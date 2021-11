Samsung Galaxy S22 Ultra: le prime foto reali del nuovo flagship mostrano la S-Pen!

Galaxy S22 Ultra, il flagship di Samsung previsto per il prossimo anno, si mostra in tutta la gloria in un recente leak con un design molto familiare. L’indiscrezione, completa di scatti dettagliati che documentano il device da ogni angolazione, arriva in anticipo rispetto al solito grazie al leaker Jon Prosser della testata FrontPageTech. Il nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra dovrebbe essere infatti presentato al pubblico a metà di febbraio 2022 insieme agli altri smartphone della line-up.

Circolavano già da tempo sulla rete dei render che ipotizzavano il design del nuovo top di gamma della casa sudcoreana, oltre alle foto della scocca, ma siamo ora di fronte a fotografie dal vivo che ne documentano l’aspetto definitivo. Da questi scatti si possono dedurre essenzialmente tre cose: un design che ritorna, almeno parzialmente, all’ormai defunta gamma Note, un comparto fotografico che, sia nei sensori posteriori che in quello anteriore, si dimostra ancora riluttante alle innovazioni e il supporto per la S Pen.

Il nuovo S22 Ultra presenta sul davanti un display curvo, mentre il retro è realizzato in metallo (o, meno probabilmente, plastica) dalla finitura opaca e presenta semplici occhielli per la fotocamera, andando così a sostituire la scocca dedicata che contraddistingueva la line-up dei Galaxy S21. Visto dal retro il S22 Ultra presenta elementi che ricordano addirittura il Galaxy Note 10: un vero e proprio ritorno al passato, come fa notare la testata SamMobile commentando i nuovi leak, al netto della diversa configurazione dei sensori delle fotocamera.

Le fotocamere posteriori sono infatti quattro, rispettivamente:

un sensore principale da 108MP,

una fotocamera grandangolo da 12MP

due teleobiettivi (rispettivamente 3x e 10x) da 10MP.

Non si tratta di un upgrade particolarmente significativo rispetto alla configurazione della gamma S21, confermato inoltre dalla presenza, sulla parte anteriore, di un foro pinhole sul display Infinity-O. Almeno per ora Samsung intende mantenere la tecnologia UDC, che nasconde la fotocamera anteriore sotto al display, un’esclusiva del foldable Galaxy Z Fold 3.

L’ultimo dettaglio di rilievo che emerge da questi leak è infine il supporto per la S Pen, che trova posto proprio come nei dispositivi Note in uno slot dedicato a lato del dispositivo. Per questo motivo il S22 Ultra sarà un device dalle dimensioni considerevoli, sicuramente più spesso rispetto alla media dei top di gamma di oggi.

Samsung punta quindi a recuperare le funzionalità da phablet assegnate per anni alla serie Note con il suo flagship, lasciando alla gamma dei foldable il compito di aprire la strada alle innovazioni più audaci. Le altre novità che ci riserverà la gamma S22 saranno mostrate al pubblico nei primi mesi del 2022.