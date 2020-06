Qualcomm Robotics RB5: la prima piattaforma robotica abilitata per 5G e AI

Fare In-Formazione con i video

Parliamo insieme a insieme Gianluigi Bonanomi, come fare formazione – e informazione – attraverso i video. Giornalista professionista fin dal 2012 – specializzato in hi-tech – causa la crisi del settore e il fallimento dell’editore, Gianluigi ha perso il lavoro della sua vita. Ma come lui stesso dice è stata la sua grande fortuna.