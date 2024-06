Samsung Galaxy XCover7, la resistenza richiede davvero questi compromessi? | Recensione

Samsung ha adattato la sua linea di smartphone per soddisfare tutti, da chi ha un budget più contenuto a coloro che vogliono il meglio dell'hardware disponibile sul mercato, passando per i pieghevoli. Tuttavia, per i professionisti che richiedono uno smartphone resistente anche ai peggiori imprevisti, la scelta è sempre stata molto limitata.

Per rispondere alle esigenze specifiche di questi utenti, l'azienda sudcoreana ha presentato il Galaxy XCover 7. Si distingue per essere un dispositivo che punta principalmente alla resistenza e alla praticità, ignorando i dettami di design che rendono gli altri smartphone del brand più eleganti e attraenti.

Il Galaxy XCover7 è quindi costruito per resistere alle sfide degli ambienti di lavoro più difficili, ma le sue prestazioni sono quelle che ci si dovrebbe aspettare da un prodotto Samsung? Dopo aver trascorso un po' di tempo con lo smartphone, ecco cosa ne pensiamo.

Uno smartphone così non lo si vedeva da un po'

Il Samsung Galaxy XCover7 attira l'attenzione per il suo design robusto e i materiali resistenti con cui è realizzato, ottimizzati per resistere agli ambienti di lavoro più difficili.

Racchiuso in un robusto guscio di policarbonato, lo smartphone ha un retro removibile in plastica che presenta motivi diagonali che migliorano la presa, impedendogli di scivolare anche in condizioni bagnate. Questo smartphone si rifà all'epoca delle batterie sostituibili dall'utente, offrendo la comodità di unità di alimentazione intercambiabili per garantire un funzionamento ininterrotto.

Certificato con un grado di protezione IP68 e secondo gli standard MIL-STD-810H, XCover7 è costruito per resistere a temperature estreme, polvere, pioggia, vibrazioni, umidità e cadute, diventando così un compagno affidabile per i professionisti che operano in settori difficili.

Lo smartphone è dotato di un pulsante di accensione standard, di un bilanciere del volume e di un tasto extra personalizzabile che può avviare qualsiasi applicazione o varie funzioni specifiche, impostato di default per controllare la torcia. Inoltre, include un jack audio da 3,5 mm, pogo pin sul fondo e sul retro per la ricarica in specifiche stazioni di utilizzo o per il collegamento di accessori, e una porta USB Tipo-C.

Dotato di un pannello PLS LCD da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ e una luminosità massima di 600 nit, il display dovrebbe essere progettato per una chiara visibilità in condizioni esterne ma fallisce nel suo intento se paragonato ai moderni dispositivi che superano di gran lunga i 1000-2000 nit. Il vetro Corning Gorilla Glass Victus+ offre una protezione aggiuntiva che rassicura sulla resistenza del prodotto, mentre la sensibilità al tocco migliorata del touchscreen consente l'utilizzo con i guanti, per soddisfare le esigenze dei lavoratori che devono tenere le mani protette.

Sebbene il display non sia all'altezza dei meravigliosi pannelli OLED di fascia alta usati in altri modelli Samsung, serve comunque abbastanza bene allo scopo, garantendo la leggibilità del testo anche sotto la luce diretta del sole, un aspetto cruciale per chi lavora sul campo. Le immagini e i video non sono molto chiare all'aperto, e scattare foto potrebbe essere difficoltoso in battuta di sole, tuttavia per chi deve lavorare spesso queste caratteristiche non sono fondamentali.

Sorprendentemente non è presente un lettore di impronte digitali, probabilmente perché inutile nelle situazioni di lavoro in cui questo smartphone vuole essere impiegato. È presente il riconoscimento del volto tramite fotocamera frontale ma è di tipo 2D, meno sicuro.

È qui che si poteva fare di più?

Il Samsung Galaxy XCover7 è dotato del SoC MediaTek Dimensity 6100+, supportato da 6GB di RAM e 128GB di memoria, espandibile tramite MicroSD fino a un generoso 1TB. Peccato che per accedere allo slot SIM (singolo) e a quello per la MicroSD bisogni togliere la batteria, una scelta che non riusciamo davvero a capire.

Questa configurazione hardware privilegia le funzionalità, assicurando che il dispositivo funzioni in modo affidabile per le attività essenziali come la messaggistica, le chiamate e la navigazione web, senza esagerare con potenza extra non necessaria agli ambienti di lavoro.

Il confronto tra l'XCover7 e gli altri smartphone classici della sua fascia di prezzo non è propriamente corretto a causa della particolare attenzione alla resistenza e alle funzionalità utili alle grandi aziende, che non hanno nulla da invidiare ai suoi concorrenti diretti nel mondo dei rugged. Il compromesso con un processore leggermente meno potente è ben giustificato dall'impareggiabile versatilità.

