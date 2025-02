Ricarica il tuo iPhone in movimento con Baseus MagPro, oggi con DOPPIO SCONTO!

Se siete alla ricerca di un power bank MagSafe compatto e potente per il vostro iPhone, questa offerta su Amazon è imperdibile. Infatti, Baseus MagPro è disponibile a soli 29,97€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo consigliato di 39,99€. Ma la vera sorpresa è il coupon extra di 14€ attivabile direttamente sulla pagina del prodotto, che porta il prezzo finale a soli 15,97€. Un'opportunità eccezionale per acquistare un power bank di alta qualità a meno di 16€!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 14€ durante il checkout

Baseus MagPro, chi dovrebbe acquistarlo?

Baseus MagPro è un power bank magnetico da 5000mAh, perfetto per chi desidera una ricarica wireless comoda ed efficiente. Grazie al potente magnete integrato, si aggancia saldamente al retro degli iPhone 15, 14, 13 e 12, garantendo una ricarica stabile e sicura. Inoltre, il design compatto e sottile lo rende ideale da portare ovunque, senza ingombri.

La ricarica rapida PD 20W tramite porta USB-C permette di ricaricare l’iPhone fino al 50% in soli 30 minuti, mentre la ricarica wireless da 7,5W assicura un’alimentazione costante e affidabile, perfetta per l’uso quotidiano.

Oltre alla ricarica veloce, Baseus MagPro include un pratico supporto integrato, che consente di utilizzare lo smartphone in modalità verticale o orizzontale, perfetto per guardare video o fare videochiamate senza interruzioni. Il design ergonomico e il rivestimento anti-graffio lo rendono non solo elegante, ma anche resistente all’usura.

Inoltre, questo power bank supporta la funzione pass-through, permettendo di ricaricare contemporaneamente sia la batteria esterna che lo smartphone, senza dover attendere.

Grazie allo sconto del 25% e al coupon di 14€, Baseus MagPro è disponibile su Amazon a soli 15,97€. Un prezzo incredibile per un power bank MagSafe dalle prestazioni eccellenti. Affrettatevi, perché le scorte potrebbero terminare in fretta! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori powerbank per ulteriori consigli.

