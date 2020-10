Porsche Design Huawei Watch GT 2 e Gentle Monster Eywear II svelati ufficialmente

Oltre alle nuove Huawei FreeBuds Studio appena annunciate dall’azienda cinese durante l’evento di lancio degli smartphone Huawei Mate 40, hanno fatto la loro prima apparizione ufficiale anche un nuovo smartwatch realizzato in collaborazione con Porsche Design e una nuova versione degli occhiali smart Gentle Monster.

Porsche Design Huawei Watch GT 2 è l’ultimo arrivato nella famiglia di wearable dell’azienda di Richard Yu. Questo smartwatch elegante dedicato al mercato premium presenta una cassa in titanio le cui linee di design sono state pensate per rendere giustizia al famoso marchio automobilistico tedesco. Nella corona esterna è ben visibile il marchio Porsche Design e i vari quadranti sono pensati per integrarsi con i colori e le finiture della cornice che li circonda.

Ai lati dell’orologio sono presenti due tasti dedicati alla navigazione delle funzioni del sistema operativo. Anch’essi sono realizzati in titanio e mostrano il logo di Porsche Design.

Il cinturino in titanio dispone di un sistema di sgancio rapido e le sue finiture opache sono ottenute con un processo di sabbiatura. Gli utenti potranno tranquillamente regolarne la dimensione in autonomia.

Non mancano ovviamente le funzioni dedicate al fitness che conosciamo dagli altri prodotti indossabili Huawei, come il riconoscimento di più di 100 diversi tipi di workout. Con una resistenza all’acqua fino alla profondità di 50 metri ed una durata di batteria che può raggiungere le due settimane, stando a quanto dichiarato dall’azienda, Porsche Design Huawei Watch GT 2 sarà il compagno ideale anche per i vostri allenamento. Il sensore Huawei TruSeen 4.0+ permette un’accurata lettura della frequenza cardiaca e permette una stima dei livelli di ossigenazione del sangue SpO2.

Non sono state comunicate notizie riguardo la disponibilità o il prezzo di questo prodotto di lusso per il nostro Paese.

La collaborazione di Huawei con i brand di moda continua con un nuovo modello di occhiali smart: Huawei x Gentle Monster Eywear II. La seconda generazione di smart glasses realizzata in collaborazione con Gentle Monster è progettata per una migliore comodità e include nuove funzioni intelligenti.

Le sottilissime aste sono realizzate in quello che l’azienda chiama plastic titanium per una diminuzione del peso complessivo del gadget. Le cerniere tra le aste ed il bordo della montatura sono realizzate in titanium elastic per una migliore tenuta mentre la curvatura dell’auricolare è stata ridisegnata per una migliore vestibilità da 12° a 20°.

“Rispetto alla prima generazione di Huawei x Gentle Monster, Eyewear II sono dotati di un altoparlante di maggiore ampiezza che offre una gamma sonora più ricca e un’esperienza audio più coinvolgente: un device perfetto per ascoltare musica, giocare o guardare la TV“.

Gli Eyewear II migliorano la privacy acustica degli utenti con due nuovi altoparlanti semiaperti indirizzati direttamente verso il canale uditivo. Questo limita al massimo la dispersione sonora e consente di godersi un’esperienza audio avvolgente e nel pieno rispetto della privacy.

“Per associarli ad altri dispositivi è sufficiente pizzicare delicatamente l’asta sinistra degli occhiali. Inoltre, con un doppio tocco dell’asta sinistra è possibile attivare facilmente lo Smart Voice Assistant. Huawei x Gentle Monster Eyewear II supportano anche le swiping gesture: per riprodurre il brano successivo o quello precedente o per regolare il volume, gli utenti devono solo far scorrere le dita sulle astine senza estrarre il telefono“.

I sensori integrati permettono agli occhiali di capire se sono indossati oppure no regolandone il comportamento. Huawei afferma sia possibile indossare gli smart glasses per ore e ore con una singola ricarica, la riproduzione musicale può raggiungere un massimo di 5 ore complessive con una singola ricarica. Eyewear II possono essere ricaricati rapidamente wireless e includono un chip NFC.

Huawei x Gentle Monster Eyewear II sono disponibili a partire da oggi presso Huawei Store ad un prezzo consigliato al pubblico di 329 euro. Tutti coloro che li acquisteranno riceveranno 6 mesi di abbonamento a Huawei Music gratuitamente.