Samsung Galaxy Tab S7 Plus si mostra in nuove immagini

I prossimi mesi in casa Samsung potrebbero essere molto interessanti, sono infatti tanti i dispositivi attesi per l’approdo sul mercato. Tra questi troviamo la nuova famiglia di tablet, che dovrebbe essere composta da due device, il Galaxy Tab S7 ed il Galaxy Tab S7 Plus. Ebbene, proprio quest’ultimo ha fatto capolino in rete, mostrandosi in nuove interessanti immagini.

Il dispositivo in questione assomiglia molto al fratello minore, il Tab S7 standard ed entrambi dovrebbero riprendere i tratti distintivi visti sul modello di precedente generazione. La differenza principale tra i due riguarderebbe la grandezza ed alcune specifiche tecniche, chiaramente a favore della variante Plus.

Secondo Pigtou e @OnLeaks, il futuro Samsung Galaxy Tab S7 Plus potrebbe esser costituito da un display da 12,4 pollici, più grande dunque di quello da 11 pollici che dovremmo vedere sull’altro modello. Viste le dimensioni, il paragone con la controparte Apple viene da sé, considerato che anche gli iPad Pro presentano più o meno le stesse diagonali di schermo. Cambierà, quasi sicuramente, anche la batteria integrata, che per forza di cose dovrà essere più capiente sulla variante Plus. Non abbiamo però informazioni più dettagliate sulla loro effettiva capacità. I due tablet potrebbero poi discostarsi per il quantitativo di RAM e per il processore, sempre che l’azienda sud-coreana decida effettivamente di lanciare due versioni dello stesso prodotto.

Nota dolente sarà, molto probabilmente, il prezzo, considerata la fascia in cui andranno a posizionarsi le prossime soluzioni e sempre per fare un paragone con gli iPad Pro, il costo non dovrebbe essere inferiore ai 1000 euro. Resta da capire se Samsung decida di lanciare una sola versione, come accaduto per il Tab S6 ed inserire delle caratteristiche un po’ più contenuto in modo da posizionarla in una fascia di prezzo decisamente più abbordabile.