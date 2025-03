Redmi Note 14 Pro+ 5G, giusti compromessi o occasione mancata? | Recensione

Redmi Note 14 Pro+ 5G cattura subito l'attenzione con il suo design elegante, tipico dei flagship. Il display curvo e il retro in vetro o eco-pelle gli conferiscono un aspetto premium. La qualità costruttiva è solida, con certificazione IP68 e Gorilla Glass Victus 2 a protezione dello schermo. Anche il display è un punto di forza. Purtroppo, il comparto fotografico non è all'altezza delle aspettative, con una fotocamera ultra-grandangolare deludente e l'assenza di un teleobiettivo. Anche il software, ancora basato su Android 14 e non 15, potrebbe deludere alcuni utenti.

Redmi Note 14 Pro+ 5G: la recensione in un minuto

Il Redmi Note 14 Pro+ 5G si presenta come il nuovo campione della fascia media di Xiaomi, con l'ambizione di offrire un'esperienza premium a un prezzo accessibile. Il design è sicuramente un punto di forza. Il Redmi Note 14 Pro+ sfoggia un look elegante, con un display curvo e un retro in vetro o eco-pelle che gli conferiscono un aspetto da vero flagship. La qualità costruttiva è eccellente, con certificazione IP68 per la resistenza a polvere e acqua.

Il display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate di 120Hz è un altro punto a favore. Colori vivaci, neri profondi e luminosità di picco elevata garantiscono un'esperienza visiva di alto livello, ideale per la fruizione di contenuti multimediali.

Il processore Snapdragon 7s Gen 3 offre prestazioni solide per l'uso quotidiano, ma non aspettatevi miracoli con giochi impegnativi o editing video. La memoria UFS 2.2, inoltre, rappresenta un collo di bottiglia rispetto alle più recenti UFS 3.1 o 4.0. La batteria da 5110 mAh garantisce un'autonomia eccellente, e la ricarica rapida a 120W permette di ricaricare completamente il dispositivo in meno di mezz'ora. Unica pecca: manca la ricarica wireless.

Il comparto fotografico è un po' deludente. La fotocamera principale da 200MP scatta buone foto in condizioni di luce ottimale, ma le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione non sono entusiasmanti. La fotocamera ultra-grandangolare da 8MP è di bassa qualità e la macro da 2MP è praticamente inutile. Manca un teleobiettivo, ormai presente in molti dispositivi di questa fascia di prezzo.

HyperOS 1.0 basato su Android 14 ha diverse funzioni di intelligenza artificiale. Purtroppo, il dispositivo è stato lanciato con Android 14 anziché Android 15, e l'aggiornamento non sembra essere in arrivo molto presto.

Prezzi

Il Redmi Note 14 Pro+ 5G è disponibile in Italia in tre varianti di memoria e colore: Midnight Black, Lavender Purple e Frost Blue. I prezzi di listino partono da 499,90 euro per la versione 8GB+256GB, salendo a 529,90 euro per la 12GB+256GB e 549,90 euro per la 12GB+512GB.

Tuttavia, è importante sottolineare che i prezzi online, in particolare su Amazon, sono già scesi significativamente, rendendo il dispositivo molto più attraente. Con offerte che lo posizionano circa a 300 euro, il rapporto qualità-prezzo del Redmi Note 14 Pro+ 5G diventa decisamente interessante, anche se non lo consacra come un best-buy assoluto. In ogni caso, grazie ai ribassi, si posiziona sicuramente tra i migliori smartphone nella fascia 300-350 euro.

Redmi Note 14 Pro+ 5G: la recensione completa

Il Redmi Note 14 Pro+ 5G è il "nuovo top" della popolare serie di Xiaomi, che mira a offrire un'esperienza eccesionale a un prezzo accessibile. Con un design elegante, un display di qualità e una fotocamera da ben 200MP, questo dispositivo sembra avere tutte le carte in regola per essere un successo. Ma è davvero all'altezza delle aspettative?

