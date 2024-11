realme GT 7 Pro è una bomba, autonomia infinita e Snapdragon 8 Elite a meno di 800€ | Recensione

Il realme GT 7 Pro si presenta come un dispositivo di fascia alta che punta a offrire prestazioni elevate e funzionalità innovative a un prezzo molto competitivo. Questa non è certa una novità per il brand, competere sul rapporto qualità/prezzo è sempre stato il suo forte, ma questa volta la storia è un po' diversa: non solo GT 7 Pro costa meno di altri flagship, ma li supera anche per quanto riguarda le specifiche tecniche. E non di poco!

realme alza di nuovo l'asticella

Il realme GT 7 Pro si presenta con un design che bilancia eleganza e funzionalità, in linea con le tendenze estetiche del 2024. La struttura, realizzata con una combinazione di vetro e alluminio, conferisce al dispositivo un aspetto premium e una sensazione di solidità al tatto. La scelta dei materiali non solo contribuisce all'estetica dello smartphone, ma ne aumenta anche la resistenza a urti e graffi.

Il retro è sicuramente l'elemento che cattura maggiormente l'attenzione. Nella variante Mars Orange, quella da noi provata, una trama ondulata che richiama le dune di Marte crea un effetto visivo dinamico e originale. Questa finitura opaca è solo estetica e non è percepibile al tatto, il pannello di vetro satinato non cattura eccessive impronte ma è comunque liscio.

Se avete paura che lo smartphone vi scivoli dalle mani, problema che però personalmente non ho riscontrato in modo eccessivo, realme include in confezione anche una cover nera di buona qualità, sebbene vada a nascondere il bellissimo design della scocca.

I bordi metallici, anch'essi opachi, sono quasi perfettamente piatti, con solo una leggera curvatura all'avvicinarsi dei due pannelli di vetro. Nonostante lo smartphone restituisca una sensazione di altissima qualità in mano, il piccolo scalino che separa i pannelli di vetro dalla cornice è forse un po' troppo evidente e lontano dall'effetto "curva continua" che invece mostrano prodotti come Oppo Find X8 Pro e OnePlus 12.

Il display del realme GT 7 Pro è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, che offre una maggiore resistenza a graffi e urti rispetto alle generazioni precedenti. Questa protezione aggiuntiva contribuisce a mantenere lo schermo intatto anche in caso di cadute accidentali.

Il modulo fotografico, dalla forma squadrata, è posizionato nell'angolo superiore sinistro del retro e ospita tre sensori e un flash LED. L'integrazione del modulo nel design complessivo è ben riuscita, evitando sporgenze eccessive che potrebbero rendere lo smartphone instabile su superfici piane.

Nonostante le dimensioni generose del display, il realme GT 7 Pro risulta abbastanza maneggevole grazie ai bordi curvi su quattro lati dei pannelli di vetro e al peso contenuto relativamente all'enorme batteria di cui parleremo più avanti.

Il motorino dedicato alla vibrazione è molto preciso e piacevole. L'azienda ha integrato in modo ottimale questo aspetto hardware con un software che caratterizza ogni elemento con un suo peso, una sua inerzia, ed un relativo feedback.

Ma realme non ha voluto fermarsi qui: GT 7 Pro è certificato contro l'ingresso di acqua e polvere secondo gli standard IP68 e IP69. Di fatto il terminale è quindi perfetto anche per la fotografia subacquea e per resistere a spruzzi d'acqua alla temperatura massima di 80°C. Vi si è sporcato il telefono cucinando o cadendo nel fango? Non è più un problema risciacquarlo sotto l'acqua corrente, sebbene il mio consiglio sia quello di farlo solo quando è strettamente necessario.

Il display più luminoso, più efficiente e colorato sul mercato

Le cornici attorno al display sono sottili e simmetriche, massimizzando la superficie dello schermo e offrendo un'esperienza visiva immersiva. Il realme GT 7 Pro è dotato di un display AMOLED da 6,78" con risoluzione 1264x2780 pixel e frequenza di aggiornamento variabile tra 1Hz e 120Hz.

Questo è il display per smartphone più luminoso, più efficiente e con più colori sul mercato!

Il pannello scelto da realme è prodotto da Samsung e utilizza dei materiali più avanzati rispetto al display presente su Galaxy S24 Ultra. GT 7 Pro è infatti capace di raggiungere i 2000 nit di luminosità massima con picchi che raggiungono i 6500 nit, un valore difficile da spiegare ma davvero molto alto.

Il realme GT 7 Pro ha quindi un display da vero primo della classe, in grado di dare vita ai contenuti multimediali e ai giochi in un modo che pochi smartphone riescono ad eguagliare, anche grazie alla copertura del 120% della gamma colori DCI-P3.

