realme 12X recensione, meno di 200€ per uno smartphone che da soddisfazioni

Pensato per chi ha un budget davvero contenuto (solo 199,00 euro per il taglio di memoria più piccolo), il realme 12X rappresenta una scelta interessante che porta sul tavolo delle specifiche interessanti. Con lo stesso processore di realme 12 e un display a 120Hz, riuscirà a conquistare gli utenti che vogliono mantenere la spesa per uno smartphone al di sotto dei 200€?

Perfettamente integrato nella famiglia

Il realme 12X mantiene delle linee di design coerenti con quelle del marchio, ispirandosi alle sue controparti di fascia più alta, pur rimanendo ancorato a un prezzo conveniente. Costruito principalmente in plastica resistente, il dispositivo offre una solida qualità costruttiva che ispira fiducia nell'uso quotidiano. Disponibile in colori attraenti, lo smartphone presenta un'estetica di buon gusto che lo distingue dalla concorrenza nel suo segmento di prezzo.

Il pannello posteriore del realme 12X è ornato da un modulo fotocamera rotondo che ospita due sensori fotografici e un flash LED dedicato, conferendo un aspetto simmetrico e piacevole. Sebbene l'assenza della finitura in finta pelle dei modelli più costosi possa deludere alcuni, la particolare finitura della scocca aggiunge un tocco di raffinatezza all'estetica complessiva.

Guardando i contorni lucidi del dispositivo, si scorge una disposizione standard dei pulsanti, tra cui quelli di accensione e del volume sul lato destro, oltre a una USB Tipo-C e un jack audio da 3,5mm. L'integrazione di uno scanner di impronte digitali all'interno del pulsante di accensione aumenta la sicurezza e garantisce un comodo accesso al dispositivo.

Passando alla parte anteriore, il nuovo realme vanta un ampio display LCD FullHD+ da 6,72 pollici, che offre immagini nitide e colori vivaci adatti alle attività quotidiane. Con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, il display offre una grande fluidità e reattività, migliorando l'esperienza d'uso complessiva. Tuttavia, la visibilità all'aperto può essere un po' compromessa in presenza di luce solare intensa e l'assenza di neri profondi e di un contrasto elevato, tipici dei pannelli AMOLED, può essere notata dagli utenti un po' meglio abituati.

Nonostante queste limitazioni, il display del realme 12X rimane adeguato per la lettura, la navigazione e il consumo multimediale, rendendolo una scelta adatta per i consumatori attenti al budget che cercano un equilibrio tra economicità e prestazioni. Nel complesso, anche se non offre le caratteristiche premium delle sue controparti di fascia più alta, il realme 12X 5G offre una solida esperienza di visualizzazione che soddisfa le esigenze del suo pubblico di riferimento.

Prestazioni alla pari con il modello superiore

Lo smartphone più economico della serie 12 è dotato di specifiche hardware che lo rendono competitivo nel suo segmento di mercato. Tutti i modelli offrono ora una generosa quantità di archiviazione, con una base di 128GB, eliminando così eventuali preoccupazioni legate allo spazio disponibile per app e dati. Le opzioni di RAM variano da un minimo di 6GB fino a un massimo di 8GB. Questa gamma di configurazioni permette ai consumatori di scegliere in base alle proprie esigenze di utilizzo e al proprio budget.

Il processore MediaTek Dimensity 6100+ muove il realme 12X, lo stesso SoC del realme 12 "base". Anche se non è il top di gamma nel suo segmento, il dispositivo riesce a ottenere punteggi competitivi in test come AnTuTu e Geekbench, superando alcuni dei suoi rivali diretti. La gestione della memoria LPDDR4 assicura un funzionamento fluido e efficiente.

Per quanto riguarda l'esperienza di gioco, il realme 12X 5G si comporta in modo accettabile, con titoli come Call of Duty Warzone che offrono supporto a framerate che arrivano tranquillamente 60fps. Durante i test, non si sono verificati problemi di surriscaldamento, mantenendo così una buona stabilità durante le sessioni di gioco prolungate.

Sebbene non sia privo di difetti, il dispositivo si dimostra adeguato per un utilizzo quotidiano e offre un buon livello di prestazioni considerando il suo prezzo accessibile.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3DMark Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test realme 12X 686 1888 395981 6811 327 (1,96 fps) 331 - 328 (99,1%) realme 12 730 1900 426680 6790 330 (1,98 fps) 333 - 329 (98,8%) realme 12+ 938 2351 606015 70426 637 (3,81 fps) 638 - 634 (99,4%) realme 12 Pro+ 905 2865 662520 269643 801 (4,80 fps) 806 - 804 (99,8%) Honor 200 Lite 783 1970 420539 42446 361 (2,17 fps) 371 - 362 (97,6%) Oppo Reno11 F 869 2291 604282 70370 630 (3,77 fps) 638 - 634 (99,4%) Nothing Phone (2a) 1139 2600 690297 86714 1156 (6,93 fps) 1155 - 1151 (99,6%)

