realme GT 7, "flagship killer" con batteria da Guinnes World Record! | Recensione

Il realme GT 7 si impone come un vero "flagship killer", offrendo un pacchetto estremamente convincente. L'attenzione è focalizzata su un'autonomia da record, grazie alla batteria da 7000mAh e alla ricarica fulminea a 120W, prestazioni elevate garantite dal nuovo processore MediaTek Dimensity 9400e e un display AMOLED brillante e reattivo. Nonostante qualche compromesso, come le cornici in plastica o una politica di aggiornamenti software migliorabile, il GT 7 brilla per il suo incredibile rapporto qualità/prezzo, con offerte di lancio aggressive. È la scelta ideale per chi cerca potenza, durata e un'esperienza utente appagante senza spendere cifre da top di gamma assoluto, perdonando piccole rinunce a fronte di specifiche così solide e un'esperienza d'uso generale eccellente.

realme GT 7: la recensione in un minuto

Il realme GT 7 si presenta come un "flagship killer" di nuova generazione, puntando su innovazione e prestazioni. Esteticamente curato, seppur con cornici in plastica, introduce l'innovativo sistema di dissipazione "IceSense Graphene" che migliora la gestione del calore, mantenendo lo smartphone fresco anche sotto stress e offrendo una robustezza certificata IP69/68/66. Il display AMOLED da 6,78 pollici è un punto di forza: luminoso fino a 6000 nit di picco, risoluzione elevata, 120Hz di refresh rate e un touch sampling rate fulmineo, ideale per il gaming.

Ma il vero asso nella manica è l'autonomia: una batteria da ben 7000mAh, che ha persino conquistato un Guinness World Record per la durata in riproduzione video, abbinata alla ricarica SuperVOOC Ultra Charge da 120W capace di ricaricare il dispositivo da 1% al 100% in soli 40 minuti. Le prestazioni sono garantite dal debutto mondiale del processore MediaTek Dimensity 9400e, affiancato da RAM generosa, che assicura fluidità estrema e performance elevate nel gaming, supportato da Wi-Fi 7 e un sistema di antenne migliorato.

Il comparto fotografico "AI Travel Snap Camera" offre un sensore principale da 50MP con OIS, un teleobiettivo 2x da 50MP e un ultra-grandangolare da 8MP. La realme UI 6.0, basata su Android 15, integra il nuovo AI Planner e altre utility basate su Google Gemini, sebbene la politica di aggiornamenti (3 major OS e 4 anni di patch) non sia al livello dei top.

Nonostante qualche piccola rinuncia, il realme GT 7 si rivela ideale per chi cerca autonomia record e prestazioni elevate a un prezzo competitivo.

Prezzi

La variante da 12/256GB di realme GT 7 è proposta su Amazon a un prezzo imperdibile. Il cartellino originale è di 749,99€ ma può essere vostro con l’offerta di lancio a 100€ in meno, quindi a soli 649,99€.

Il prezzo di listino per la versione 12/512GB è di 799,99€, ma l'offerta di lancio lo porta a 729,99€ con un bundle che include un realme Watch S2 presso Unieuro, Mediaworld, Expert, Euronics e Trony.

Esiste anche una versione speciale Dream Edition realizzata in collaborazione con niente meno che Aston Martin, con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna, disponibile a 899,99€ in esclusiva da Unieuro e su Amazon.

Questi sono prezzi davvero aggressivi per smartphone con queste caratteristiche.

realme GT 7: la recensione completa

I flagship killer sono tornati? Forse, anche se credo che realme GT 7 sia molto di più. Fin dal primo contatto, è chiaro che realme ha puntato su alcuni aspetti chiave per distinguersi nel panorama sempre più affollato degli smartphone di fascia alta, seppur senza competere direttamente nel segmento premium dei "Pro" e degli "Ultra".

Il grafene è l'asso nella manica

Il primo impatto visivo e tattile è sempre fondamentale, e il realme GT 7 non delude da questo punto di vista. Il design è curato, con linee squadrate, pulite e una sensazione al tatto che suggerisce qualità. Ricorda (giustamente) il realme GT 7 Pro.

Ho provato la colorazione IceSense Blue, che ha una finitura elegante con alcuni accenti color rosso, ma è disponibile anche un'opzione IceSense Black più sobria. Le dimensioni dello smartphone sono 162,42 x 76,13 x 8,30 mm, e il peso si attesta sui 206 grammi. Non è uno smartphone leggerissimo, ma la distribuzione del peso è buona, rendendolo comodo da tenere in mano nonostante le dimensioni generose dettate dal grande display e dalla batteria capiente.

