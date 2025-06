Xiaomi Smart Band 10 si conferma un'evoluzione di successo che consolida la leadership del marchio nel settore dei fitness tracker economici. Pur non essendo una rivoluzione, rappresenta un affinamento mirato che eccelle in punti chiave: il display AMOLED, ora più ampio e luminoso, la notevole autonomia e un monitoraggio della salute e dello sport preciso, arricchito dall'introduzione della bussola. Il design versatile, la leggerezza e l'ampia gamma di accessori la rendono adatta a ogni occasione. Sebbene manchino GPS integrato e NFC per i pagamenti, questi compromessi sono del tutto accettabili in virtù di un rapporto qualità/prezzo che si conferma imbattibile. È la scelta ideale per chi cerca un compagno di benessere completo e affidabile senza spendere una fortuna.

Xiaomi Smart Band 10: la recensione in un minuto

Il cuore pulsante di questa Smart Band è il suo display AMOLED da 1,72 pollici. Un'evoluzione notevole rispetto ai 1,62 pollici dei suoi predecessori, questo schermo permette di mostrare in modo più chiaro le informazioni (non c'è però un vero e proprio aumento di densità di dati), rendendo la consultazione dei dati di allenamento, delle notifiche e dei quadranti un'esperienza più appagante e meno affaticante per gli occhi.

La risoluzione di 212 x 520 pixel, che si traduce in una densità di 326 PPI, garantisce una nitidezza di buon livello. I testi sono leggibili, le icone ben definite e le immagini vivide. Ma il vero fiore all'occhiello del display è la sua luminosità HBM (High Brightness Mode) di ben 1500 nit, affiancata da un sensore di luce ambientale. Questo valore è un miglioramento sostanziale rispetto ai 600 nit della Smart Band 8 e persino ai 1200 nit della Smart Band 9.

Anche la frequenza di aggiornamento a 60Hz, una caratteristica già apprezzata sui modelli precedenti e che la Band 10 mantiene, contribuisce a una scorrevolezza e fluidità impeccabili dell'interfaccia utente, rendendo ogni scorrimento e ogni animazione un piacere per gli occhi, senza percepibili lag o rallentamenti. Il controllo touch che funziona anche con le dita bagnate è un tocco che la rende ancora più versatile, cosa fondamentale durante l'allenamento intenso o sotto la pioggia.

La connettività è affidata al Bluetooth 5.4, che promette una connessione più stabile, un raggio d'azione maggiore e un consumo energetico ancora più efficiente rispetto al Bluetooth 5.1 della Band 8. Questo si traduce in un accoppiamento più rapido con lo smartphone e una maggiore affidabilità nella sincronizzazione dei dati.

Il comparto sensori è stato ulteriormente arricchito: oltre all'accelerometro e al giroscopio, che forniscono dati precisi sul movimento e l'orientamento, troviamo un sensore PPG per la misurazione della frequenza cardiaca e dell'ossigenazione del sangue, e una nuova bussola elettronica. Quest'ultima, in particolare, è una gradita aggiunta che migliora la precisione dei dati di nuoto e offre un orientamento più affidabile in attività all'aperto, sopperendo in parte all'assenza di un GPS integrato.

La batteria da 233mAh, la stessa della Smart Band 9, è una garanzia di lunga durata. Xiaomi dichiara fino a 21 giorni di uso normale e 9 giorni con l'Always-On Display (AOD) attivato. Durante la mia prova, ho confermato queste stime con un utilizzo misto, che includeva monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, del sonno e dell'ossigenazione del sangue. E quando è necessario ricaricare, bastano circa 60 minuti per un ciclo completo, un tempo minimo che riduce al minimo qualsiasi interruzione nell'utilizzo quotidiano.

La compatibilità è ampia, supportando dispositivi Android 8.0, iOS 12 e versioni successive, garantendo che la maggior parte degli utenti moderni possa connettere senza problemi la propria Smart Band all'app Mi Fitness, il centro di controllo per tutti i dati e le impostazioni del dispositivo.

Prezzi

La Xiaomi Smart Band 10 si presenta sul mercato con un prezzo suggerito al pubblico di 49,99 euro per la versione standard, disponibile su mi.com, online e presso i principali negozi di elettronica di consumo nelle colorazioni Midnight Black, Glacier Silver e Mystic Rose. Per chi desidera un tocco di esclusività, la Ceramic Edition Pearl White è proposta a 59,99 euro.

