Samsung Galaxy Fold 2 potrebbe arrivare dopo Galaxy Z Flip

Forse è ancora troppo presto per allontanare l’idea di Samsung Galaxy Fold 2: il successore del dispositivo pieghevole potrebbe non essere Galaxy Z Flip, bensì un prodotto in arrivo durante la seconda metà del 2020. A diffondere questa ipotesi è stato il celebre leaker Max Weinbach, legato al team di XDA Developers, attraverso un post su Twitter.

Abbiamo già annunciato l’arrivo di uno smartphone pieghevole riconoscibile con il nome di Samsung Galaxy Z Flip. Stando ad alcune indiscrezioni, da prendere ancora con le pinze, esso non sarebbe il successore di Galaxy Fold (disponibile all’acquisto su Amazon), ma un altro dispositivo.

I just got word that Samsung will likely be launching the true Galaxy Fold successor in Q2 of this year.

If I've conglomerates all the different reports correctly, it should have an 8" display, 108MP camera, ultra thin glass, SPen, Snapdragon 865 and 5G.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 24, 2020