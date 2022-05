La famiglia di smartphone della serie “Number” di realme si è allargata con l’arrivo di un nuovo prodotto di fascia media. Il realme 9 4G è un dispositivo pensato per accontentare una specifica fetta di utenti, i quali non hanno interesse ad essere i primi ad adottare nuove tecnologie ma preferiscono affidarsi a prodotti ben rodati, solidi e affidabili, senza svuotare il portafoglio.

Decisamente diverso dal suo fratello realme 9 5G, come se l’è cavata il realme 9 4G in queste settimane di test in previsione della nostra recensione?

Un design familiare ma non per questo meno piacevole

Sareste perdonati se scambiaste realme 9 4G per la sua versione più costosa che abbiamo recensito nei primi mesi del 2021, il realme 9 Pro+. Il nuovo modello condivide con esso non solo le dimensioni ma anche il design ed i materiali, nonostante riesca a contenere il peso di ulteriori 10 grammi fermandosi quindi a 178g.

A cambiare è il processo produttivo che l’azienda ha utilizzato per realizzare questi bellissimi riflessi ondulati sotto la scocca posteriore. Il brand afferma che per ottenere quello che chiama Ripple Holographic Design si è ispirata alla “luce del deserto” ed è bello confermare, anche in questa occasione, come realme si senta sempre libera di sperimentare portando sul mercato smartphone unici ed originali.

È stato utilizzato un processo di “rivestimento atomico al plasma” (plasma atom-coating), il quale prevede l’utilizzo di elettroni al plasma per trasferire trilioni di atomi su una superficie per creare una pellicola a colori sfumati come base del disegno olografico a increspature, ed un successivo sistema di “nano-imprinting UV“, che prevede la stesura di tale foglio di materiale gel UV sopra ad uno stampo ondulato e la successiva pressatura UV per l’applicazione in modo permanente del design 3D personalizzato sulla scocca posteriore dello smartphone.

Interessanti chiacchiere tecniche a parte, realme 9 4G alla prova dei fatti è quindi uno smartphone leggero e con quel pizzico di originalità in grado di attirare l’attenzione dalla vetrina di un negozio o in mezzo alla folla.

Ha una dimensione relativamente contenuta che ne permette l’uso con una mano senza affaticamento e l’unico appunto lato estetico che mi sento di fare riguarda le cornici plastiche grigie che personalmente trovo non abbinarsi bene alla colorazione gialla della scocca da noi ricevuta in prova. Cornici che, sempre a mio parere, sono l’unico elemento estetico a far trasparire la natura economica di realme 9 4G, altrimenti molto piacevole e ben assemblato.

La disposizione del modulo fotografico (realizzato in vetro) e di tutto ciò che contiene ricorda diversi altri prodotti del brand, rendendolo riconoscibile come parte del portfolio dell’azienda a chiunque conosca i dispositivi precedenti di successo come realme GT Neo2, realme GT 2 o realme GT 2 Pro.

Un display preciso che ha a cuore i vostri occhi

Il pannello AMOLED da 6,4″ si erge nella parte frontale protetto da una lastra completamente piatta di Corning Gorilla Glass 5. Si tratta di un display in grado di raggiungere ben 1000 nit di luminosità di picco e 90Hz di frequenza di aggiornamento massima, utile per rendere le animazioni e lo scorrimento di lunghi feed o liste più fluidi che sui classici display a 60Hz.

La risoluzione FullHD+ pari a 2400×1080 pixel è ottima su questa diagonale, la densità di pixel di 409 ppi permette infatti alle immagini di mostrarsi definite ed al testo di risultare nitido.

Sono presenti 10240 livelli di luminosità e questo permette a realme 9 4G di adattarsi alla perfezione all’ambiente in cui si trova. Non mancano opzioni di calibrazione dei colori del display, una modalità scura e un filtro luce blu per la protezione dei vostri occhi anche a bassa luminosità.

Il lettore di impronte digitali è di tipo ottico. Posizionato nell’area inferiore del display è in grado di registrare anche il battito cardiaco, anche se purtroppo (come tanti altri prodotti in grado di compiere questa lettura) i dati sono abbastanza approssimativi e non utilizzabili in applicazioni di terze parti.

La potenza che basta, l’efficienza che serve

In un mondo in cui tutti gli smartphone di ogni fascia di prezzo si stanno adattando all’evoluzione delle reti mobili supportando con antenne e modem dedicati il 5G, realme ha invece preferito saltare a piedi pari l’implementazione della costosa soluzione.

Secondo l’azienda c’è ancora spazio sul mercato per prodotti basati sull’ormai solida e performante rete 4G/LTE, anche considerando l’ancora non totale copertura di rete 5G nella maggior parte delle aree geografiche. Questo ha permesso a realme di non dover incrementare inutilmente il costo di questo smartphone per sé e per gli utenti finali, ma anche di ridurre il peso.