Questa politica di prezzo segna un incremento rispetto alle generazioni precedenti, in quanto la Xiaomi Smart Band 8 e la Smart Band 9 erano state lanciate a un prezzo di 39,99 euro. Questa ennesimo aumento di 10 euro farà storcere il naso ai fan di vecchia data, ma probabilmente non spaventerà la maggior parte degli interessati. Il rapporto qualità-prezzo rimane comunque altissimo.

Nonostante l'aumento del costo base, Xiaomi ha previsto un'offerta di lancio interessante per incentivare l'acquisto. I nuovi accessori, disponibili solo su mi.com, hanno un prezzo suggerito al pubblico che arriva fino a 22,99 euro, ma dal 27 giugno all’11 luglio con l’acquisto di Xiaomi Smart Band 10 sullo store ufficiale sarà possibile comprarne uno a 1,99 euro. Tra questi troviamo:

Cinturino colorato in gomma (Cream Macaron): Leggero, resistente e ideale per lo sport, con una circonferenza polso di 135-210mm. Perfetto per le sessioni di allenamento intenso o per l'uso quotidiano.

Leggero, resistente e ideale per lo sport, con una circonferenza polso di 135-210mm. Perfetto per le sessioni di allenamento intenso o per l'uso quotidiano. Cinturino asimmetrico in metallo (Silver): Realizzato in acciaio inox, conferisce un tocco di sofisticatezza. La sua circonferenza polso di 135-195mm lo rende adatto a una varietà di misure. L'ho trovato ideale per un look più formale.

Realizzato in acciaio inox, conferisce un tocco di sofisticatezza. La sua circonferenza polso di 135-195mm lo rende adatto a una varietà di misure. L'ho trovato ideale per un look più formale. Pendente catenina Xiaomi (Silver Gray): Un accessorio unico, realizzato in cristallo perla e acciaio inox, che permette di indossare la Smart Band al collo come un gioiello. Questa opzione, già vista per la Band 8, amplia notevolmente le possibilità di utilizzo, trasformando il tracker in un vero e proprio accessorio di moda.

Un accessorio unico, realizzato in cristallo perla e acciaio inox, che permette di indossare la Smart Band al collo come un gioiello. Questa opzione, già vista per la Band 8, amplia notevolmente le possibilità di utilizzo, trasformando il tracker in un vero e proprio accessorio di moda. Cinturino in pelle (Elephant Gray, Feather Brown): Realizzati con fibbia in pelle di vitello e acciaio inox, offrono una circonferenza polso di 135-210mm (Elephant Gray) e 140-210mm (Feather Brown). Questi cinturini aggiungono un tocco di raffinatezza, rendendo la Smart Band adatta anche agli eventi più eleganti.

Realizzati con fibbia in pelle di vitello e acciaio inox, offrono una circonferenza polso di 135-210mm (Elephant Gray) e 140-210mm (Feather Brown). Questi cinturini aggiungono un tocco di raffinatezza, rendendo la Smart Band adatta anche agli eventi più eleganti. Cinturino in maglia di seta (Ebony Black): Simile per materiali (fibbia in pelle di vitello e acciaio inox) e circonferenza polso (140-210mm), offre una texture diversa e un look distintivo.

Simile per materiali (fibbia in pelle di vitello e acciaio inox) e circonferenza polso (140-210mm), offre una texture diversa e un look distintivo. Cinturino magnetico (Cream Glacier White): Innovativo, in pelle di silicone, con una circonferenza polso di 140-190mm. Il meccanismo magnetico assicura una vestibilità perfetta e una facile regolazione.

Questa vasta gamma di opzioni, insieme alla compatibilità con i cinturini della Smart Band 8 e 9, rende la Band 10 estremamente versatile e capace di adattarsi a qualsiasi stile personale.

Xiaomi Smart Band 10: la recensione completa

Ogni anno, con l'arrivo di un nuovo modello della serie Smart Band (conosciuta in passato come Mi Band), Xiaomi rinnova la sua promessa di offrire tecnologia all'avanguardia a un prezzo accessibile, consolidando la sua posizione di leader nel segmento dei fitness tracker economici. Dopo aver provato in prima persona la nuova Xiaomi Smart Band 10, posso affermare senza esitazione che l'azienda non solo ha mantenuto questa promessa, ma l'ha anche superata, elevando ulteriormente l'asticella per i suoi concorrenti.