Una delle caratteristiche più interessanti e innovative della costruzione di realme GT 7, sebbene non immediatamente visibile dall'esterno, è l'integrazione di uno strato di grafene nel sistema di dissipazione del calore: realme è la prima azienda nel settore ad adottare questa soluzione che chiamano "IceSense Graphene". Questo materiale, noto per la sua straordinaria conducibilità termica, è incorporato all'interno della scocca del dispositivo per aiutare a disperdere il calore generato dai componenti interni.

L'azienda sostiene che questa integrazione migliori la conducibilità termica di ben 24 volte rispetto alle scocche standard in fibra di vetro e 6 volte rispetto alle scocche in vetro tradizionali. L'idea è che il grafene agisca per allontanare velocemente il calore dalle aree critiche. Questo strato di grafene, di circa 4000mm², è strategicamente posizionato per coprire le principali fonti di calore, come il processore e la batteria.

Oltre alla dissipazione del calore, il design IceSense sembra avere un impatto anche sulla temperatura percepita dello smartphone. L'azienda parla di una "Skin-touch temperature" (la temperatura delle zone a contatto con la pelle delle mani) sempre piacevole, che dovrebbe risultare fresca d'estate e calda d'inverno. Quando realme GT 7 viene messo sotto stress, l'intera scocca posteriore si scalda in modo uniforme e mai esagerato, senza hotspot specifici che diventano sgradevoli al tocco.

La robustezza è un altro punto forte, con il realme GT 7 che vanta certificazioni IP69, IP68 e IP66 per la resistenza a polvere e acqua. Questo significa che è ben protetto contro gli imprevisti della vita, offrendo una maggiore tranquillità nell'uso quotidiano e in condizioni atmosferiche avverse. Poter contare su queste certificazioni è un valore aggiunto, soprattutto per un dispositivo che si propone come compagno per la vita di tutti i giorni e per i viaggi.

Complessivamente, il design del realme GT 7 è una combinazione di estetica curata, materiali innovativi e una solida costruzione. La sensazione in mano è quella di un dispositivo premium, e l'attenzione ai dettagli è lodevole.

Unico neo, se così vogliamo chiamarlo, sono le cornici in plastica: a questo prezzo (ma anche ad un costo inferiore) troviamo prodotti con bordi metallici. Qui realme poteva impegnarsi un po' di più, anche se come compromesso è perfettamente accettabile per contenere il prezzo finale, impiegando risorse su altre specifiche più importanti per l'esperienza utente.

Ancora più luminoso

Passando al display, il realme GT 7 è equipaggiato con uno schermo che, sia sulla carta e che nella mia esperienza, è davvero notevole. Si tratta di un pannello AMOLED da 6,78 pollici con una risoluzione di 2780 x 1264 pixel. La densità di pixel è elevata, garantendo immagini nitide e dettagliate. La frequenza di aggiornamento massima è di 120Hz, il che si traduce in animazioni fluide e un'esperienza visiva molto reattiva, sia che si navighi nell'interfaccia, si guardino video o si giochi.

La reattività del tocco è altrettanto impressionante, con un touch sampling rate che raggiunge i 360Hz di default e può arrivare a un valore istantaneo di ben 2600Hz. Questo "Ultra Touch Control", combinato con algoritmi avanzati anti-tocchi involontari e la capacità di mantenere precisi controlli anche con mani sudate o bagnate (grazie alla funzione "Rainwater Smart Touch"), rende l'interazione con il display estremamente precisa e affidabile, particolarmente utile durante le sessioni di gioco intense.

La qualità dell'immagine è supportata da un contrasto elevatissimo, neri assoluti e colori brillanti grazie alla copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e al supporto per 1,07 miliardi di colori (profondità di colore a 10 bit). La luminosità è un altro punto di forza: la luminosità tipica è di 600 nit, ma può raggiungere un picco di 1600 nit in modalità alta luminosità e un incredibile picco di 6000 nit in condizioni specifiche, ad esempio per la visualizzazione di contenuti HDR. Questa luminosità elevata rende il display un vero spettacolo per gli occhi.

