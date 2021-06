Galaxy S22 Mini: Samsung sfida Apple dove iPhone 12 Mini ha fallito

La prossima famiglia di smartphone Galaxy S22 potrebbe andare in una direzione diversa da quella intrapresa negli ultimi anni, dimensionalmente parlando. Nelle ultime generazioni infatti, le diagonali dei display sono diventate sempre più ampie – step dopo step – andando a raggiungere ormai quelle di un tablet di piccole dimensioni.

Si parla infatti dell’arrivo di un Galaxy S22 Mini, che adotterà un display da 5,9 pollici. Ebbene, di Mini c’è ben poco in senso generale ma, rispetto agli ultimi modelli, le dimensioni saranno più contenute. Se questa mossa sarà ufficializzata, ci troveremo di fronte alla sfida sul campo di un Galaxy S22 Mini che non teme ciò che è successo ad iPhone 12 Mini, con Apple che ha dovuto eliminarlo dalla produzione in maniera prematura per via delle scarse vendite.

La famiglia di smartphone Galaxy S22 arriverà all’inizio del prossimo anno e, oltre alla versione Mini, sarà probabilmente formata da S22 Plus e S22 Ultra, rispettivamente con una diagonale da 6,55 pollici e una da 6,8 pollici.

Ormai gli smartphone top di gamma dalle dimensioni “ridotte” si contano sulle dite di una mano. Alcuni dei più famosi e longevi sono sicuramente quelli della gamma XPeria Compact si Sony, dei veri e propri flagship in dimensioni compatte.

Per quanto riguarda il produttore coreano, l’ultimo a portare questo nome è Galaxy S5 Mini ma una risoluzione quasi analoga la troviamo anche su Galaxy S10e. Anche se nel 2014 difficilmente vedevamo in commercio smartphone con display che rasentavano la soglia dei 7 pollici. Ad esempio Galaxy S5 standard aveva un display da 5,1 pollici.

Se i rumors sono corretti e Galaxy S22 Mini vedrà la luce, potrebbe essere un bell’esperimento per capire se nel 2022 i clienti nutrono interesse per questa tipologia di prodotti potenti e compatti.