Questa decima iterazione rappresenta un affinamento significativo, portando con sé miglioramenti tanto nel design quanto nelle funzionalità, il tutto confezionato in un dispositivo che si conferma un compagno discreto ma incredibilmente capace per la vita di tutti i giorni e le attività sportive.

La smart band che conosciamo migliora ancora

Il design della Xiaomi Smart Band 10 rappresenta un'evoluzione raffinata di quello già apprezzato sui modelli precedenti. Il corpo multimateriale, con una scocca in lega di alluminio e un fondello in plastica (esiste anche una versione con scocca ceramica), conferisce al dispositivo un aspetto moderno. Ho notato immediatamente la qualità costruttiva superiore rispetto ai modelli 100% in plastica di qualche generazione fa. L'alluminio non solo aggiunge un tocco di eleganza con le sue finiture in tre colori, ma garantisce anche una maggiore durabilità e resistenza all'usura quotidiana. Questo materiale, già visto su Xiaomi Smart Band 8 e Xiaomi Smart Band 9, rende la Band 10 un accessorio che si adatta perfettamente a qualsiasi contesto, dall'ufficio alla palestra.

Un'altra caratteristica importante, già introdotta con la Band 8 e da allora presente in ogni generazione, è il meccanismo di aggancio dei cinturini che è stato modificato rispetto ai modelli meno recenti. Il sistema di sgancio "con un clic" è incredibilmente pratico e intuitivo. Questo è estremamente comodo per passare in pochi secondi da un cinturino sportivo in gomma a uno più elegante in pelle o metallo, garantendo la compatibilità con i cinturini che già si possiedono dalle due generazioni precedenti. Questa versatilità è un enorme vantaggio per chi ama personalizzare il proprio look in base all'occasione o al proprio umore.

La Smart Band 10 mantiene la resistenza all'acqua fino a 5ATM. Questa certificazione significa che può essere immersa fino a 50 metri di profondità, rendendola perfetta per il nuoto in piscina, la doccia e l'uso sotto la pioggia. Il motore dedicato alla vibrazione della Band 10 è potente e discreto allo stesso tempo. Le vibrazioni sono nitide e percettibili, sia per le notifiche che per le sveglie. La possibilità di personalizzare i pattern di vibrazione è un tocco di classe che ho apprezzato; posso distinguere al volo il tipo di notifica (chiamata, messaggio, sveglia) senza dover guardare il display, aumentando la discrezione e l'efficienza nell'uso quotidiano.

Il peso di soli 15,95g senza cinturino la rende incredibilmente leggera e quasi impercettibile al polso, un fattore cruciale per il comfort nell'uso prolungato, anche durante il sonno. Ho apprezzato questa leggerezza fin dai primi momenti, notando come non abbia mai rappresentato un ingombro, sia durante l'allenamento che nelle ore di riposo. Le dimensioni sono state ottimizzate per un equilibrio ideale tra presenza sul polso e discrezione: 46,57 x 22,54 x 10,95 mm per la versione standard.

Queste misure, appena più generose rispetto ai modelli precedenti (che misuravano circa 46,5 x 21,6 x 10,95mm), si traducono in un display più ampio e leggibile senza sacrificare la maneggevolezza o la comodità. È un incremento sottile ma significativo, che migliora l'esperienza visiva in modo tangibile.

Il display AMOLED da 1,72 pollici domina la parte frontale. Le cornici sono sottilissime, con uno spessore di soli 2mm, e il rapporto display-corpo raggiunge un impressionante 73%. Questo non solo contribuisce a un'estetica più moderna e immersiva, ma massimizza anche l'area visibile sul polso. Il display, con la sua risoluzione di 212 x 520 pixel e 326 PPI, è nitido e brillante. I colori sono accesi e i neri profondi. La luminosità di 1500 nit, regolabile automaticamente grazie al sensore di luce ambientale, è perfetta anche per chi si trova spesso all'aperto.

