Redmi Note 9 Pro è già un successo: gli esemplari disponibili del nuovo smartphone sono stati venduti in pochi minuti.

Solo pochi giorni fa, il produttore ha presentato ufficialmente Redmi Note 9 Pro e Note 9 Pro Max, due dispositivi con delle schede tecniche molto interessanti e dei prezzi di lancio contenuti. Il primo device è in vendita in India a partire da oggi 17 marzo.

Come riportato dai colleghi di GSMArena, il successore di Redmi Note 8 Pro ha registrato il “sold out” in pochi minuti. I consumatori che non sono riusciti ad aggiudicarsi un esemplare potranno però riprovarci il prossimo 25 marzo.

La scheda tecnica di Redmi Note 9 Pro comprende le seguenti caratteristiche:

Display LCD FullHD+ da 6,67 pollici;

LCD FullHD+ da 6,67 pollici; Fotocamera frontale da 16 MP;

Fotocamera posteriore con sensori da 48 MP, 8 MP, 5 MP e 2 MP;

Processore Qualcomm Snapdragon 720G ;

; 4 o 6 GB di RAM;

o di RAM; 64 o 128 GB di memoria interna;

o di memoria interna; Batteria da 5.020 mAh compatibile con la ricarica rapida a 18W.

I prezzi di lancio di questo dispositivo sono pari a 12.999 Rs (155 euro), per la variante 4/64 GB, e 15.999 Rs (190 euro), per la versione 6/128 GB. Redmi Note 9 Pro Max arriverà in India a partire dal 25 marzo 2020.