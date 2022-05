Novità in casa realme: realme 9 4G, realme 9 5G e realme Pad Mini fanno oggi il loro debutto nel mercato italiano. Si tratta di tre device dal buon rapporto qualità-prezzo, soprattutto se si considera che quasi tutti i modelli sono in offerta su Amazon per qualche giorno a partire da oggi.

Per prima cosa, realme 9 4G punta molto sulla Pro-Camera con sensore Samsung ISOCELL HM6 da 108MP, affiancata sul retro da una lente ultra grandangolare da 8MP e da un obiettivo macro da 2MP. realme 9 4G è il primo smartphone al mondo a essere dotato di questo sensore, in grado di garantire un miglior controllo del rumore e una capacità di catturare la luce ottimizzata.

Un altro degli highlight di realme 9 4G è il design: la texture della backcover è ispirata alla sabbia del deserto, dorata in alcuni punti e più scura in altri (pensiamo soprattutto alla variante Sunburst Gold).

Il peso è pari a soli 178g e il profilo è particolarmente sottile (7,99mm), per un’esperienza d’uso che realme definisce “confortevole”.

Il SoC è uno Snapdragon 680, uno dei migliori tra i processori 4G di Qualcomm. Abbinato al display Super AMOLED con refresh rate fino a 90Hz e touch sampling rate fino a 360Hz, rende questo realme un ottimo dispositivo per giocare o guardare film.

realme 9 5G è semplicemente lo smartphone più conveniente tra quelli equipaggiati con il SoC 5G Snapdragon 695. In questo caso, il peso è di 191g, mentre lo spessore è pari a 8,5mm.

Per fare spazio al 5G, questo realme 9 perde qualcosa dal punto di vista dell’imaging (manca un sensore ultra grandangolare), la ricarica è meno rapida (18W anziché 33W) e oltretutto esce con a bordo il “vecchio” Android 11.

realme Pad Mini offre la migliore esperienza d’uso nel segmento dei tablet Android di dimensioni contenute, grazie al suo design sottile, leggero e allo stesso tempo molto elegante. “Sottile” non vuol dire “meno potente”: realme Pad Mini può infatti contare su una batteria da 6400mAh e un potente Unisoc T616.

realme 9 4G e 9 5G: specifiche tecniche

realme 9 4G realme 9 5G Dimensioni e peso 160,2×73,3×8 mm, 178g 162,6×74,8×8,5mm, 188g Display Super AMOLED, 6,4″, 90Hz, 430 nit, 1000 nit (picco), 1080×2400 pixel, 20:9 (~411ppi), Corning Gorilla Glass 5 LCD IPS, 6,5″, 90Hz, 480 nit, 600 nit (HBM), 1080×2400 pixel, 20:9 (~405ppi) SoC Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) Qualcomm Snapdragon 695 5G (6nm) CPU e GPU Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver), Adreno 610 Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55), Mali-G57 MC2 RAM e memoria interna 6GB+128GB, 8GB+128GB 4GB+64GB, 6GB+128GB Fotocamere posteriori 108MP (principale), f/1.8, 26mm, 1/1.67″, 0.64µm, Dual Pixel PDAF, 1080p@30fps

8MP (ultra grandangolare), f/2.2, 120˚, 1/4″, 1.12µm

2MP (macro), f/2.4 48MP (principale), f/1.8, 26mm, 1/2″, 0.8µm, PDAF, 1080p@30fps

2MP (macro), f/2.4

2MP (profondità), f/2.4 Fotocamera anteriore 16MP, f/2.5, 26mm, 1/3.09″, 1.0µm, 1080p@30fps 16MP, f/2.1, 26mm, 1/3.09″, 1.0µm, 1080p@30fps Batteria e ricarica 5000mAh, 33W (50% in 31 min) 5000mAh, 18W Sistema operativo Android 12, Realme UI 3.0 Android 11, Realme UI 2.0 Altro Dual SIM, jack da 3,5mm, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, USB Tipo-C 2.0, sensore di impronte digitali (ottico, sotto al display) Dual SIM, jack da 3,5mm, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, USB Tipo-C 2.0, sensore di impronte digitali (montato lateralmente)

realme Pad Mini: specifiche tecniche

realme Pad Mini Dimensioni e peso 211,8×124,5×7,6mm, 372g Display IPS LCD, 8,7″, 800×1340 pixel, 5:3 (~179ppi) SoC Unisoc Tiger T616 (12 nm) CPU e GPU Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55), Mali-G57 MP1 RAM e memoria interna 3GB+32GB, 4GB+64GB Fotocamera posteriore 8MP, f/2.0, 1080p@30fps Fotocamera anteriore 5MP, f/2.2 Batteria e ricarica 6400mAh, 18W Sistema operativo Android 11 Altro Audio stereo, jack da 3,5mm, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Tipo-C 2.0

Prezzi e disponibilità

realme 9 4G, 9 5G e Pad Mini sono disponibili in Italia da oggi ai seguenti prezzi:

La promo-lancio su Amazon è valida dal 12 al 14 maggio nel caso di realme 9 5G, dal 17 al 21 maggio per realme 9 4G e dal 17 al 24 maggio per realme Pad Mini.