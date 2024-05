realme 12+ recensione, non è solo bello da vedere ma anche da usare

Nella giornata di oggi, realme ha presentato non uno, non due, ma ben tre nuovi smartphone appartenenti alla sua serie numerica. In questa recensione abbiamo preso in esame il migliore del trio, il realme 12+, che si presenta come un'alternativa interessante in un mercato di fascia media che è sempre più affollato.

Raffinato e dal display luminoso

Il realme 12+ mostra un design premium che supera le aspettative per il prezzo di vendita, richiamando la serie 12 Pro del marchio. Con un'isola sporgente dedicata alle fotocamere ispirata agli orologi di lusso, questo dispositivo presenta una sofisticata combinazione di elementi che lo rendono veramente intrigante. Peccato per le cornici lucide che catturano forse un po' troppe impronte, ma si tratta comunque di una questione soggettiva che potrebbe non infastidirvi.

Il retro in similpelle, sebbene possa non essere di gusto per tutti, offre una presa salda e una sensazione al tatto davvero pregiata. Sorprendentemente resistente alle impronte digitali e allo sporco, questo materiale conferisce allo smartphone un aspetto elegante e distintivo. Le opzioni di colore sono due: la Pioneer Green, che abbiamo in prova, e la Navigator Beige.

Il profilo sottile del realme 12+, con uno spessore di appena 7,87mm, si sposa bene con la sua estetica, anche se l'assenza di curve sulla scocca posteriore potrebbe renderlo un po' meno confortevole nel lungo periodo. Si tratta però di un design moderno che segue i trend di mercato e, per chi vuole un prodotto dalla scocca più arrotondata, ci sono sempre i modelli "Pro".

Lo smartphone è ben costruito, non mostra flessioni o vuoti evidenti dietro la scocca, offrendo una sensazione di solidità. Dotato di vetro protettivo Asahi sul frontale e protezione dagli schizzi d'acqua IP54, il realme 12+ offre una combinazione di eleganza e robustezza che lo rende un'opzione interessante nel suo segmento di mercato.

Nella parte frontale, il realme 12+ vanta un generoso display da 6,67 pollici con un design praticamente piatto, fatta eccezione per una piccolissima curvatura ai bordi del vetro protettivo, e una risoluzione FullHD+ di 1080 x 2400 pixel (circa 395 ppi). Dotato di un pannello AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, è in grado di riprodurre immagini dai colori vivaci e ha generalmente uno scorrimento fluido.

L'azienda dichiara una luminosità massima sostenuta di circa 600 nit con un picco di 2.000 nit, anche se probabilmente questo valore è raggiungibile solo su una porzione molto piccola del display. Nonostante ciò, il realme 12+ rimane perfettamente utilizzabile all'aperto, mentre al buio riesce a scendere ad una luminosità minima di soli 2 nits.

Dotato di un pannello standard a 8 bit, è in grado di coprire gli spazi colore DCI-P3 e sRGB. Il supporto HDR include la decodifica HDR10+, senza Dolby Vision, insieme alla certificazione DRM Widevine L1 per lo streaming FullHD da piattaforme come Netflix.

Il dispositivo supporta solo due frequenze di aggiornamento, 60Hz e 120Hz, mentre non è disponibile l'opzione 90Hz. La modalità di cambio automatico della frequenza manca di una logica intelligente e funziona solo in base alle singole applicazioni e non ai contenuti.

Il lettore di impronte digitali ottico nascosto nella parte bassa del display è sufficientemente veloce e preciso, nulla da segnalare in questo caso se non la possibilità di leggere anche la frequenza cardiaca tramite questo stesso sensore. Non che poi i dati si possano esportare in applicazioni di terze parti, ma è una funzione aggiuntiva che magari qualcuno potrebbe apprezzare.

Il realme 12+ adotta una configurazione speaker stereo con un altoparlante inferiore dedicato integrato da una capsula auricolare amplificata che funge da secondo canale. Inoltre, una piccola apertura sulla cornice superiore facilita la diffusione del suono proveniente dal secondo altoparlante, contribuendo al bilanciamento dei canali e migliorando la separazione stereo.

