Samsung Galaxy S21 Black Friday: lo smartphone da tenere d’occhio

Il Black Friday, tradizione importata dagli Stati Uniti e ormai consolidata come un periodo di grandi offerte sugli store principali, è l’occasione perfetta per fare un upgrade ai propri device, ma anche per togliersi sfizi altrimenti fuori budget. Per questo motivo è bene giocare d’anticipo e individuare già da ora prodotti che saranno potenzialmente oggetto di offerte molto interessanti, sempre ovviamente nell’ottica di un buon rapporto qualità/prezzo.

All’interno del panorama degli smartphone spicca sicuramente il Samsung Galaxy S21 5G. Il top di gamma della casa coreana nella sua versione base è stato immesso sul mercato proprio a inizio anno, più precisamente a gennaio del 2021. Già in partenza Samsung ha deciso di abbassare leggermente l’asticella del prezzo per garantire look and feel, prestazioni e garanzie di aggiornamento da top di gamma a un prezzo più contenuto.

Il prezzo di lancio partiva infatti da 879 euro per la versione con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna e 929 euro per il modello con 256GB di memoria interna. Al giorno d’oggi il Galaxy S21 è reperibile sulla maggior parte degli store fisici e online a un prezzo che oscilla tra i 700 e i 740 euro, ma c’è la possibilità che le offerte del Black Friday facciano abbassare ulteriormente queste cifre, magari sotto alla soglia dei 699 euro.

Ciononostante, anche al termine del suo anno di lancio Galaxy S21 è ancora un’alternativa da prendere seriamente in considerazione per un upgrade tecnologico in vista del Black Friday: l’S21 regge egregiamente non solo il passare del tempo, ma anche lo scontro con il suo diretto competitor, ossia l’iPhone 13, dimostrandosi un device bilanciato sotto ogni aspetto: se dovessimo trovare una soluzione all’ossimoro “top di gamma accessibile” il Galaxy S21 sarebbe sicuramente la risposta.

Nei prossimi mesi sarà quindi possibile trovarsi tra le mani, a un prezzo più vicino a un mid-range che a un flagship, un dispositivo pienamente compatibile con il nuovo sistema operativo Android 12 e la One UI 4.0 (di cui le prime beta stanno già circolando da tempo). Lo status di top di gamma garantisce infatti a Galaxy S21 almeno altri due anni di aggiornamenti Android, rendendolo un dispositivo ideale anche se si pensa a un upgrade a lungo termine.

Dal punto di vista dell’hardware il Galaxy S21 opera qualche compromesso nei materiali di costruzione, che però impattano solo relativamente l’esperienza d’uso, e nel comparto fotografico: al netto di queste debolezze, che non costituiscono comunque un motivo di disagio, acquistando un Galaxy S21 questo Black Friday vi troverete tra le mani un device affidabile e curato nei minimi dettagli, che sintetizza al meglio il know-how di Samsung e sarà capace di accompagnarvi nella vostra vita quotidiana ancora per molto tempo.

Dove potrete trovare il Galaxy S21 5G questo Black Friday? Ecco i link da tenere d’occhio: