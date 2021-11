Snapdragon 898, il nome del prossimo SoC di Qualcomm potrebbe non essere questo

I leakers di Digital Chat Station non hanno dubbi: il prossimo SoC di Qualcomm non si chiamerà né Snapdragon 898 né Snapdragon 895 (come qualcun altro aveva ipotizzato). Il vero nome, infatti, sarà Snapdragon 8 Gen1, e questo cambio faciliterà la distinzione tra il nuovo chipset e quelli di precedente generazione. La somiglianza tra Snapdragon 898 e Snapdragon 888 avrebbe potuto creare confusione, mentre, in questo modo, equivocare sarà impossibile. Anche perché il nome non sarà l’unica cosa “diversa” tra i due SoC…

Come sempre, la differenza più importante sta nelle prestazioni. Qualcomm potrebbe apportare miglioramenti significativi alla nuova generazione di chipset, anche se alcuni prevedono una CPU non proprio all’altezza delle aspettative. Secondo un informatore – Ice Universe – il processore continuerebbe a surriscaldarsi, il che porterebbe inevitabilmente a un calo sul fronte delle prestazioni.

L’annuncio ufficiale da parte di Qualcomm è atteso per il 30 novembre, giornata inaugurale del Tech Summit 2021. Intanto, su Weibo, i rumors si susseguono. Stando sempre alle previsioni dei leakers, ci vorrà un po’ di tempo prima che il chipset venga effettivamente installato sui nuovi flagship. I partner di Qualcomm – tra tutti, Xiaomi e Lenovo – stanno lavorando al fianco dell’azienda per garantire che il SoC non vada soggetto a surriscaldamento. I primi benchmark trapelati dimostrano che Snapdragon 8 Gen1 batte il suo predecessore sia nei test single-core che nei test multi-core, ma i risultati non sono altrettanto soddisfacenti al confronto con un altro SoC di punta, l’Exynos 2200 di Samsung. Anche su quest’ultimo, comunque, le notizie sono poche (non si hanno conferme nemmeno sulla data di uscita).

Al di là delle previsioni, non ci resta che attendere la fine di novembre per scoprire non solo come si chiamerà il nuovo Snapdragon, ma anche (e soprattutto) che livello di prestazioni sarà in grado di garantire alle ammiraglie Android in uscita nel 2022.