Lo smartphone supporta la riproduzione di video Dolby Vision e HDR10+, garantendo un'esperienza visiva cinematografica. Guardare contenuti multimediali su questo schermo è un vero piacere, con dettagli ricchi, colori accurati e un contrasto dinamico che fa risaltare ogni scena.

L'azienda ha anche pensato alla cura degli occhi, integrando funzionalità come il dimming "hardware-level DC-like" e il dimming PWM ad alta frequenza (2160Hz). Queste tecnologie aiutano a ridurre l'affaticamento visivo, specialmente in condizioni di bassa luminosità, rendendo l'uso prolungato dello smartphone più confortevole.

Per quanto riguarda il lettore di impronte digitali, siamo davanti ad un classico sensore ottico abbastanza veloce ed affidabile, in linea con altri dispositivi di fascia alta sul mercato.

Ha vinto un Guinness World Record!

Uno degli aspetti più pubblicizzati (e ci mancherebbe! N.d.R.) e uno dei punti di forza principali del realme GT 7 è la combinazione di un'incredibile batteria e ricarica fulminea. Lo smartphone è dotato di una massiccia unità da 7000mAh, un valore decisamente superiore alla media degli smartphone di fascia alta attuali, nonostante l'aspetto relativamente sottile (o comunque non dissimile da quello di altri flagship). Questa capacità elevata è progettata per eliminare l'ansia da batteria scarica, promettendo di godersi l'intera giornata e ritrovarsi ancora con metà carica residua.

Per supportare le proprie affermazioni, realme fornisce alcuni dati di riferimento per l'autonomia: dopo 7,8 ore di utilizzo misto (2 ore PUBG, 2,5 ore YouTube, 0,9 ore WhatsApp, 1,1 ore Instagram, 1,3 ore Facebook), il GT 7 ha mantenuto nei test del marchio ancora il 51% di batteria residua. Altri dati specifici di utilizzo forniti da realme sono impressionanti:

20,66 ore di YouTube

81,95 ore di Spotify

25,98 ore di Zoom Meeting

6,36 ore di PUBG

63,43 ore di standby con schermo acceso

Questi dati suggeriscono già da soli un'autonomia eccezionale che, come capitato anche nella mia prova d'uso, si traduce in poter dimenticare il caricabatterie per un giorno intero o anche di più.

Per validare le proprie affermazioni riguardo l'incredibile autonomia, realme ha però voluto fare un passo ancora più importante: provare a guadagnarsi un Guinness World Record! Il tentativo di record faceva parte del cosiddetto “Endless Power Journey” di Realme, una crociera europea iniziata a Roma. La sfida è iniziata alle 21:30 del 22 maggio 2025, con un livestream ospitato da Shenzhen, Cina. Il traguardo è stato raggiunto e verificato ufficialmente alle 21:30 del 23 maggio 2025.

Lo smartphone si è assicurato il Guinness World Record per la “Maratona più lunga di visione di film su un telefono cellulare”. Il dispositivo ha sostenuto 24 ore di riproduzione continua, evento certificato da un rappresentante del GWR.

La durabilità della batteria è ulteriormente sottolineata dalla certificazione TÜV Rheinland 5-Star Battery Certification, che attesta la grande capacità, la resistenza a temperature estreme e la resistenza all'invecchiamento. Questo fornisce un'ulteriore garanzia sulla qualità e longevità della batteria del GT 7.

Ma l'aspetto forse ancora più rivoluzionario è la tecnologia di ricarica abbinata a questa batteria gigante: la SuperVOOC Ultra Charge a 120W. Realme rivendica di essere la prima ad essere riuscita ad abbinare una ricarica così rapida ad un batteria così capiente, un'accoppiata che cambia davvero le regole del gioco. I tempi di ricarica dichiarati sono incredibili: dal 1% al 50% in soli 14 minuti, e dal 1% al 100% in appena 40 minuti (per 7000mAh, ricordiamolo!). Questo significa che anche se ci si ritrova con la batteria quasi esaurita, una breve pausa per la ricarica è sufficiente per ottenere autonomia per l'intera giornata.

Il debutto di un nuovo processore

Le prestazioni sono uno dei pilastri su cui realme basa l'identità "flagship killer" del GT 7, e a giudicare dall'hardware, l'azienda ha tutte le ragioni per essere ambiziosa. Il cuore pulsante del dispositivo è il processore MediaTek Dimensity 9400e, e il GT 7 è il primo smartphone al mondo ad utilizzarlo. Questo chipset è prodotto con processo a 4nm nelle fonderie TSMC, lo stesso nodo avanzato usato per altri chip di fascia alta.

