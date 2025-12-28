Avatar di CavaliereErrante 51
0
Ohhh finalmente qualcuno che lo dice! bravo @Andrea Maiellano . Samsung vorrebbe campare di rendita su i suoi modelli più venduti (possessore di un A52, funziona ancora alla grande). Marchio e affidabilità non sono più sufficienti, serve anche la possibilità di dare qualcosa di più performante e duraturo (a livello di durata della batteria) ai suoi clienti e potenziali clienti.