La frequenza di aggiornamento a 60Hz garantisce una fluidità notevole nello scorrimento dei menu e nelle animazioni, conferendo un'esperienza utente premium che in passato era raro trovare in questa fascia di prezzo. La funzione Always-On Display (AOD) è una comodità impagabile per avere sempre l'ora e le informazioni essenziali a portata di sguardo, sebbene con un leggero impatto sulla durata della batteria.

Un centro di monitoraggio avanzato al polso

La Xiaomi Smart Band 10 si conferma un vero e proprio centro di monitoraggio per la salute e il fitness, portando con sé miglioramenti significativi che la rendono ancora più precisa e utile per gli utenti attivi e per chiunque voglia tenere sotto controllo il proprio benessere. L'esperienza d'uso è fluida e i dati raccolti sono consistenti con quelli di dispositivi più costosi (l'ho affiancata a OnePlus Watch 3 durante la mia prova, ottenendo dati quasi perfettamente sovrapponibili).

Il monitoraggio del sonno aggiornato è uno dei pilastri fondamentali di questa band. Grazie a sensori più accurati, la Band 10 offre dati dettagliati sulla qualità del riposo. L'analisi distingue tra sonno profondo, leggero e REM, fornendo un quadro completo del ciclo di sonno. Ma la vera novità è il nuovo rapporto sulle tendenze del sonno. Questa funzionalità va oltre la semplice analisi giornaliera, aiutando a comprendere la regolarità del sonno nel tempo. È un approccio olistico che trasforma il semplice monitoraggio in un vero e proprio strumento di consapevolezza per il benessere notturno.

Per quanto riguarda l'analisi dell'allenamento professionale, la Smart Band 10 si distingue per la sua versatilità. Con oltre 150 tipi di modalità sportive, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. La capacità di riconoscimento automatico di alcune attività comuni come camminata, corsa o ellittica, è una comodità che si apprezza, permette di concentrarsi sull'allenamento senza dover interagire manualmente con il dispositivo.

Le novità specifiche per gli sport acquatici sono degne di nota. La nuova bussola elettronica farà molto piacere a chi nuota. Mentre molti tracker faticano a fornire dati precisi in piscina, la bussola, combinata con l'accelerometro, migliora notevolmente la misurazione delle bracciate, della distanza e persino dello stile. Inoltre, il monitoraggio della frequenza cardiaca durante il nuoto è una funzionalità che gli sportivi apprezzeranno immensamente. Finalmente, si possono ottenere letture della FC anche sott'acqua, permettendo un'analisi più approfondita dell'intensità dell'allenamento e del recupero. La band può ora anche inviare i dati FC in tempo reale ad altri dispositivi compatibili.

Il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e la stima dell'ossigenazione nel sangue (SpO2) sono presenti e confermano l'accuratezza già vista nei modelli precedenti, sebbene, come sempre, sia importante ricordare che non si tratta di un dispositivo di grado medico. La possibilità di personalizzare gli intervalli di rilevamento della FC (ad esempio, ogni 1, 10 o 30 minuti) e di configurare il monitoraggio SpO2 per l'intera giornata, compreso durante il sonno, offre un quadro dettagliato e personalizzabile della propria salute.

La Band 10 include anche il monitoraggio dello stress, fornendo un'indicazione del livello di tensione fisica e mentale e suggerendo esercizi di respirazione per rilassarsi. Questa funzionalità, abbinata al monitoraggio del sonno, crea un quadro più completo del benessere psicofisico dell'utente.

Per gli amanti della corsa, la Smart Band 10 offre funzionalità specifiche che ho trovato estremamente utili. La possibilità di impostare obiettivi di distanza, frequenza cardiaca e tempo aggiunge una dimensione strategica agli allenamenti. La modalità Smart Companion, ereditata dai modelli precedenti, mostra la posizione dell'utente rispetto al ritmo impostato in tempo reale, quasi come un "pacer virtuale" al polso, un incentivo a mantenere il passo desiderato. Il Vitality Score (o PAI, Personal Activity Intelligence) è un indicatore cumulativo che tiene conto del movimento e dei modelli di esercizio in sette giorni, fornendo un punteggio che incoraggia a mantenere alti i livelli di attività fisica per un benessere a lungo termine.