Sotto la scocca troviamo quindi l’affidabile chip Qualcomm Snapdragon 680 4G, realizzato con un processo produttivo moderno a 6nm e di conseguenza molto efficiente. Adatto a portare a termine tutti i task quotidiani senza battere ciglio, è persino in grado di sostenere alcune sessioni di gioco senza soffrire troppo la mancanza di potenza nei titoli impegnativi, a patto di ridurre un po’ i dettagli grafici a schermo.

Anche sotto stress realme 9 4G non scalda, mostra prestazioni costanti ed affidabili oltre ad essere un piacere da utilizzare. Capita di tanto in tanto, se lasciato fermo per ore senza essere utilizzato (per esempio se state lavorando e dovete riporlo in un armadietto), che impieghi una frazione di secondo in più a riprendere la sua reattività dopo lo sblocco. Questo è probabilmente dovuto alla gestione energetica del chip Qualcomm, il quale viene messo in uno stato di riposo profondo per risparmiare tutta la carica di batteria possibile senza però rinunciare mai alle notifiche push, sempre giunte puntuali.

Smartphone Geekbench 5 Geekbench ML 3DMark PCMark Work 3.0 Speedometer 2.0 Jetstream 2 Single-core Multi-core CPU GPU NNAPI Wild Life Wild Life

Stress Test Performance – – realme 9 4G 381 1590 192 248 182 447

(2,70 fps) 450 – 449

(99,8%) 8009 38,83 (±0,33) 45234 realme Pad Mini 300 1191 168 217 113 471

(2,80 fps) 471 – 468

(99,4%) 8376 34,79 (±0,23) 45844 realme 9 Pro+ 814 2301 178 657 N/A

(crash dell’app

durante il test) 2302

(13,8 fps) 2302 – 2296

(99,7%) 10720 19,2 (±0,22) 21749 Honor X8 379 1531 185 252 216 446

(2,70 fps) 450 – 447

(99,3%) 7803 39,11 (±0,23) 42751 Oppo Reno7 383 1654 191 248 185 450

(2,70 fps) 451 – 449

(99,7%) 6730 38,54 (±0,26) 45055

In Italia realme 9 4G è disponibile in due varianti che però condividono la memoria interna da 128GB (espandibile), mentre differiscono nel quantitativo di RAM. Sinceramente crediamo che la versione base con 6GB sia più che sufficiente per il tipo di prestazioni che il SoC permette, la versione da 8GB non ha molto senso anche vista la possibilità di espandere virtualmente la RAM fino a 5GB extra tramite software (possibile grazie ad una specie di memoria chiamata in gergo tecnico “swap” che prende in prestito dello spazio di archiviazione non utilizzato).

L’unico speaker posizionato sul lato inferiore dello smartphone ha un volume abbastanza alto, anche se al massimo volume la qualità del suono cala leggermente. Fino a circa il 75% della potenza gli speaker hanno prestazioni buone e non ci sono difetti evidenti da sottolineare. Il jack da 3,5mm è ancora presente.

Autonomia impressionante

La batteria di realme 9 4G ha la stessa capacità di quella della maggior parte dei flagship moderni, 5000mAh. Abbinata al processore a basso consumo è in grado di garantire una durata della batteria davvero ottima! Nel nostro test standard eseguito con PCMark Work 3.0 Battery, display al 50% di luminosità e collegati ad una rete Wi-Fi, realme 9 4G ha battuto ogni record tra gli smartphone da noi testati, con un punteggio di ben 19:16 ore.

La ricarica rapida Dart Charge a 33W permette di riportare la batteria dallo 0% al 50% in soli 31 minuti, mentre per raggiungere il 100% ci impiega circa 75 minuti. Non è la ricarica più veloce al mondo ma è abbastanza veloce per essere utile in caso di necessità e allo stesso tempo la cella agli ioni di Litio è abbastanza capiente da non richiedere una ricarica completa per ottenere diverse ore di durata extra.

Non è presente alcun tipo di ricarica wireless, tuttavia in questa fascia di prezzo c’è da aspettarselo e non è un vero problema.

Fotocamera nove volte più precisa

Il comparto fotografico scelto da realme è abbastanza in linea con gli altri prodotti sul mercato. L’azienda è però riuscita a trovare il budget per montare dietro alla lente principale (f/1.8) il nuovissimo sensore Samsung ISOCELL HM6 da 108MP. Rispetto al Samsung ISOCELL HM2 è in grado di utilizzare tutti i pixel per la messa a fuoco (PDAF) risultando in una precisione, secondo realme, 9 volte maggiore. Questo rinnovato “super-sensore” di fascia media cattura anche 1,6 volte più luce al buio.

