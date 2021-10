Samsung Galaxy S22 Ultra sarà fatto così? Ecco la prima foto dal vivo della scocca

Il momento del lancio dei nuovi top di gamma di Samsung, da molti attesi con ansia a causa della mancanza della serie Note di quest’anno, si sta avvicinando sempre di più. Solitamente l’azienda coreana presenta i suoi terminati di punta durante la primissima parte dell’anno, di conseguenza più ci avviciniamo al 2022 e più sono le indiscrezioni riguardo i Galaxy S22 che inevitabilmente iniziano a circolare per la rete.

Quest’ultimo leak ci mostra quella che secondo la fonte è la scocca posteriore di Samsung Galaxy S22 Ultra, il maggiore dei tre flagship in arrivo. Vi piace il suo design?

La notizia di cui vogliamo parlarvi oggi arriva direttamente dal social cinese Weibo, sul quale sarebbe stata pubblicata un’immagine reale di quella che la fonte afferma essere la scocca posteriore di Samsung Galaxy S22 Ultra, poi condivisa su Twitter da Steve Hemmerstoffer anche conosciuto come OnLeaks.

Dall’immagine si può notare come Samsung abbia deciso di abbandonare l’originale design che ha contraddistinto i suoi Galaxy S21 annunciati all’inizio di quest’anno. La scocca immortalata in questa foto è completamente piatta, interrotta solamente dai fori necessari al posizionamento dei sensori fotografici.

Questo design che richiama da vicino LG Velvet andrebbe incontro alle richieste degli utenti, i quali da anni ormai si lamentano delle ingombranti sporgenze dei moduli fotografici che rendono gli smartphone traballanti quando poggiati su una superfice piana.

Samsung potrebbe quindi anche aumentare la capacità della batteria dello smartphone top di gamma, approfittando dello spessore extra che questo design metterebbe a disposizione all’interno del terminale Android.

Tuttavia non si tratta di un design completamente nuovo per Samsung, l’azienda ha già sperimentato questo linguaggio estetico sulla sua gamma di prodotti Galaxy A, di cui potete vedere un esempio nell’immagine in apertura.

Cosa ne pensate? Meglio uno smartphone più sottile e leggero ma con fotocamere sporgenti oppure uno smartphone leggermente più spesso ma dal retro “piatto”?