Il lettore di impronte digitali è integrato sotto il display ed è di tipo ultrasonico. Questa tecnologia, a differenza di quella ottica, utilizza gli ultrasuoni per mappare l'impronta digitale, garantendo un riconoscimento più rapido e preciso, anche con le dita leggermente umide o sporche. Il posizionamento del sensore è ottimale, facilmente raggiungibile con il pollice durante l'utilizzo con una sola mano.

Il brand ha sfruttato al massimo questa peculiarità dello smartphone, realizzando - come già accennato - una modalità di scatto dedicata alle foto sott’acqua! Grazie al lettore ad ultrasuoni potete tranquillamente sbloccare GT 7 Pro anche quando è già immerso e catturare i momenti più preziosi in modo unico, quasi come con un'action cam.

Potenza allo stato puro

Il realme GT 7 Pro si posiziona come uno dei dispositivi più potenti sul mercato: è il primo ad arrivare in Europa con a bordo il processore Snapdragon 8 Elite. Questo chip, realizzato con processo produttivo a 3nm di TSMC, rappresenta l'ultima evoluzione della serie top di gamma di Qualcomm e offre un significativo salto in avanti in termini di prestazioni ed efficienza energetica.

A supportare il potente processore troviamo 12GB di RAM LPDDR5X, lo standard di memoria più veloce attualmente disponibile. Questa memoria ad altissima frequenza offre una maggiore larghezza di banda e una minore latenza rispetto alle generazioni precedenti, contribuendo a migliorare le prestazioni complessive del sistema, in particolare nella gestione del multitasking e nell'apertura rapida delle applicazioni. Per quanto riguarda lo storage, il realme GT 7 Pro offre due opzioni: 256GB o 512GB di memoria interna UFS 4.0.

Nei benchmark, il realme GT 7 Pro ha ottenuto punteggi elevati, confermando le incredibili prestazioni dello Snapdragon 8 Elite. Sebbene all'inizio si siano riscontrati problemi di surriscaldamento del terminale che non permettevano il completamento di alcuni stress test, l'azienda ha subito rilasciato diversi aggiornamenti software che hanno ottimizzato non solo la dissipazione del calore ma anche le prestazioni, migliorando lo smartphone nel complesso.

E se quando messo sotto stress l'8 Elite con i nuovi core Oryon tende a scaldarsi un pochino, siamo lontani dalle temperature raggiunte in passato da alcuni top di gamma con Snapdragon 8 Gen 1. Non c'è nulla di cui preoccuparsi e i benchmark dimostrano che nonostante un leggero throttling alla fine degli stress test, il chip rimane comunque estremamente potente e capace, comportandosi meglio del già ottimo Dimensity 9400 che abbiamo provato di recente.

Ciò non vi basta a tranquillizzarvi? Allora eccovi l'informazione che vi farà dormire sonni tranquilli: al di fuori degli stress test, che spingono al massimo il SoC proprio per metterlo in difficoltà, realme GT 7 Pro e lo Snapdragon 8 Elite non si sono mai scaldati, nemmeno nelle sessioni di gioco più lunghe e concitate.

Il fatto che questo chip abbia potenza da vendere gli consente di non doversi impegnare troppo nemmeno con i giochi moderni più impegnativi, con conseguenti consumi contenuti e calore perfettamente sotto controllo. Il chip ha anche un'efficienza energetica paurosa, nonostante la sua grande potenza di calcolo, come vedremo nel paragrafo dedicato alla batteria.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark Single-core Multi-core Solar Bay Solar Bay Stress test Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test realme GT 7 Pro 3053 9323 2452978 11218 (42,66 fps) 11180 - 7639 (68,3%) 6258 (37,48 fps) 6101 - 4432 (72,6%) Oppo Find X8 Pro 2795 8495 21632273 11709 (44,52 fps) 11849 - 6412 (54,1%) 6379 (38,20 fps) 6470 - 3733 (57,7%) OnePlus 12 (Alte prestazioni) 2176 6555 1713729 8474 (32,22 fps) 8472 - 4759 (56,2%) 4801 (28,75 fps) 4761 - 2731 (57,4%) Xiaomi 14 Ultra 2189 6645 1964175 7547 (28,70 fps) 7622 - 6071 (79,6%) 4424 (24,49 fps) 4558 - 3635 (79,8%) Honor Magic6 Pro 2016 4867 1394282 8633 (32,83 fps) 8658 - 5735 (66,2%) 3739 (22,39 fps) 3543 - 1647 (46,5%) Samsung Galaxy S24 Ultra 2263 6825 1703918 7243 (27,54 fps) 7691 - 4066 (52,9%) 4158 (24,90 fps) 4549 - 2458 (54%) ROG Phone 8 Pro Edition (Dinamico) 1346 6514 2043395 8250 (31,37 fps) 8127 - 4131 (50,8%) 4611 (27,61 fps) 4794 - 2436 (50,8%) RedMagic 9 Pro (ventola ON) 2261 7113 2138988 8585 (32,64 fps) 8570 - 8512 (99,3%) 5111 (30,61 fps) 5092 - 4812 (94,5%)

A bordo troviamo la connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e persino un LED IR. Manca però la eSIM, una dimenticanza che peserà a chi viaggia molto. Gli speaker stereo hanno un buon volume ed un suono ricco ma rimangono nella media degli smartphone in questa categoria, senza infamia e senza lode.

