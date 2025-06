Se siete alla ricerca di un powerbank MagSafe potente, compatto e conveniente, l'offerta attualmente disponibile su Amazon merita tutta la vostra attenzione. Baseus Enerfill è infatti acquistabile a soli 25,99€, con uno sconto del 35% rispetto al prezzo abituale di 39,99€, semplicemente attivando il coupon in pagina. Un'occasione ideale per chi desidera un dispositivo affidabile per la ricarica in movimento, senza rinunciare a stile, prestazioni e compatibilità. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori powerbank per ulteriori consigli.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 35% durante il checkout

Baseus Enerfill, chi dovrebbe acquistarlo?

Baseus Enerfill si distingue per la sua capacità di 10.000 mAh, più che sufficiente per garantire almeno una ricarica completa e mezza a un iPhone 16 Pro, e si presenta con un design ultra compatto (appena 10,3x6,9x1,7 cm per 209g), perfetto per essere trasportato ovunque. Una delle sue caratteristiche più interessanti è la ricarica wireless magnetica compatibile con iPhone e Android, che arriva fino a 15W per Android e 7,5W per iPhone, mentre via cavo si spinge fino a 22,5W per Android e 20W per iPhone, assicurando una ricarica rapida e sicura.

Grazie alla presenza di un magnete N52 con forza di 3500 GS, il powerbank aderisce perfettamente al retro del vostro smartphone, garantendo un allineamento stabile e preciso, ideale per la ricarica wireless in mobilità. A completare l'offerta c'è un chip AI per la gestione del calore, che monitora costantemente la temperatura per evitare surriscaldamenti, coadiuvato da materiali conduttivi in grafite. Non mancano le certificazioni di sicurezza con 9 protezioni integrate, tra cui sovraccarico, sovratensione e cortocircuito.

Compatibile con tutti i modelli di iPhone 12, 13, 14, 15 e 16, oltre che con numerosi dispositivi Android, Baseus Enerfill rappresenta una delle soluzioni più complete ed efficienti nel segmento dei powerbank magnetici. Considerando lo sconto attuale e le funzionalità offerte, questo accessorio è un acquisto intelligente per chi viaggia spesso, lavora in mobilità o semplicemente vuole evitare il rischio di restare con la batteria scarica nei momenti meno opportuni.