Pensate un po' a questo smartphone Samsung come a un ThinkPad di Lenovo. È vero, esistono laptop più potenti e dalle specifiche superiori, ma la comodità e la quantità di funzionalità specifiche pensate per le aziende sono ciò che attira i grandi acquirenti. XCover7 è perfetto per queste aziende che hanno necessità di terminali sulle linee produttive o nei cantieri e ne devono acquistare grandi quantità in congiunzione a supporti, basi di ricarica e altri accessori da integrare nell'ambiente lavorativo. Per gli utenti comuni, un altro smartphone di fascia media, una buona cover spessa e un vetro protettivo per il display possono regalare esperienze finali migliori.

Con a bordo la One UI 6.1 basata su Android 14, il Galaxy XCover7 offre un'esperienza d'uso familiare a chi ha già utilizzato altri smartphone di Samsung. Il dispositivo è garantito per ricevere 5 anni di aggiornamenti di sicurezza e 4 aggiornamenti principali del sistema operativo, assicurando un supporto software a lungo termine.

Non troviamo le funzionalità Galaxy AI spinte da Samsung nei modelli di stampo classico, un po' perché lo smartphone non è propriamente in grado di gestirle, un po' perché non necessarie per il target di questo dispositivo. Al contrario, sorprendentemente, sono preinstallate le app di Facebook, Netflix e Spotify che in ambiente aziendale non sono proprio il massimo.

Samsung ha anche posto particolare attenzione al (singolo) potente altoparlante dell'XCover7, progettato per essere ascoltato anche in ambienti di lavoro molto rumorosi. Inoltre, lo smartphone è dotato di funzionalità Samsung Knox Vault, che protegge le informazioni sensibili all'interno di un hardware resistente alle manomissioni.

Il Samsung Galaxy XCover7 è dotato di una singola fotocamera posteriore e di una fotocamera frontale. La fotocamera posteriore è dotata di un sensore da 50MP e di un flash LED. Si concentra sulla praticità piuttosto che sulla fotografia ad alta risoluzione. Questa fotocamera è stata progettata principalmente per scopi come la scansione di codici a barre e l'acquisizione di documenti, piuttosto che per produrre foto di alta qualità tipicamente associate ai dispositivi del marchio.

In un notch decisamente "old-school", è presente una fotocamera da 5MP che serve principalmente per effettuare videochiamate sul campo, offrendo ai lavoratori un modo per connettersi con colleghi e partner in qualsiasi momento.

Il rugged è dotato di una batteria sostituibile da 4.050mAh, una caratteristica reintrodotta da Samsung per garantire il funzionamento continuo dei lavori. Questo design consente agli utenti di sostituire rapidamente una batteria esaurita con una completamente carica, fondamentale in alcuni scenari specifici in cui non ci si può fermare a ricaricare.

Samsung ha dimostrato che lo smartphone rimane operativo per circa 10 secondi anche dopo la rimozione della batteria, offrendo tutto il tempo necessario per una rapida sostituzione. Sebbene non disponessimo di una batteria di riserva per effettuare un test completo, abbiamo rimosso e reinserito la batteria nel giro di circa 5 secondi e il dispositivo ha continuato a funzionare senza problemi.

Conclusioni

Il Samsung Galaxy XCover7 è costruito per chi ha bisogno di uno smartphone che enfatizzi la resistenza e la praticità rispetto alle più moderne caratteristiche high-tech. Con la sua struttura robusta, la batteria sostituibile e le funzionalità enterprise come i pogo pin e il tasto riprogrammabile, è fatto su misura per gli ambienti di lavoro più difficili. L'inclusione di Knox Vault garantisce la sicurezza dei dati e la promessa di diversi anni di supporto software lo rende una scelta affidabile e a prova di futuro per le aziende.

Nel complesso, il Galaxy XCover7 è un'opzione eccellente per i professionisti di settori come l'edilizia, la logistica e la sanità, dove la resistenza fisica e la praticità sono fondamentali. Si tratta quindi di un dispositivo specializzato, che risponde a esigenze specifiche piuttosto che al mercato consumer generale.

Per rispondere alla domanda del titolo: no, forse per avere questa resistenza e queste funzionalità non era necessario scendere a compromessi così importanti nell'hardware, soprattutto visto il prezzo di lancio del terminale in relazione decisamente elevato. Ad oggi, però, XCover7 si può trovare su Amazon a circa 250 euro, una cifra decisamente più digeribile e corretta anche dall'utente comune che cerca un carrarmato e non ha interesse negli ultimi ritrovati della tecnologia.