Aspetto premium che non fa rimpiangere i flagship

Il Redmi Note 14 Pro+ si presenta con un design che in passato era riservato ai top di gamma, caratterizzato da un display curvo e un retro in vetro (o eco-pelle nel nostro caso) che gli conferiscono un aspetto premium. Lo smartphone è disponibile in tre colori: Lavender Purple con retro in similpelle vegana, Frost Blue e Midnight Black con retro in vetro. La variante da noi ricevuta, in particolare, offre una piacevole sensazione al tatto e una buona presa, grazie alla texture che riduce le impronte digitali e la scivolosità.

La qualità costruttiva è ottima, con una particolare attenzione alla resistenza. Il dispositivo è certificato IP68, il che significa che è resistente a polvere e acqua, potendo sopravvivere a immersioni fino a 1,5 metri per 30 minuti. Inoltre, il display è protetto da Gorilla Glass Victus 2, mentre il retro, nelle versioni Frost Blue e Midnight Black, è in Gorilla Glass 7i.

I tasti fisici del Redmi Note 14 Pro+ sono ben posizionati e offrono un buon feedback tattile. Sul lato destro troviamo il pulsante di accensione e il bilanciere del volume, mentre sul lato inferiore sono presenti la porta USB-C, il carrello per le SIM e un microfono. È dotato di un sistema di vibrazione di buona qualità, che offre un feedback preciso e abbastanza piacevole durante l'utilizzo.

Il Redmi Note 14 Pro+ 5G è dotato di un display che non delude le aspettative, offrendo una qualità visiva eccellente e una serie di caratteristiche che migliorano l'esperienza utente. Il pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K (2712 x 1220 pixel) e refresh rate di 120Hz garantisce immagini nitide, fluide e dettagliate, con colori vivaci e realistici grazie al supporto della gamma cromatica DCI-P3 a 12 bit. La luminosità di picco di 3000 nit è un altro punto di forza, consentendo una perfetta visibilità del display anche sotto la luce solare diretta e una corretta rappresentazione dei contenuti HDR.

Il display supporta anche tecnologie come HDR10 e Dolby Vision, che ottimizzano la riproduzione di contenuti multimediali con un'ampia gamma dinamica, offrendo neri profondi, bianchi luminosi e un contrasto elevato per un'esperienza cinematografica. Per gli utenti più attenti alla salute degli occhi, il Redmi Note 14 Pro+ è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light, riducendo l'emissione di luce blu dannosa per la vista, soprattutto durante l'utilizzo prolungato del dispositivo.

Il design curvo del display, sebbene sia una preferenza soggettiva, contribuisce a rendere l'impugnatura più ergonomica e confortevole. Tuttavia, la curvatura può causare qualche riflesso sui bordi e una leggera distorsione delle immagini ai lati dello schermo, un aspetto da considerare per chi predilige i display completamente piatti. Il sistema di palm-rejection, fortunatamente, funziona molto bene.

Un elemento che contribuisce a rendere l'esperienza utente simile a quella dei flagship è il lettore di impronte digitali ottico integrato nel display. Questo sensore si è dimostrato discretamente veloce e preciso durante i test, anche se spesso non proprio istantaneo come su altri terminali.

Le memorie sono un collo di bottiglia

Redmi Note 14 Pro+ presenta un mix di componenti hardware moderni e altri un po' datati, creando un profilo prestazionale che si attesta nella fascia media, con alcuni punti di forza e qualche debolezza.

Il cuore pulsante del dispositivo è il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, un processore di fascia media realizzato con processo produttivo a 4nm. Questo chip offre prestazioni solide per l'uso quotidiano, come la navigazione web, l'utilizzo dei social media e la riproduzione di contenuti multimediali. Tuttavia, non si tratta di un processore top di gamma, e con carichi di lavoro più intensi, come il gaming spinto o l'editing video, potrebbe mostrare qualche limite.

A supporto del processore troviamo 8GB o 12GB di RAM LPDDR4X e 256GB o 512GB di memoria di archiviazione UFS 2.2. Sebbene la quantità di RAM e storage sia generosa, le tecnologie utilizzate non sono di ultimissima generazione.

