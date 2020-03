Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9 Pro Max sono ufficiali: il produttore ha appena presentato questi smartphone di fascia media in India durante un evento online. I device hanno poche differenze tra di loro e sono stati preceduti da diverse indiscrezioni. Scopriamo subito i successori di Redmi Note 8 Pro (attualmente acquistabile su Amazon).

Redmi Note 9 Pro

Il primo modello presenta un display LCD FullHD+ con Gorilla Glass 5, delineato da cornici sottili. La fotocamera frontale, collocato in un foro, è da 16 MP. Sotto la scocca troviamo invece il SoC Qualcomm Snapdragon 720G, che dovrebbe assicurare una buona esperienza durante il gaming, e la GPU Adreno 618. I tagli di memoria disponibili saranno 4/64 GB e 6/128 GB (con RAM LPPDDR4x).

Il comparto fotografico posteriore può contare su un sensore principale da 48 MP (f/1.79), un grandangolare da 8 MP, un macro da 5 MP e un depth da 2 MP. La batteria da 5.020 mAh, compatibile con la ricarica rapida a 18W, assicurerà un’ottima autonomia. Il rivestimento P2i garantisce inoltre la resistenza agli spruzzi d’acqua.

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro Max è molto simile al modello appena visto. La principale differenza è la risoluzione dei sensori fotografici principali. Quello posteriore, sempre accompagnato da altri 3 sensori, è da 64 MP; quello anteriore da ben 32 MP. Dalla ricarica rapida a 18W del Note 9 Pro si passa a 33W nel Note 9 Pro Max. Inoltre, quest’ultimo modello presenta anche una variante da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

I prezzi e la disponibilità

Disponibili nelle colorazioni Interstellar Black, Aurora Blue e Glacier White, Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9 Pro Max arriveranno, rispettivamente, il 17 marzo e il 25 marzo in India. Non sappiamo quando i dispositivi arriveranno anche in altri mercati. I prezzi saranno i seguenti:

Redmi Note 9 Pro da 4/64 GB: 12.999 Rs ( 155 euro);

Note 9 Pro da 6/128 GB: 15.999 Rs (190 euro);

Redmi Note 9 Pro Max da 6/64 GB: 14.999 Rs ( 180 euro);

Note 9 Pro Max da 6/128 GB: 16.999 Rs ( 205 euro);

Note 9 Pro Max da 8/128 GB: 18.999 Rs (225 euro).