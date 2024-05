Samsung e Arm insieme per il 6G, al lavoro sullo sviluppo delle tecnologie chiave

La tecnologia delle comunicazioni è in continua evoluzione e, secondo le ultime notizie, Samsung Research e Arm hanno intrapreso una collaborazione significativa. L'obiettivo principale è sviluppare tecnologie software di nuova generazione necessarie per il lancio del 6G, che promette velocità di trasferimento dati fino a 1Tbps. In particolare, i due giganti tecnologici si concentreranno sul perfezionamento della tecnologia di elaborazione parallela dei pacchetti, essenziale per gestire grandi quantità di dati in movimento attraverso le reti di comunicazione.

Jinguk Jeong, Vicepresidente Esecutivo presso il Centro di Ricerca Avanzata per le Comunicazioni di Samsung, ha sottolineato l'importanza crescente delle tecnologie software nelle comunicazioni 6G. Ha affermato:

"Nelle comunicazioni 6G, l'importanza della tecnologia software sta aumentando. L'innovazione è fondamentale per gestire le enormi quantità di dati che ne derivano. Questa partnership tecnica con Arm è un passo significativo verso la rivoluzione della tecnologia parallela".

Non a caso, l'intelligenza artificiale (AI) gioca un ruolo fondamentale in questa evoluzione. Mohamed Awad, Vicepresidente Senior e General Manager del Business Line Infrastruttura di Arm, ha evidenziato:

"L'intelligenza artificiale sta alimentando la domanda di tecnologie di prossima generazione come il 6G, ma l'insaziabile quantità di dati crea una necessità vitale di elaborazione efficiente dal punto di vista energetico. Stiamo sfruttando la nostra esperienza nell'elaborazione ad alte prestazioni, a basso consumo e flessibile, collaborando con Samsung Research per accelerare lo sviluppo del software 6G e consentire all'infrastruttura AI di funzionare nel modo più efficiente possibile".

Il progetto che vedrà la collaborazione tra Samsung e Arm sarà di natura open-source, permettendo così a sviluppatori di tutto il mondo di contribuire e beneficiare delle innovazioni realizzate. Questo approccio collaborativo non solo accelera il processo di sviluppo della tecnologia, ma garantisce anche che sia pronta in tempo per l'attivazione delle reti 6G.

Con il crescente aumento dei volumi di dati, la tecnologia di elaborazione parallela dei pacchetti si mostra fondamentale per stabilire sistemi di comunicazione flessibili ed efficienti. L'anticipazione di questa tecnologia potrebbe persino portare ad una implementazione più rapida della rete 6G di quanto previsto, marcando un altro salto significativo nella storia delle comunicazioni wireless.