La configurazione della CPU include un core X4 "Prime" a 3,4GHz, affiancato da altri tre core X4 a 2,85GHz e quattro core A720 più efficienti a 2,0GHz. Quest'architettura promette una potenza bruta di calcolo notevole per gestire i carichi di lavoro più impegnativi. La GPU è una Arm Immortalis-G720 a 1,3GHz, che supporta il Ray Tracing, un dettaglio interessante per i giocatori. Il chipset include anche una AI APU 7.0 con una potenza di calcolo AI significativa (50,7 TOPS in INT8 e 12,68 TOPS in FP16).

Il brand posiziona il Dimensity 9400e tra i primi chipset Android per prestazioni e afferma che i suoi punteggi nei benchmark superano quelli dello Snapdragon 8 Gen 3, cosa che abbiamo potuto verificare. Questo suggerisce che il realme GT 7 non ha paura di confrontarsi con i migliori sul mercato in termini di potenza pura, sebbene il Dimensity 9400 e lo Snapdragon 8 Elite siano ancora un gradino più in alto.

Nell'uso pratico, la potenza del Dimensity 9400e si manifesta in una fluidità estrema in ogni operazione, dall'apertura e gestione di app pesanti al multitasking intensivo. Ma è nel gaming che questo processore brilla: realme promette che il GT 7 può gestire titoli impegnativi come PUBG con un frame rate stabile di 120fps, anche dopo sessioni prolungate.

La tecnologia GT Boost e la dissipazione del calore avanzata lavorano insieme per mantenere le prestazioni elevate e le temperature sotto controllo. La lista dei giochi che supportano i 120fps sul GT 7 è lunga e include molti titoli popolari come Call of Duty: Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, e altri ancora, confermando non solo la potenza del chip ma anche l'enorme lavoro fatto da Mediatek con gli sviluppatori dei giochi per l'ottimizzazione dei titoli per il proprio chip.

In termini di memoria e storage, il GT 7 è disponibile in configurazioni con 12GB di RAM e opzioni di storage da 256GB o 512GB, offrendo ampio spazio e capacità multitasking per gli utenti più esigenti. La variante Dream Edition porta la RAM a 16GB con 512GB di storage.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark Single-core Multi-core Solar Bay Solar Bay Stress test Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test realme GT 7 2270 7396 2177659 8153 (31,00 fps) 8241 - 3140 (38,1%) 5243 (31,40 fps) 5112 - 1854 (36,3%) realme GT 7 Pro 3053 9323 2452978 11218 (42,66 fps) 11180 - 7639 (68,3%) 6258 (37,48 fps) 6101 - 4432 (72,6%) ROG Phone 9 3114 9738 2857147 11674 (44,39 fps) 11588 - 5026 (43,4%) 6487 (38,85 fps) 6723 - 3017 (44,9%) Xiaomi 15 Ultra 2947 9018 2368252 Errore Errore Errore Errore Vivo X200 Pro 2722 7736 2564910 11000 (41,83 fps) 10025 - 6793 (67,8%) 6136 (36,74 fps) 5558 - 3532 (63,6%) Samsung Galaxy S25 Ultra 3142 9870 2214097 9558 (36,34 fps) 11417 (50,2%) 6161 (36,90 fps) 6540 - 3246 (49,6%) OnePlus 13 3043 9302 2259205 11723 (44,58 fps) 11808 - 7534 (63,8%) 6492 (38,88 fps) 6751 - 4440 (65,8%) Oppo Find X8 Pro 2795 8495 21632273 11709 (44,52 fps) 11849 - 6412 (54,1%) 6379 (38,20 fps) 6470 - 3733 (57,7%)

La connettività è all'avanguardia con il supporto al Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e GPS Dual Band L1 + L5. La presenza di antenne NFC a 360° è comoda per pagamenti e altre interazioni contactless, funzionando indipendentemente dall'orientamento dello smartphone. Ha persino una eSIM che al modello "Pro" manca!

La gestione del segnale è un'area in cui realme ha investito molto, con un design delle antenne migliorato, posizionandole strategicamente anche nell'angolo in alto a destra e lungo i lati per garantire l'integrità del segnale a 360°. Inoltre, l'introduzione di un chip dedicato "Signal Catcher", un chip quad-core per l'amplificazione del segnale, promette di potenziare la ricezione in aree poco coperte. Queste caratteristiche combinate mirano a garantire una connessione stabile e affidabile ovunque ci si trovi.

