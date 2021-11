Samsung Galaxy S22, Plus e Ultra: le specifiche complete delle fotocamere sono servite

Il debutto della serie Samsung Galaxy S22 è atteso, secondo i rumor, per l’8 febbraio prossimo. Nell’attesa, il noto leaker Ice universe (@UniverseIce) ha condiviso su Twitter i primi dettagli (presunti) sui display e soprattutto sul comparto fotografico di due dei modelli della serie.

Samsung Galaxy S22 e S22 Plus dovrebbero avere, stando alla fonte, un display dalla diagonale rispettiva di 6,06″ e 6,55″. I due smartphone della casa coreana condivideranno le specifiche delle fotocamere, le quali dovrebbero essere composte da un sensore ISOCELL GN5 da 50MP (dimensione 1/1,57″, pixel da 1µm e lenti con apertura focale equivalente f/1.8), un teleobiettivo 3x da 10MP (1/3,94″, 1µm e lenti f/2.4) e un obiettivo ultra grandangolare da 12MP (1/2,55″, 1,4µm e lenti f/2.2).

Per i selfie e le videochiamate, invece, si potrà contare su una fotocamera frontale da 10MP e 1/3,24 pollici con pixel da 1,22µm e apertura F2.2, dato sostanzialmente invariato rispetto a quello dei telefoni di precedente generazione.

In alternativa a ISOCELL GN5, Samsung Galaxy S22 e S22+ potrebbe essere dotato di un Sony IMX766 (la marca cambierebbe in base al modello o al mercato). Il teleobiettivo da 10MP sarà inferiore in confronto all’attuale da 64MP; migliorato invece lo zoom ottico (da 1,1x a 3x).

Diversi giorni fa, Ice universe ha fatto trapelare altre specifiche relative al modello di punta di casa Samsung, il Samsung Galaxy S22 Ultra. Questo dispositivo offrirà un sensore di immagini HM3 da 108MP, due sensori da 10MP per il teleobiettivo da 3x e 10x e un obiettivo ultra grandangolare da 12MP.

Si tratterebbe dunque della medesima configurazione presente su Samsung Galaxy S21 Ultra, che non dovrebbe avere un hardware molto diverso se paragonato al nuovo top di gamma. Al pari del suo fratello più anziano, S22 Ultra dovrebbe essere fornito anche della S Pen con il relativo slot per riporla in sicurezza (i fan di Samsung sanno che S21 Ultra, a sua volta, aveva ereditato la S Pen dall’ormai “defunto” Galaxy Note).

三星S22(6.06英寸)和S22+(6.55英寸)相机参数:

主摄:50MP 1/1.57 1um F1.8

长焦:3X 10MP 1/3.94 1um F2.4

超广角:12MP 1/2.55" 1.4um F2.2

前摄:10MP 1/3.24" 1.22um F2.2 — Ice universe (@UniverseIce) November 29, 2021