Ha lo slot MicroSD e il jack per le cuffie!

Il realme 12+ offre prestazioni in linea per la fascia media del mercato grazie al chip MediaTek Dimensity 7050, un SoC presentato nel 2023 basato su un processo produttivo a 6nm. Pur essendo una versione leggermente modificata del Dimensity 1080, rilasciato nel 2022, il Dimensity 7050 offre comunque prestazioni di tutto rispetto.

Dotato di un processore octa-core diviso in due cluster distinti, il chipset include due core ad alte prestazioni ARM Cortex-A78 con una frequenza fino a 2,6GHz e sei core Cortex-A55 ad alta efficienza con una frequenza fino a 2,0GHz. Il comparto grafico è gestito dalla GPU Mali-G68 MC4, mentre una NPU MediaTek APU 3.0 ottimizza le operazioni legate all'intelligenza artificiale. La nostra unità di test dispone di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna UFS3.1, ma saranno disponibili varianti con 8GB/256GB o 12GB/512GB in Italia, con la possibilità di espansione tramite scheda MicroSD.

Lo smartphone incorpora un sistema di raffreddamento a camera di vapore in acciaio inossidabile a 7 strati per una superficie di 4357mm², che sembra funzionare in modo molto efficace. Il realme 12+ non si scalda mai, nemmeno sotto stress estremo o dopo lunghe sessioni di gioco. Parlando di gaming, lo smartphone realme è in grado di far girare la maggior parte dei titoli a patto di ridurre le impostazioni grafiche. Gestisce sorprendentemente bene titoli come League of Legend: Wild Rift a 60fps con le impostazioni grafiche massime supportate.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3DMark Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test realme 12+ 938 2351 606015 70426 637 (3,81 fps) 638 - 634 (99,4%) realme 12 730 1900 426680 6790 330 (1,98 fps) 333 - 329 (98,8%) realme 12X 686 1888 395981 6811 327 (1,96 fps) 331 - 328 (99,1%) realme 12 Pro+ 905 2865 662520 269643 801 (4,80 fps) 806 - 804 (99,8%) Honor 200 Lite 783 1970 420539 42446 361 (2,17 fps) 371 - 362 (97,6%) Oppo Reno11 F 869 2291 604282 70370 630 (3,77 fps) 638 - 634 (99,4%) Nothing Phone (2a) 1139 2600 690297 86714 1156 (6,93 fps) 1155 - 1151 (99,6%)

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC e 5G su due SIM, lato connettività non manca nulla di quello che riteniamo più che sufficiente per la maggioranza degli utenti. Nella parte bassa è presente una porta USB 2.0 di Tipo-C che supporta OTG e scambio dati ma non l'output video.

Il nuovo "plus" di realme è dotato di una batteria da 5.000 mAh di tutto rispetto. Durante i nostri test, ha ottenuto un'autonomia di 16:36 ore, superando le aspettative per una batteria di questa capacità. Queste prestazioni si allineano all'utilizzo di un chip molto efficiente.

Supportando la ricarica SuperVOOC a 67W, il realme 12+ viene fornito con il caricabatterie e un cavo proprietario da USB Type-A a Type-C dedicati a raggiungere la massima velocità. Data la capacità della batteria, la velocità di ricarica e il chipset identici a quelli del realme 11 Pro, non sorprende che entrambi i dispositivi si ricarichino alla stessa velocità.

Una fotocamera moderna che ha molto da dire

Il realme 12+ è dotato di una configurazione fotografica su cui l'azienda pone un'enfasi particolare, soprattutto per quanto riguarda la fotocamera principale da 50MP. Questo sensore Sony LYT-600, appartenente alla nuova gamma LYTIA del brand giapponese, offre funzionalità di autofocus all-pixel e supporto per la stabilizzazione OIS, garantendo risultati ottimali in diverse condizioni di illuminazione. L'algoritmo MasterShot di Realme promette una qualità dell'immagine superiore, mentre l'ottimizzazione NightEye Engine mira a migliorare il bokeh nei ritratti scattati in condizioni di scarsa luminosità.

