Qualcomm, si apre una nuova era: arriva lo Snapdragon 8 Gen 1

Non si chiamerà Snapdragon 898, come si credeva fino a questo momento, il nuovo chipset prodotto da Qualcomm per gli smartphone top di gamma: la conferma arriva dall’azienda stessa, che ha annunciato in un comunicato il cambio nella numerazione dei suoi SoC insieme a un più generale rinnovo dell’identità visiva del brand Snapdragon, sempre più separato dalla “casa madre” Qualcomm.

Possiamo quindi ora affermare con certezza che, ad alimentare i top di gamma del 2022, sarà lo Snapdragon 8 Gen 1. La compagnia aveva già da tempo iniziato a suddividere i suoi chip in “serie” progressive a seconda della destinazione d’uso, una consuetudine che ora assume una numerazione ancora più facile da ricordare.

Oltre all’unica cifra che identificherà la fascia del chip, la generazione di appartenenza servirà a identificare l’anno di produzione: si parte ovviamente dal 2022 con lo Snapdragon 8 Gen 1, a cui seguirà (in via ipotetica) lo Snapdragon 8 Gen 2 l’anno seguente e così via. Sarà inoltre eliminata, in quanto divenuta ormai scontata, la particella “5G” dai processori che fanno uso di questa connettività.

Non è ancora confermato se e come i chip destinati alla fascia media seguiranno la stessa numerazione, dal momento che Qualcomm immette regolarmente sul mercato più processori all’anno per questa destinazione d’uso con alcune varianti, come è il caso dei nuovi Snapdragon 695 e 680, presentati proprio qualche settimana fa. Se l’azienda intenderà adottare lo stesso sistema di numerazione sarà necessario trovare un ulteriore modo, oltre all’indicazione temporale, per identificare i diversi chip.

L’altra notizia interessante contenuta nel comunicato riguarda il brand Snapdragon, che sembra prendere ora una strada sempre più separata dall’azienda madre Qualcomm: i nuovi processori saranno presentati esclusivamente come Snapdragon, con riferimenti a Qualcomm solo nel caso in cui ve ne sarà bisogno.

Concludono la nuova era di Snapdragon nuove linee guida riguardanti la visual identity del brand, tra cui un logo riprogettato e una palette di colori più definita, tra cui figura l’ormai ironico Snapdragon Red e il Gold, riservato da ora in avanti solo ai prodotti premium.