La concorrenza è lontana nello specchietto retrovisore

Uno dei punti di forza del realme GT 7 Pro è la sua batteria al silicio carbonio da ben 6500mAh. Questa capacità, 30% superiore alla media degli smartphone di top di gamma che nel 2024 si sono quasi tutti assestati a 5000mAh, garantisce un'autonomia eccezionale, consentendo di utilizzare il dispositivo per oltre due giorni con un utilizzo intenso.

A differenza del passato, però, in cui gli smartphone con questa capacità di batteria erano ingombranti e pesanti, realme GT 7 Pro riesce a nascondere il suo enorme serbatoio in un corpo che non è dissimile dalle altre proposte sul mercato di fascia alta.

Mettete quindi assieme una batteria enorme, un display dai consumi ottimizzati e un SoC di ultima generazione altamente efficiente e avrete un'autonomia da record! Per farvi capire, se Galaxy S24 Ultra nel test della batteria che noi eseguiamo con PCMark 3.0 Battery tenendo il display al 50% di luminosità ha totalizzato un punteggio di circa 15-16 ore, realme GT 7 Pro ha sfondato la barriera della giornata. Si avete capito, più di 24 ore continuative nel benchmark della batteria!

In pratica, nella vita vera, è il primo flagship che ho provato che al termine di due giornate di utilizzo misto - lavoro, social e qualche ora di gioco - non è ancora scarico completamente, anzi.

Non è finita qui: il realme GT 7 Pro supporta la ricarica rapida da 120W. Questa tecnologia permette di ricaricare completamente la batteria in circa 37 minuti, un tempo estremamente ridotto che consente di avere lo smartphone sempre pronto all'uso. Pochi minuti e avrete recuperato ore e ore di autonomia.

Purtroppo, il realme GT 7 Pro non supporta la ricarica wireless, una funzionalità ormai presente su molti smartphone di fascia alta. Questa mancanza potrebbe far storcere il naso alcuni utenti, ma è compensata dalla velocità della ricarica cablata e da un'autonomia stellare. Per quanto mi riguarda questo è un buon compromesso. Meglio una batteria infinita che si ricarica in un lampo che avere l necessità di ricorrere continuamente alla ricarica wireless per arrivare a fine giornata.

Al nuovo software non manca più nulla

Il realme GT 7 Pro esegue l'ultima versione del sistema operativo di Google, Android 15, con interfaccia personalizzata realme UI 6.0. Questa combinazione offre un'esperienza software fluida, reattiva e ricca di funzionalità, come abbiamo già visto nelle nostre prove di ColorOS 15 e OxygenOS 15, sistemi operativi gemelli di quello di realme.

La realme UI 6.0 introduce diverse novità rispetto alla versione precedente, con un focus particolare sulla personalizzazione e sull'ottimizzazione delle prestazioni. L'interfaccia è stata ridisegnata con nuove icone, animazioni e sfondi, offrendo un look moderno e accattivante che mi è davvero piaciuto moltissimo.

Questo software integra anche diverse funzioni basate sull'intelligenza artificiale, come la cancellazione degli oggetti indesiderati dalle foto, il miglioramento della qualità delle immagini e la traduzione in tempo reale. AI studio vi permette di generare dei bellissimi ritratti dando in pasto all'IA solo una vostra foto di esempio. Ritroviamo, ovviamente, tutte le funzioni avanzate già raccontate nella recensione di realme GT6, come il controllo dello smartphone "senza mani".

Novità di quest'anno è la possibilità di condividere facilmente i file anche con iPhone e iPad, a condizione che questi scarichino la nuova app O+ Connect.

Nel complesso, realme UI 6.0 è quindi un'interfaccia utente completa e ben realizzata, che offre un'esperienza d'uso personalizzabile e ricca di strumenti utili a migliorare la vita di tutti i giorni.

Il giusto compromesso?

Il realme GT 7 Pro si presenta con un comparto fotografico che non farà strabuzzare gli occhi ai fotografi più esigenti, ma che è comunque più che capace di ottenere ottimi risultati in molte occasioni. Il tutto è composto da tre sensori che coprono diverse lunghezze focali.