Il realme 12X 5G vanta prestazioni davvero ottime della batteria che lo rendono un compagno affidabile per un uso prolungato. Grazie all'ampia capacità della batteria da 5.000mAh, il dispositivo garantisce un'autonomia di tutto il giorno con una sola carica (e parecchia in avanzo per il giorno successivo), soddisfacendo le esigenze degli utenti con abitudini di utilizzo impegnative. Nel test della batteria condotto da PCMark, lo smartphone ha dimostrato un'eccezionale resistenza, durando oltre 17 ore, a testimonianza della sua efficienza e autonomia. Inoltre, l'inclusione di un caricatore SuperVOOC da 45W garantisce di non dover passare troppo tempo collegati all'alimentatore in caso di necessità.

Non solo, lo smartphone colpisce per la sua offerta software, con Android 14 subito pronto per l'uso, un'inclusione lodevole per il suo prezzo. Inoltre, la promessa di due anni di aggiornamenti principali del sistema operativo Android garantisce la longevità e mantiene il dispositivo rilevante nel panorama mobile in rapida evoluzione. La realme UI 5.0, l'interfaccia proprietaria del marchio, introduce una serie di funzioni e animazioni piacevoli che migliorano l'esperienza d'uso complessiva.

Un'aggiunta notevole al repertorio software del realme 12X 5G è la funzione AirGesture, che consente agli utenti di controllare il dispositivo con semplici gesti della mano. Pur essendo innovativa, la mia prova ha rilevato che questa funzione non ha fornito costantemente le prestazioni attese, indicando un potenziale margine di miglioramento nei futuri aggiornamenti.

Un'area di miglioramento fondamentale è la riduzione delle applicazioni preinstallate, poiché un eccesso di bloatware può ingombrare l'esperienza dell'utente e sminuire il fascino complessivo del dispositivo. La semplificazione dell'ecosistema software contribuirebbe a creare un'interfaccia utente più pulita e intuitiva, migliorando l'usabilità dello smartphone per gli utenti meno esperti e il suo appeal per un pubblico più ampio.

Prestazioni fotografiche solo sufficienti ma in linea col prezzo

Mentre il realme 12X 5G eccelle in aree il design e nella durata della batteria, le sue capacità fotografiche lasciano un pochino a desiderare, come spesso accade in questa fascia di prezzo. Con una fotocamera principale da 50MP accompagnata da un sensore da 2MP, il dispositivo manca di una fotocamera ultra-wide, come la sua controparte, il realme 12, che dispone però di una fotocamera primaria da 108MP. I megapixel non fanno quasi mai la differenza tra una fotocamera migliore e una peggiore, ma in questo caso la valutazione segue il conteggio dei pixel.

In condizioni di luce diurna, le immagini catturate con la fotocamera primaria sono nitide, ma la precisione dei colori può essere incoerente. Alcune immagini possono presentare una notevole tonalità calda. Sebbene lo strumento di editing nativo consenta di regolare la temperatura per risolvere i problemi di colore, il raggiungimento della qualità desiderata può risultare difficoltoso, rendendo necessario un noioso lavoro di editing per ogni immagine.

La modalità ritratto, affidata alla fotocamera principale e al sensore di profondità da 2MP, offre risultati mediocri e spesso richiede una presa stabile per ottenere una nitidezza ottimale. L'effetto bokeh non è sempre all'altezza delle aspettative, un limite comune agli smartphone di questa fascia di prezzo.

Le capacità di registrazione video raggiungono un massimo di 1080p a 30fps, con una qualità che dipende dalla stabilità del dispositivo.

In ambienti con scarsa illuminazione, la qualità dell'immagine rimane perlomeno costante, anche se con un po' di visibile rumore. Nonostante l'inclusione della modalità notturna, i risultati desiderati potrebbero non essere sempre raggiunti.

La fotocamera da 8MP per i selfie ha prestazioni simili a quelle della fotocamera principale, anche se il rilevamento della tonalità della pelle può risultare incoerente, dando talvolta origine a carnagioni innaturalmente luminose. Mentre alcuni utenti possono apprezzare i toni della pelle più chiari, altri potrebbero preferire una rappresentazione più accurata. Rispetto al realme 12, le differenze nella qualità delle immagini sono evidenti.

Conclusioni

Il realme 12X 5G rappresenta un'opzione interessante per gli utenti di tutti i giorni che cercano un equilibrio tra funzionalità e convenienza. Sebbene le prestazioni della fotocamera non siano eccezionali, il dispositivo offre una serie di funzioni che soddisfano le esigenze comuni degli utenti, dalla navigazione sui social media allo streaming video.

Il display ad alta frequenza di aggiornamento migliora l'esperienza visiva, mentre il design minimalista si rivolge a utenti di tutte le età. Grazie al supporto 5G, il dispositivo garantisce anche una connettività a prova di futuro.