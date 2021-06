Samsung Galaxy S22, ancora più plastica?

Sembra che il futuro dei flagship di Samsung preveda sempre di più l’uso della plastica. Dopo il criticato Samsung Galaxy Note 20, il primo top di gamma ad utilizzare un retro in policarbonato dopo molti anni, e il Samsung Galaxy S21, invece apprezzato per la qualità della sua back cover, sembra sia ora il turno della futura gamma Samsung Galaxy S22.

Secondo un informatore sudcoreano, notizia apparsa per la prima volta su ITHome, Samsung potrebbe utilizzare più plastica e meno vetro nella produzione della futura famiglia di top di gamma Galaxy S22.

La fonte indica come l’azienda voglia utilizzare un nuovo processo produttivo per la scocca di Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus, i quali saranno entrambi dotati di una back cover in plastica. L’unico che continuerà ad utilizzare il vetro sarà Samsung Galaxy S22 Ultra, modello che l’azienda sembra voler far risaltare ancora di più rispetto alle versioni passate.

Gli ultimi rumor indicano anche come S22 Ultra possa essere l’unico dotato di display LTPO in grado di variare la frequenza di aggiornamento in modo dinamico.

Si tratta di una modifica rispetto all’attuale famiglia di top di gamma dell’azienda. Al momento, infatti, anche Samsung Galaxy S21 Plus utilizza una back cover in vetro, per quanto simile a quella in policarbonato di Galaxy S21.

Non solo, sembra che Samsung voglia anche ridurre la dimensione dei display di Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus, questo farebbe sembrare Ultra ancora più imponente. Di recente vi abbiamo parlato anche di una possibile variante Galaxy S22 Mini che andrebbe a combattere Apple proprio dove essa ha “fallito”.

Secondo quanto annunciato da AMD all’ultimo Computex, i prossimi chip top di gamma di Samsung utilizzeranno una GPU AMD basata su RDNA2 e capace di sfruttare le funzionalità ray tracing. vedremo questo chip già sui prossimi top di gamma della serie Galaxy S di Samsung?