Fotocamere "scattanti"

Il comparto fotografico del realme GT 7, chiamato dall'azienda "AI Travel Snap Camera", si presenta con una configurazione abbastanza versatile e funzioni potenziate dall'intelligenza artificiale, con un focus particolare su quella che viene chiamata "Travel Style photography".

Il setup posteriore include una tripla fotocamera. Il sensore principale è un Sony IMX906 da 50MP, con dimensioni pari a 1/1,56", e lenti a supporto con apertura f/1.88. È dotato di stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS). A questo si affianca una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP (sensore OV08D10, 1/4", f/2.2) e, in un'aggiunta interessante per questa fascia, una fotocamera teleobiettivo con zoom 2x da 50MP (sensore Samsung S5KJN5, 1/2,8", f/2.0). Per i selfie e le videochiamate, la fotocamera frontale è una Sony IMX615 da 32MP (1/2,74", f/2.45).

Una delle caratteristiche chiave promosse da realme è la velocità di scatto, grazie all'algoritmo Lightning Snap. Lo smartphone può raggiungere una velocità dell'otturatore ultra-elevata fino a 1/10266s e catturare fino a 50 foto al secondo. Questo rende incredibilmente facile catturare momenti concitati con nitidezza. Certo, per poter sfruttare questa velocità di scatto serve molta luce, non aspettatevi questi risultati di notte.

I nuovi AI Travel Styles sono un'altra funzione distintiva: realme ha ricreato gli stili di tre fotografi rinomati, applicando color grading professionale per creare tre preset: "Mountain", "Island" e "City". Il primo è ispirato ai film classici, con toni freschi e naturali che esaltano i verdi e i blu della natura. Il secondo ha toni bilanciati e blu puri, ideale per cieli e paesaggi marini. Il terzo offre colori ricchi e alto contrasto, perfetto per la street photography.

La fotografia di ritratto beneficia anch'essa degli algoritmi di elaborazione delle immagini migliorati, garantendo soggetti chiari, tratti del viso ben definiti e un bokeh naturale anche in condizioni di luce abbastanza complesse o con soggetti in movimento.

Sul fronte video, il realme GT 7 è molto ben equipaggiato. La fotocamera principale può registrare video in 8K a 30fps e 4K a 120fps, oltre a toccare il 4K a 60fps in HDR Dolby Vision. L'ultra-grandangolare e la fotocamera 2x supportano purtroppo solo il 1080p a 60fps. La fotocamera frontale è invece sorprendentemente capace, registrando video in 4K a 60fps. Una caratteristica unica è la "Underwater Video Mode", ottimizzata specificamente per le scene subacquee, che permette di catturare filmati in UltraHD con colori ricchi anche sott'acqua.

Non potevano ovviamente mancare le funzionalità AI per lo scatto e la modifica delle foto: realme ha integrato AI Glare Removal, che con un tocco promette di eliminare i riflessi che possono rovinare le foto, un problema comune con le lenti e le fonti di luce forti. AI Landscape+ migliora la chiarezza e la nitidezza delle foto di paesaggi, correggendo effetti come foschia o backlighting e raddrizzando le composizioni storte.

Complessivamente, il comparto fotografico del realme GT 7 è quindi piacevole e ricco di funzionalità, sebbene a livello di qualità degli scatti non arrivi ancora a raggiungere i migliori cameraphone sul mercato. È comunque un dispositivo piacevole da utilizzare per immortalare i propri ricordi. L'azienda ha puntato su altre qualità per questo prodotto, che bilanciano in modo più che positivo le piccole carenze lato fotografico (sempre se paragonato ai top di gamma della concorrenza).

Debutta l'assistente IA che si occuperà della vostra agenda

Il realme GT 7 esegue la realme UI 6.0 basata su Android 15. L'esperienza software è un aspetto cruciale di qualsiasi smartphone moderno, e realme UI mira a fornire un'interfaccia pulita, fluida e ricca di funzionalità. Ovviamente si tratta sempre dell'ormai conosciuta derivazione dal software ColorOS di Oppo, non che sia una cosa negativa, anzi!

