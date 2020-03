Redmi K30 Pro, la variante internazionale arriverà come Poco X2 Pro?

Redmi K30 Pro continua a far parlare di sé. Dopo essere stato protagonista di indiscrezioni prima e della presentazione ufficiale dopo, ora torna al centro della scena per quanto riguarda gli indizi sulle varianti internazionali. I nuovi top di gamma del brand asiatico infatti sono attualmente disponibili solamente sul mercato cinese. Ad ogni modo, non dovrebbero esserci dubbi sul loro sbarco nei mercati internazionali.

Già nella giornata di ieri, vi abbiamo raccontato che le prime prove di un lancio globale ci sono state fornite dalla certificazione Google ricevuta da Redmi K30 Pro e Redmi K30 Pro Zoom. Oggi arrivano nuove informazioni dai colleghi di XDA-Developers che – analizzando i codici della fotocamera all’interno del software MIUI – hanno scoperto che le nuove creature del marchio cinese potrebbero varcare i confini nazionali con il nome di Poco X2 Pro.

Infatti, pare che la filigrana collegata alla versione internazionale dei Redmi K30 Pro sia “SHOT ON POCO PHONE”. Ora, è probabile che questa strategia venga adottata solo per l’India, dove il brand Poco riscuote un buon successo. L’attuale Poco X2 infatti non è altro che un rebranding del Redmi K30 4G. Xiaomi e consociate non sono nuove a queste pratiche.

La serie Redmi K20, per esempio, è arrivata in Europa sotto il capello della casa madre come Mi 9T. La stessa strategia potrebbe essere adottata quest’anno per portare i nuovi top di gamma nel Vecchio Continente come Mi 10T. Staremo a vedere!