Realme X50 Pro sarà svelato il 24 febbraio durante un evento online

Realme X50 Pro sarà lanciato attraverso un evento online. La società aveva intenzione di presentare questo prodotto durante il MWC 2020 che, come abbiamo precedentemente annunciato, è stato annullato a causa del coronavirus.

Erano numerosi i consumatori che attendevano questo prodotto durante la fiera spagnola, data la presenza di una scheda tecnica molto curata. Realme ha comunque sottolineato che non ha intenzione di fermarsi davanti a questi ostacoli: il device sarà ugualmente svelato ai consumatori durante un evento fissato per il 24 febbraio e disponibile esclusivamente online. La società ha comunicato:

Sin dallo scoppio del coronavirus, abbiamo preso in considerazione tutti i possibili effetti e abbiamo lavorato per assicurare alternative. Tenendo in considerazione la cancellazione MWC 2020 a causa del virus, Realme ha deciso di annullare l’evento di presentazione. Lo smartphone di punta 5G, Realme X50 Pro 5G, la cui presentazione era fissata per il periodo del MWC, sarà lanciato online a livello globale a Madrid il 24 febbraio.