In particolare, la memoria UFS 2.2 rappresenta un collo di bottiglia rispetto alle più recenti e performanti UFS 3.1 o UFS 4.0 (non ci aspettiamo però di vedere queste ultime nella fascia media molto presto), che avrebbero potuto garantire una maggiore velocità di apertura delle app e di elaborazione dei file sullo smartphone.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark Single-core Multi-core Solar Bay Solar Bay Stress test Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Redmi Note 14 Pro+ 5G 1162 3191 739705 - - 1039 (6,23 fps) 1045 - 987 (94,4%) realme 14 Pro+ 1187 3186 835507 - - 1079 (6,47 fps) 1077 - 1049 (97,4%) Oppo Reno13 Pro 1323 4013 1155482 4674 (17,77 fps) 4702 - 3802 (80,9%) 2868 (17,18 fps) 2898 - 1690 (58,3%) realme GT 7 Pro 3053 9323 2452978 11218 (42,66 fps) 11180 - 7639 (68,3%) 6258 (37,48 fps) 6101 - 4432 (72,6%)

Il medio gamma di Xiaomi è dotato di un sistema audio stereo con doppi speaker, i quali offrono un suono abbastanza potente. La qualità audio è generalmente buona, ma ad alto volume si può notare qualche piccola distorsione sulle voci. Per quanto riguarda la connettività, il dispositivo supporta il 5G, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.4 e l'NFC. C'è persino una eSIM, ottimo!

Uno dei punti di forza del Redmi Note 14 Pro+ sta nella batteria da 5110mAh, che garantisce un'autonomia più che sufficiente per coprire una giornata di utilizzo intenso. La ricarica rapida HyperCharge a 120W è un altro elemento di spicco, consentendo di ricaricare completamente il dispositivo in meno di mezz'ora. Questa caratteristica è particolarmente utile per chi ha bisogno di ricaricare lo smartphone velocemente durante la giornata. Purtroppo, il dispositivo non supporta la ricarica wireless, ma la grande cella e la veloce ricarica compensano.

Tanti megapixel distribuiti male

Il comparto fotografico che, a prima vista, sembra promettere grandi cose, ma in realtà si rivela un po' deludente rispetto alle aspettative e alla concorrenza nella fascia di prezzo. Il modulo fotografico posteriore ospita tre sensori: una fotocamera principale da 200MP, una ultra-grandangolare da 8MP e una macro da 2MP.

La fotocamera principale da 200MP, con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), apertura f/1.65 e pixel binning 16-in-1, è sicuramente il punto forte del Redmi Note 14 Pro+. In condizioni di buona illuminazione, questa fotocamera è in grado di catturare immagini di ottima qualità, con un buon livello di dettaglio e colori vivaci. La modalità a 200MP, sebbene non indispensabile per l'uso quotidiano, può essere utile per catturare immagini con un livello di dettaglio ancora maggiore, a patto di avere una buona illuminazione. Tuttavia, le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione non sono sempre all'altezza delle aspettative, con rumore digitale evidente e una generale perdita di dettaglio.

La fotocamera ultra-grandangolare da 8MP è il punto debole del comparto. La qualità delle immagini è inferiore alla media, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione, e spesso si nota un fastidioso effetto vignetta ai bordi delle immagini. La fotocamera macro da 2MP, con apertura f/2.4, è praticamente inutile e sembra essere presente solo per aumentare il numero di sensori. La sua bassa risoluzione e la qualità delle immagini non la rendono adatta a scatti macro di qualità.

Rispetto alla concorrenza, Redmi Note 14 Pro+ soffre la mancanza di un teleobiettivo, una caratteristica ormai presente in molti dispositivi di questa fascia di prezzo. La presenza di un tele avrebbe permesso di scattare foto con zoom ottico, migliorando la qualità delle immagini e offrendo una maggiore versatilità al comparto fotografico.

Per quanto riguarda i video, è in grado di registrare video fino in 4K a 30fps con la fotocamera principale. La qualità dei video è discreta, ma la stabilizzazione elettronica non è particolarmente efficace alla massima risoluzione. Passando al FullHD, la stabilizzazione migliora notevolmente. La grandangolare non ha abbastanza pixel per il 4K.

Xiaomi deve velocizzare gli aggiornamenti

Il migliore Redmi del 2025 introduce diverse novità sul fronte software per la serie, a partire dall'interfaccia utente HyperOS 1.0 basata su Android 14 che ai modelli più vecchi è arrivata solo con un aggiornamento successivo. HyperOS rappresenta un'evoluzione della MIUI, l'interfaccia proprietaria di Xiaomi, con un design rinnovato e una serie di funzionalità innovative basate sull'intelligenza artificiale.

