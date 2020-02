Realme X50 Pro 5G, ufficializzato il nuovo top di gamma

Realme X50 Pro 5G è ufficiale. Un nuovo top di gamma dalle caratteristiche tecniche decisamente importanti: il primo infatti dotato del processore Snapdragon 865 di Qualcomm e, naturalmente, con supporto alla nuova rete di quinta generazione.

La presentazione ufficiale effettuata da Realme in diretta streaming ha svelato il nuovo dispositivo del brand cinese su cui i tecnici hanno, inevitabilmente, implementato delle caratteristiche che contraddistinguono i nuovi dispositivi presenti sul mercato. Lo smartphone dispone di un display Samsung Super AMOLED da 6,44 pollici (20:9) con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, indispensabile per ottenere una maggiore fluidità, e frequenza di campionamento a 180 Hz. Il display Super AMOLED ( FHD 2400×1080) integra inoltre il sensore di riconoscimento delle impronte digitali in-display, richiedendo solamente un tempo stimato di circa 0,27 secondi per lo sblocco.

Non è poca l’importanza che l’azienda ha posto sul comparto fotografico, caratteristica sempre più fondamentale secondo le nuove esigenze degli utenti. Dotato di una quad-cam da 64 Megapixel e di una dual- camera frontale da 32 Megapixel. Quest’ultima costituita da una principale grandangolare con sensore Sony IMX616 e da un sensore secondario da 8 Megapixel con lente ultra-wide. Per quanto riguarda il sensore principale, invece, troviamo un Samsung ISOCELL GW1 da ben 64 Megapixel con teleobiettivo, uno zoom 20x con sensore da 12 MP, un obiettivo ultra- grandangolare da 8 MP ed un ultimo sensore da 2MP.

Realme X50 Pro, basato su Android 10 con interfaccia utente realme UI, è mosso dal nuovo processore Snapdragon 865 di Qualcomm, un octa-core a 7nm da 2-84GHz con GPU Adreno 650 . Il nuovo SoC è accompagnato da 8/12 GB di RAM (LPDDR5) e 128/256 di storage interno ( a seconda della versione scelta) di tipo UFS 3.0.

Il Realme X50 Pro dispone di una batteria da 4200 mAh con ricarica rapida a 65W, permettendo di effettuare una ricarica completa in tempi di circa 35 minuti; con raggiungimento del 60% di carica in soli 20 minuti. Non manca il supporto per la ricarica QC- PD da 18 W e la carica flash VOOC 4.0 da 30 W.

Ottimizzazioni anche dal punto di vista audio. Realme X50 Pro integra un doppio altoparlante stereo e supporta il Dolby Atmos.

Il Realme X50 Pro 5G è disponibile già da oggi (sul mercato indiano) a partire da 37.999 rupie indiane, circa 534 euro al cambio attuale. I prezzi varieranno a seconda delle versioni: la versione da 8GB/128GB ha un costo circa 562 euro mentre quella con 12GB/256GB sono richiesti circa 578 euro.