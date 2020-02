Samsung Galaxy Fold 2 arriverà a luglio con una fotocamera sotto il display?

Samsung Galaxy Fold 2 potrebbe arrivare già il prossimo luglio e presenterà forse una fotocamera sotto il display. Già poche settimane fa avevamo riportato la notizia secondo cui una seconda versione di Galaxy Fold (il primo modello è disponibile all’acquisto su Amazon) arriverà entro il 2020. Quella voce diventa sempre più insistente.

La società coreana ha presentato Galaxy Z Flip solo pochi giorni fa e i primi pareri sono positivi. Il nuovo form factor, le ridotte dimensioni e le specifiche tecniche sono riuscite a conquistare i consumatori. Samsung starebbe cercando di fortificare ulteriormente la propria posizione, lanciando un nuovo smartphone pieghevole.

Great points by @jdolcourt. I am more excited about devices that fold out to tablet-sized screens versus in to smaller footprints because of app potential. Consumers have already embraced big phones. https://t.co/BR1WMMkv9B

— Ross Rubin (@rossrubin) January 27, 2020