuto la certificazione CEE. Questo ci fa intuire che lo smartphone potrebbe presto arrivare anche in Europa. Inoltre, C Manmohan, direttore generale di POCO India, ha tenuto a sottolineare che POCO F2 non sarà una versione alternativa di Redmi K30 Pro, ma avrà una scheda tecnica totalmente diversa.

Xiaomi, con la serie Mi 10, non ha convinto molti consumatori che speravano di trovare degli smartphone con prezzi più bassi. I dispositivi, però, sono certamente molto interessanti dal punto di vista tecnico. L’azienda potrebbe presto conquistare nuovamente questi utenti, grazie al prossimo prodotto targato da POCO.

Secondo le prime indiscrezioni, POCO F2 (o Pocophone F2) potrebbe offrire delle ottime specifiche tecniche e un prezzo contenuto. Questa politica era già stata scelta per il primo modello, ovvero Pocophone F1 (che ottenne un enorme successo).

Pocophone F2 ha ottenuto la certificazione CEE, ma non sono state rivelate molte informazioni per quanto riguarda le specifiche. Sembrerebbe che potremmo trovarci davanti a uno degli smartphone dotati di Snapdragon 865 meno costosi del mercato. Potrebbe non essere possibile assicurare lo stesso prezzo di lancio del primo modello (circa 275 dollari), ma il direttore di POCO India ha tenuto a sottolineare che il prezzo sarà molto contenuto.

Pochi giorni fa, una notizia rivelava che Redmi K30 Pro potrebbe arrivare in altri paesi del mondo con il nome di POCO X2 Pro. Non ci resta quindi che attendere e scoprire le specifiche tecniche di Pocophone F2.