Nonostante il dispositivo sia stato lanciato a gennaio 2025, la presenza di Android 14, rilasciato nel 2023, potrebbe deludere alcuni utenti che si aspettavano la versione più recente del sistema operativo, Android 15. Tuttavia, Xiaomi ha promesso 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza, garantendo un supporto software abbastanza prolungato.

Uno degli aspetti più interessanti del software del Redmi Note 14 Pro+ è l'integrazione di diverse funzioni IA. Gestibili tramite una sezione dedicata nelle impostazioni, offrono strumenti per diverse applicazioni:

Al Notes: consente di riassumere, formattare e correggere bozze di appunti.

consente di riassumere, formattare e correggere bozze di appunti. Al Recorder: permette di trascrivere le registrazioni audio, riconoscere i parlanti e generare riassunti.

permette di trascrivere le registrazioni audio, riconoscere i parlanti e generare riassunti. Al Subtitles: genera sottotitoli in tempo reale e traduce le conversazioni.

genera sottotitoli in tempo reale e traduce le conversazioni. Al Erase Pro: rimuove elementi indesiderati dalle foto.

rimuove elementi indesiderati dalle foto. Al Image Expansion: espande le foto basandosi sul contesto.

espande le foto basandosi sul contesto. Al Movie: crea vlog in modo automatico selezionando video e foto dalla galleria.

Rispetto alla concorrenza, le funzioni di intelligenza artificiale integrate nel Redmi Note 14 Pro+ 5G non rappresentano un elemento distintivo o troppo innovativo, oramai sono tanti gli smartphone a offrire le stesse funzioni (o simili) nella stessa fascia di prezzo, offrendo agli utenti strumenti utili e creativi per migliorare la produttività e l'esperienza d'uso. L'efficacia di queste funzioni dipende solo e soltanto dalla vostra necessità che ci siano, tuttavia meglio avere funzioni in più e non usarle che averne bisogno e non poterci contare.

Come spesso accade con i dispositivi Xiaomi, lo smartphone include una certa quantità di bloatware, ovvero applicazioni preinstallate che potrebbero non essere utili a tutti gli utenti. Tra queste troviamo giochi, app di social media e altre applicazioni di terze parti. Fortunatamente, la maggior parte di queste app può essere disinstallata.

Conclusioni

Redmi Note 14 Pro+ 5G è uno smartphone che si colloca in una posizione ambigua nel panorama della fascia media. Da un lato, esibisce caratteristiche premium come un design elegante e moderno, una costruzione solida e un display AMOLED di alta qualità. La batteria a lunga durata e la ricarica ultra-rapida contribuiscono ulteriormente a creare un'aura di dispositivo di fascia alta.

Dall'altro lato, emergono alcuni compromessi che lo riportano alla realtà della fascia media. Il processore, pur garantendo buone prestazioni nell'uso quotidiano, non è un chip top di gamma e potrebbe non soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti, soprattutto in ambito gaming o con applicazioni pesanti. Non createvi aspettative troppo alte, sebbene sia un ottimo chip non siamo di fronte a un "flagship killer".

Il comparto fotografico, nonostante la presenza di un sensore principale da 200MP e una qualità mediamente discreta delle immagini, si rivela nel complesso inferiore alle aspettative, penalizzato dalla scarsa qualità della fotocamera ultra-grandangolare e dall'assenza di un teleobiettivo. Anche la scelta di lanciare il dispositivo con Android 14, anziché la versione più recente Android 15, e la presenza di bloatware preinstallato, potrebbero far storcere il naso ad alcuni utenti.

A chi è rivolto, quindi, il Redmi Note 14 Pro+ 5G? Penso che lo smartphone sia rivolto a chi da principale importanza all'esperienza multimediale e ai social. Lo schermo risoluto e di qualità, la grande batteria e la ricarica rapidissima permettono agli utenti di guardare ore e ore di video, godendosi anche un'ottima esperienza di fruizione dei social a 360°. Se siete però alla ricerca di uno smartphone davvero prestante o dalle fotocamere in grado di competere con modelli più costosi, consigliamo di considerare diverse altre alternative nella stessa fascia di prezzo.