La fotocamera principale, grazie al pixel binning, cattura scatti da 12,5MP che, sebbene offrano dettagli accettabili, non eccellono in termini di nitidezza. La gamma dinamica è un po' limitata, con dei problemi di sovraesposizione e sottoesposizione nelle scene più complicate dove però anche alcuni smartphone di fascia superiore hanno difficoltà. Il rumore è un po' più evidente sulle superfici uniformi. Ad ogni modo, è possibile scattare foto a piena risoluzione da 50MP per ottenere maggiori dettagli, anche se ciò comporta dimensioni file più grandi e funziona al meglio solo con una luce ottimale. Nonostante l'assenza di una fotocamera teleobiettivo dedicata, lo zoom digitale 2x offre comunque risultati accettabili.

La fotocamera ultragrandangolare da 8MP cattura immagini sufficienti ma presenta una gamma dinamica limitata e colori eccessivamente saturi. La fotocamera macro da 2MP è più un'aggiunta estetica che una caratteristica funzionale, ma può comunque essere utile per soggetti ravvicinati. Per quanto riguarda la fotocamera anteriore da 16MP, i selfie appaiono leggermente sovraelaborati, con un'eccessiva nitidezza e saturazione dei colori, ma generalmente buoni.

In condizioni di scarsa luminosità, la fotocamera principale si comporta in modo discreto, con dettagli sufficienti e una gestione piacevole delle fonti luminose. Tuttavia, la fotocamera ultragrandangolare e quella anteriore soffrono di una riduzione significativa della qualità delle immagini, con un aumento del rumore e una perdita di dettagli. L'utilizzo della modalità notturna può migliorare leggermente la situazione.

Per quanto riguarda la registrazione video, il realme 12+ può registrare massimo in 4K@30fps con la fotocamera principale e 1080p@30fps con la fotocamera ultragrandangolare e quella anteriore. La qualità video non è particolarmente impressionante, sebbene sufficiente, con una gamma dinamica limitata e colori troppo saturi. Anche l'effetto EIS Ultra Steady, sebbene riduca le vibrazioni, comporta una diminuzione significativa della qualità video.

Il realme 12+ non riesce a eccellere in nessun particolare settore, con risultati buoni in condizioni di luce ottimale e sufficienti quando cala il sole. Considerando il segmento di prezzo, però, può rappresentare comunque una scelta accettabile per gli utenti che cercano un dispositivo equilibrato con una buona qualità fotografica.

L'ultima versione di Android, ma quante app!

Il realme 12+ offre un'esperienza software basata su Android 14, personalizzata con l'interfaccia realme UI 5.0. Questo sistema operativo presenta un'interfaccia familiare, che potrebbe ricordare da vicino ColorOS 14 di Oppo e OxygenOS 14 di OnePlus.

Anche se il dispositivo è un modello di fascia media e presenta alcune limitazioni hardware rispetto ai dispositivi di punta, la maggior parte delle funzionalità intrinseche della UI realme sono presenti, per esempio le Air Gesture.

Un aspetto che merita attenzione è la tendenza dell'interfaccia utente ad attivare la tastiera virtuale ogni volta che si apre il cassetto delle app, un comportamento che potrebbe risultare fastidioso per alcuni utenti ma che può essere disattivato dalle impostazioni della Home. Al primo avvio le applicazioni pre-installate sono davvero molte, ma sono solamente una scocciatura temporanea perché sono tutte facilmente disinstallabili.

Per quanto riguarda il supporto software, realme dovrebbe garantire due anni di aggiornamenti software e tre anni di patch di sicurezza.

Conclusioni

Il realme 12+ si presenta come un dispositivo interessante che offre un'elegante combinazione di design accattivante e funzionalità pratiche. Le sue fotocamere posteriori offrono risultati decenti, mentre il sistema stereo degli altoparlanti e l'autonomia della batteria sono apprezzabili. Anche la velocità di ricarica competitiva aggiunge valore a questo dispositivo.

Il chip Dimensity 7050 potrebbe non essere il più potente sul mercato, ma rappresenta comunque una scelta valida considerando il rapporto qualità-prezzo. È in grado di eseguire la maggior parte delle attività quotidiane senza intoppi.