Redmi Note 9S, la versione globale di Redmi Note 9 Pro, è ufficiale. Dopo la presentazione in India di pochi giorni fa, il dispositivo di fascia media arriverà presto anche in altri mercati, tra cui quello europeo. L’azienda ha svelato questo prodotto solo pochi minuti fa durante un evento trasmesso in streaming.

Il prezzo contenuto, l’ottima autonomia e la scheda tecnica soddisfacente: sono queste le caratteristiche che hanno contribuito al successo di Redmi Note 9 Pro, che in india ha registrato il “tutto esaurito” in pochi minuti.

Il device di fascia media nasconde sotto la scocca il processore Snapdragon 720G, 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna. Il vero punto forte di Redmi Note 9S è la batteria, con una capacità massima di 5.020 mAh e la compatibilità con la ricarica rapida a 18 W.

Il display ha una diagonale di 6,67 pollici, una risoluzione FullHD+ e Corning Gorilla Glass 5. Il rapporto schermo/scocca è pari al 91%. In un foro è inoltre incastonata una camera da 16 MP. Nella parte posteriore troviamo quattro sensori fotografici da, rispettivamente:

48 MP ;

; 8MP (grandangolare);

5 MP (macro);

2 MP (profondità).

I prezzi e la disponibilità per il mercato europeo sono ancora sconosciuti. La versione dello smartphone, disponibile nelle colorazioni Aurora Blue, Glacier White e Interstellar Grey, indirizzata al mercato indiano ha i seguenti costi:

4/64 GB : 12.999 Rs ( 155 euro );

: 12.999 Rs ( ); 6/128 GB: 15.999 Rs (190 euro).