Il sensore principale è un Sony IMX906 da 50MP con stabilizzazione ottica (OIS). Questo sensore, già apprezzato su altri smartphone, garantisce scatti di alta qualità in diverse condizioni di luce. Le foto risultano dettagliate, con colori accurati e una buona gamma dinamica. La stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) contribuisce a ridurre le vibrazioni della mano, ottenendo scatti nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione o con tempi di esposizione più lunghi.

Il secondo sensore è un Sony IMX882 da 50MP con lenti teleobiettivo dallo zoom ottico 3x e OIS. Questo sensore permette di avvicinare un pochino i soggetti distanti senza perdere qualità d'immagine, offrendo una versatilità maggiore rispetto ad un tradizionale zoom digitale. La presenza della stabilizzazione ottica anche sul teleobiettivo è un elemento importante, in quanto gli scatti con zoom sono più suscettibili alle vibrazioni della mano.

L'azienda promette un ingrandimento digitale fino a 120x ma, sebbene gli scatti appena oltre al 3x si possano definire buoni, non esagererei con lo zoom più di tanto.

La terza fotocamera è una ultra-grandangolare con sensore Sony IMX355 da 8MP. Questo sensore permette di catturare un campo visivo più ampio, ideale per fotografare paesaggi, gruppi di persone o architetture. Il sensore non è dei più recenti e capaci, potrebbe certamente risultare limitante in alcune situazioni, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.

Le foto che ho scattato in questi giorni con realme GT 7 Pro mi sono comunque nel complesso piaciute, grazie ai colori ben bilanciati tra le tre focali e delle prestazioni tutto sommato molto buone. La fotocamera grandangolare è il vero punto debole, l'unica che al buio non è riuscita ad allinearsi agli altri sensori per qualità dell'immagine.

Ho notato anche qualche piccolo artefatto fotografando dei soggetti ad alto contrasto con il cielo sullo sfondo, delle piccole imperfezioni dell'algoritmo che si occupa di unire i deversi frame che lo smartphone immagazzina alla pressione del pulsante di scatto. Niente di troppo evidente a colpo d'occhio ma certamente qualcosa di fastidioso per i perfezionisti (come me, N.d.R.).

Il realme GT 7 Pro offre diverse modalità di scatto, tra cui la modalità notturna, la modalità ritratto e la modalità Pro, che permette di regolare manualmente i parametri di scatto come ISO, bilanciamento del bianco e tempo di esposizione.

Una delle funzionalità più interessanti del realme GT 7 Pro è la modalità di scatto subacquea. Grazie alla certificazione IP69, il dispositivo può essere immerso in acqua fino a 2 metri di profondità per un massimo di 30 minuti. In questa modalità, è possibile utilizzare i tasti fisici del volume per scattare foto e registrare video. Questa funzionalità apre di certo nuove possibilità creative per gli amanti della fotografia.

La fotocamera frontale da 16MP è ok per i seflie, niente di eccezionale, ma ha la registrazione dei video limitata al 1080p@60fps, quindi niente 4K per i vlogger più esigenti.

Conclusioni

Il realme GT 7 Pro è uno smartphone che mi ha davvero colpito, offrendo un mix di prestazioni, design e funzionalità di alto livello. Il dispositivo si distingue per il potente processore, il display di alta qualità, un'autonomia infinita e la ricarica rapidissima.

Si porta spanne avanti a moltissimi top di gamma di quest'anno sotto diversi aspetti, facendo mangiare la polvere alla generazione in uscita per quanto riguarda velocità e batteria. Si sarebbe potuto fare di più sul fronte delle fotocamere e, visto comunque il non irrisorio prezzo finale al consumatore, doveva esserci una eSIM.

Detto questo però, se si conoscono i pochissimi compromessi a cui si deve sottostare, realme GT 7 Pro è un dispositivo eccezionale che farà contentissimi tutti quelli che si fionderanno all'acquisto. Come al solito realme propone lo smartphone ad un prezzo di listino - che in questo caso è di 999,99 euro per la variante con 255GB - ma poi offre subito uno sconto importante per i primi arrivati: su Amazon il modello base verrà infatti venduto a soli 799,99 euro, una cifra non per tutti ma estremamente conveniente per un top di gamma di questa caratura.

Se credete di avere bisogno di più memoria, la variante con 512GB ha un prezzo di listino di 1099,99 euro, che dal 26 novembre al 17 dicembre sarà però abbassato a soli 899,99 euro presso Unieuro, Mediaworld, Euronics, Expert e Trony.

Detto questo, visto l'ottimo rapporto qualità/prezzo e gli enormi passi avanti portati nelle mani dei consumatori vogliamo conferire al realme GT 7 Pro il nostro Award per essere lo smartphone migliorato di più rispetto al modello precedente.