Nella modalità di scatto standard, realme 9 4G utilizza la tecnica di pixel binning che ormai ben conosciamo, raggruppando 9 pixel in 1, per catturare una maggiore quantità di luce e ottenere degli scatti da 12MP con colori più accurati e meno rumore. Questo sensore permette anche uno zoom digitale fino a 3x praticamente lossless (viene effettuato un crop sul sensore principale), motivo per cui non è stata installato un teleobiettivo.

È visibile un leggero effetto vignettatura ed una perdita di nitidezza agli angoli delle immagini catturate negli ambienti bui, ma altri concorrenti in questa fascia di mercato non fanno meglio per via del tipo di lenti plastiche usate. La riduzione del rumore potrebbe essere migliore, ma l’ISP del chip Snapdragon 680 4G non è purtroppo ai livelli di quelli di un top di gamma. La sfocatura naturale (bokeh) data dal grande sensore quando si immortalano soggetti vicini è piacevole, probabilmente non dovrete quasi mai utilizzare l’apposita modalità ritratto.

La fotocamera secondaria è una ultragrandangolare da 8MP con lente f/2.2 dall’ampio campo visivo di 119°. La qualità proveniente da questo sensore è ok, non stupisce ma non delude le aspettative della fascia di prezzo. Presente una fotocamera macro da 2MP f/2.4 che contino a credere abbia un’utilità estremamente limitata a causa della bassa risoluzione. Nel caso voleste utilizzarla, comunque, meglio averla che sentirne la mancanza.

Ai selfie ci pensa un sensore da 16MP con lente f/2.5. Questa fotocamera ha un’ottima gamma dinamica, per permettervi di scattare anche in controluce, e alla luce del giorno produce delle foto piacevoli, anche se con colori un po’ piatti. Al buio la qualità cala velocemente, però.

Troviamo anche qui le nuove modalità di scatto Street Photography 2.0 ed i filtri pop anni ’90 annunciati con l’arrivo di realme 9 Pro+. Molto ben curata la modalità manuale ed è possibile persino sfruttare la funzionalità di focus peak, assente persino su prodotti molto più costosi e che vi permetterà di scegliere sempre la corretta messa a fuoco.

La registrazione video è limitata alla risoluzione 1080p a soli 30 fps sia con la fotocamera frontale che quella posteriore. È ok per videochiamate, storie social e rapidi video ricordo, tuttavia non è un prodotto adatto a chi fa molti vlog o registra video da guardare poi sul grande schermo del salotto o su PC.

Poche sorprese lato software, sia nel male che nel bene

Ormai siamo abituati al software di realme, abbiamo provato davvero moltissimi prodotti del brand. La versione di Android 12 personalizzata che troviamo a bordo di realme 9 4G è chiamata realme UI 3.0 ed è molto vicina alla versione stock del sistema operativo di Google, anche se è innegabile il legame di parentela con ColorOS di Oppo.

Il numero di applicazioni preinstallate è minimo e anche quelle presenti sono facilmente disinstallabili in pochi tocchi. Il software è sempre reattivo e le animazioni fluide, anche se di tanto in tanto se messo sotto stress lo smartphone può fare qualche microscopico singhiozzo limitato dalla potenza del suo processore.

L’azienda aggiorna abbastanza spesso i propri smartphone, è quindi possibile che vengano inviati diversi OTA durante il corso della vita di questo dispositivo atti a risolvere bug e implementare nuove funzionalità.

Conclusioni

Nonostante realme 9 4G possa apparire agli occhi degli utenti più geek come uno smartphone modesto, si tratta di un prodotto dalle ottime qualità per il prezzo a cui viene proposto, soprattutto grazie all’offerta di lancio su Amazon che abbassa la cifra richiesta da 279,99 euro a soli 249,99 euro (dal 17 al 21 maggio).

La versione con 8GB di RAM a mio parere non giustifica il costo di 299,99 euro, il quale sarebbe stato un ottimo prezzo per una variante con 256GB di memoria interna, la quale purtroppo non esiste.

Le specifiche tecniche sono solide e ben bilanciate, l’autonomia è tanta, il display è piacevole e, punto a favore per molti, lo smartphone è leggero e relativamente compatto. Si poteva fare un po’ meglio nel comparto audio con una capsula auricolare amplificata che funge da secondo speaker e un’elaborazione delle immagini leggermente migliore.

Tuttavia, sono convinto che realme 9 4G diventerà uno degli smartphone più venduti nella sua fascia di prezzo e gli utenti che decideranno di acquistarlo saranno tutti più che soddisfatti!