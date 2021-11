realme GT 2 Pro: ricarica a 125W, chip di nuova generazione e design inconfondibile!

realme è pronta al lancio del successore di realme GT, lo smartphone a metà strada tra un mid-range (per il prezzo contenuto) e un top di gamma (per le funzioni avanzate). realme GT 2 Pro dovrebbe presentare un rapporto qualità-prezzo altrettanto soddisfacente, anche se il design sarà totalmente rinnovato e il nuovo GT includerà numerose migliorie sotto diversi punti di vista.

Le prime voci su come sarà davvero realme GT 2 Pro provengono dal noto leaker OnLeaks, che – tramite 91Mobiles – ha diffuso un render del dispositivo e rivelato anche alcune delle (presunte) specifiche tecniche. In particolare, realme GT 2 Pro somiglierà molto al vecchio Nexus 6P di Huawei, dotato un modulo fotocamera rialzato ed esteso in orizzontale per tutta la superficie del pannello posteriore. La configurazione sarà a tre obiettivi, di cui un sensore primario da 50MP, una fotocamera ultra-wide sempre da 50MP e un teleobiettivo da 8MP. Da 32MP, invece, la fotocamera anteriore.

Il display di realme GT 2 Pro sarà un OLED WQHD+ da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sotto al cofano troveremo il prossimo chip di punta di Qualcomm, Snapdragon 8 Gen1. Lo smartphone eseguirà la nuova realme UI 3.0 basata su Android 12.

Stando sempre alle recenti fughe di notizie, non mancherà il supporto alla ricarica veloce da 125W per una batteria da ben 5000mAh. Il taglio di memoria disponibile potrebbe essere 12/256 GB (spazio di archiviazione UFS 3.1), mentre – per quanto riguarda i colori – si parla di una variante Racing Yellow identica a quella di realme GT.

Fino a ora, l’azienda cinese non ha ancora condiviso nessuna informazione su realme GT 2 Pro. La società potrebbe lanciarlo già all’inizio del prossimo anno, ma per ora è difficile fare previsioni sulla data precisa.