L'Intelligenza Artificiale gioca un ruolo sempre più centrale negli smartphone, e il realme GT 7 ne è un chiaro esempio, con una suite di funzionalità AI che vanno oltre le ottimizzazioni fotografiche. Lo smartphone integra, infatti, anche tantissima tecnologia Google basata su Gemini.

Una delle funzioni AI più interessanti e nuova, rispetto al software molto simile di realme GT 7 Pro, è l'AI Planner. Questo assistente smart personale per la gestione degli impegni può essere attivato semplicemente toccando due volte il pannello posteriore del dispositivo. Sfrutta il riconoscimento AI intelligente del contenuto dello schermo per generare automaticamente promemoria e aggiungere eventi al calendario. Ad esempio, l'AI Planner può analizzare discussioni nelle chat, inferire la decisione finale su un appuntamento e generare automaticamente l'evento. Può anche interpretare immagini di poster o notifiche sui social media e aggiungerli al calendario, o analizzare i dettagli di prenotazione in email (come voli o alloggi) per creare automaticamente gli impegni.

Questa integrazione intelligente rende in teoria la pianificazione molto più semplice e automatizzata. In realtà, nonostante il riconoscimento dei dati e la creazione degli eventi sia relativamente veloce, probabilmente ci si impiega lo stesso tempo a creare i promemoria manualmente sul calendario. Ci risparmia la "fatica"? Certo. Non è però la funzione che vi cambia la vita.

Per i giocatori, c'è l'AI Gaming Coach, pensato per aiutare a migliorare le performance nei giochi, con un focus su titoli come PUBG. L'AI può fornire anche "Smart Danger Alerts", identificando potenziali rischi che potrebbero sfuggire al giocatore, e "In-Game Status Updates", offrendo una prospettiva globale sullo stato dei compagni di squadra, l'equipaggiamento, la progressione della zona e altri fattori chiave. Questa assistenza AI mira a migliorare le performance di gioco degli utenti.

Le funzionalità AI si estendono anche alla traduzione e all'editing di foto. L'AI Translator supporta la traduzione di screenshot, la traduzione simultanea e quella faccia a faccia, facilitando la comunicazione in lingue straniere. L'AI Eraser 2.0 è uno strumento di editing che identifica automaticamente estranei o oggetti indesiderati nelle foto e li rimuove con precisione con un solo tocco. La suite AI Tools 2.0 include funzionalità per la creazione e ottimizzazione di contenuti in varie app, il riconoscimento del contesto nelle chat per suggerire risposte automatiche e la traduzione istantanea di testo sullo schermo. Queste caratteristiche basate su Google Gemini mostrano l'impegno di realme nell'integrare l'IA in diversi aspetti dell'esperienza utente.

L'azienda promette anche in questo caso solo 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 4 anni di patch di sicurezza. Si tratta di un impegno importante ma ancora lontano da quello dei migliori player sul mercato come Samsung e Google. Anche la tempestività degli aggiornamenti è un punto su cui l'azienda ha ancora molto su cui lavorare.

Conclusioni

È chiaro che realme GT 7 è stato progettato con l'intento di offrire prestazioni di fascia alta a un prezzo più accessibile rispetto ai flagship tradizionali. L'attenzione è posta su caratteristiche chiave che contano davvero per gli utenti: una batteria eccezionale con ricarica rivoluzionaria, un processore potente per gaming e multitasking, un display di altissima qualità e un comparto fotografico sufficientemente buono e versatile arricchito dall'intelligenza artificiale.

La promessa di un "flagship killer" è supportata da un hardware robusto e da un software intelligente. La combinazione di potenza, autonomia e velocità di ricarica è particolarmente convincente. Il realme GT 7 si presenta come un concorrente formidabile, offrendo miglioramenti tangibili rispetto ad altri terminali anche più costosi.

Lo consiglio a chi vuole uno smartphone piacevole da utilizzare a 360° e a chi magari si ritrova a dover ricaricare il proprio dispositivo attuale più volte al giorno per via del suo utilizzo intensivo. Si tratta di un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo a cui è davvero difficile trovare difetti. Gli utenti più appassionati di fotografia che vogliono solo il meglio per i propri scatti dovrebbero magari guardare altrove, ma per la maggior parte delle persone si tratta di un dispositivo eccezionale.

Non solo, visto l'incredibile sistema di batteria e ricarica, vogliamo conferire a realme GT 7 il nostro Award per essere lo "smartphone di fascia alta che elimina l'ansia da ricarica".