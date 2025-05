Pixel 10 si mostra dal vivo, Google filma i primi spot

Il colosso di Mountain View sta già muovendo i primi passi per il lancio del suo prossimo smartphone di punta, con un anticipo che potrebbe sorprendere alcuni utenti. Un set pubblicitario dedicato ad uno spot per il Google Pixel 10 è stato notato e condiviso sui social media, offrendo uno sguardo prematuro sul dispositivo che dovrebbe debuttare solo tra qualche mese. Le immagini trapelate mostrano non solo l'aspetto del nuovo smartphone, ma anche alcuni dettagli sulla strategia di marketing che Google intende adottare per promuovere questa nuova generazione di dispositivi.

La fuga di notizie proviene da un post pubblicato su X (ex Twitter) dall'utente @MarksGonePublic. L'utente ha descritto la scena come un "vero e proprio set pubblicitario" dedicato al Pixel 10. Tra il materiale trapelato figura anche uno storyboard che conferma inequivocabilmente l'identità del dispositivo protagonista dello spot.

Secondo quanto riportato, Google sembra aver scelto come slogan promozionale la frase "Ask more of your phone" (Chiedi di più al tuo smartphone), un chiaro riferimento alle capacità di intelligenza artificiale che caratterizzeranno il dispositivo. Non sorprende questa direzione, considerando i numerosi aggiornamenti a Gemini annunciati dall'azienda durante il recente Google I/O, l'evento annuale dedicato agli sviluppatori.

Le immagini trapelate rivelano un aspetto sorprendentemente familiare del Pixel 10, che appare quasi identico all'attuale Pixel 9 Pro (che trovate su Amazon). Il nuovo modello mantiene la configurazione a tripla fotocamera posteriore, caratteristica finora riservata ai modelli Pro della linea Pixel. Anche la disposizione dei tasti di accensione e volume sembra rimanere invariata rispetto alla generazione precedente, suggerendo che Google potrebbe aver optato per un approccio evolutivo piuttosto che rivoluzionario.

Il dispositivo mostrato nelle foto sembra essere nella colorazione nera, probabilmente quella che Google commercializza come "Obsidian". Storicamente, l'azienda offre i suoi smartphone di punta in almeno quattro varianti cromatiche: oltre al nero (Obsidian) e al bianco (Porcelain), vengono solitamente proposte due tonalità più vivaci che cambiano di generazione in generazione. Per la serie Pixel 9 base, ad esempio, erano disponibili le colorazioni Peony e Wintergreen.

Questo tipo di fuga di notizie rappresenta una novità assoluta nella storia dei leak riguardanti i dispositivi Google. In passato, abbiamo assistito a episodi eclatanti come il furto di prototipi da camion di consegna in Russia, con conseguenti recensioni apparse mesi prima del lancio ufficiale, o immagini trapelate dagli stabilimenti di produzione. Tuttavia, è la prima volta che un intero set pubblicitario rivela prematuramente un nuovo smartphone Google con tanto anticipo rispetto alla presentazione ufficiale.

Il calendario di lancio del Pixel 10 dovrebbe seguire quello della generazione precedente, con una presentazione prevista indicativamente per agosto 2025. Con diversi mesi di anticipo rispetto a questa data, è lecito aspettarsi che il flusso di indiscrezioni e anticipazioni sul nuovo dispositivo aumenterà progressivamente nelle prossime settimane, offrendo un quadro sempre più dettagliato delle caratteristiche e innovazioni che contraddistingueranno la prossima generazione di smartphone Google.