Inoltre, la Running clip (opzionale e da acquistare a parte), attivabile tramite la modalità Pebble nell'app Mi Fitness e collegata alle scarpe da corsa, sblocca misurazioni ancora più specifiche e precise. Cadenza, lunghezza della falcata, tempo di contatto con il suolo e forza d'impatto sono dati preziosi per i runner più appassionati che desiderano ottimizzare la propria tecnica e prevenire infortuni.

Come per la Smart Band 9, la cui versione cinese includeva funzionalità NFC per pagamenti e sblocco auto, la Smart Band 10, nella versione internazionale che ho provato, non include l'hardware necessario per le funzionalità NFC. Questa è una scelta che potrebbe deludere alcuni utenti abituati alla comodità dei pagamenti contactless, ma è una limitazione comune in molti fitness tracker economici sul mercato globale e contribuisce a mantenere il prezzo competitivo.

Allo stesso modo, manca un GPS integrato, il che significa che per il tracciamento preciso del percorso durante attività all'aperto come la corsa o il ciclismo, sarà necessario portare con sé lo smartphone. Per il prezzo e le dimensioni del dispositivo, però, queste sono limitazioni accettabili, soprattutto considerando che la bussola elettronica sopperisce in parte a questa mancanza per gli sport acquatici e l'orientamento generale.

Affidabilità e praticità

Uno dei punti di forza storici della serie Xiaomi Smart Band è sempre stata l'eccezionale durata della batteria rispetto agli smartwatch tradizionali, e la Smart Band 10 non fa eccezione. Equipaggiata con una batteria LiPo da 233mAh, la stessa della Smart Band 9 e un upgrade rispetto ai 190mAh della Band 8, la Smart Band 10 promette fino a 21 giorni di autonomia.

Anche con l'Always-On Display (AoD) attivato, la durata della batteria rimane notevole: Xiaomi stima 9 giorni, e le mie prove lo hanno confermato pienamente. Attivando AoD, la scansione h24 delle metriche di salute principali e utilizzando la Smart Band 10 come smartwatch semplice - ovvero senza toccare la parte di monitoraggio degli allenamenti - ho notato un consumo medio del 40% in poco meno di 3 giorni.

Detto ciò, è quindi possibile partire per un viaggio o dimenticarsi il caricatore a casa per diversi giorni senza alcuna ansia, un sollievo non da poco per chi è sempre in movimento. La libertà di non dover pensare alla ricarica ogni due o tre giorni, come spesso accade con altri smartwatch o tracker, è un beneficio enorme che contribuisce notevolmente all'esperienza utente complessiva.

E quando finalmente è il momento di ricaricare, il processo è abbastanza rapido. La Band 10 si ricarica completamente in circa un'ora, grazie al pratico caricatore magnetico a due pin incluso nella confezione. Il caricatore si aggancia saldamente alla parte posteriore della band, rendendo l'operazione semplice e senza stress. Questo minimizza il "down-time" del dispositivo, un aspetto cruciale per chi dipende dal proprio tracker per il monitoraggio continuo. È importante notare che il caricatore della Smart Band 10 è retrocompatibile solo con i modelli di ottava e nona generazione, mentre quelli di Band 7 o precedenti, a causa del cambio di design dell'aggancio, non sono utilizzabili con il nuovo tracker.

Sempre più parte dell'ecosistema

Il software della Xiaomi Smart Band 10 e l'applicazione Mi Fitness fanno parte di un ecosistema ben oliato, che ha raggiunto una notevole maturità nel corso delle generazioni. Se in passato l'app di supporto era stata un punto debole per Xiaomi, con le versioni più recenti di Mi Fitness la situazione è radicalmente cambiata. Ho trovato l'interfaccia utente della band e dell'app estremamente intuitive e facili da navigare, anche per chi si avvicina per la prima volta a un fitness tracker.

Il sistema operativo della Band 10 è Xiaomi HyperOS 2. L'introduzione nel più ampio ecosistema di prodotti del marchio permette il controllo dei dispositivi con Xiaomi Smart Hub. È possibile, per esempio, utilizzare la Smart Band 10 come controllo remoto per la fotocamera degli smartphone Xiaomi.

Per quanto riguarda i quadranti, la Smart Band 10 ne offre una gamma praticamente infinita. L'app Mi Fitness ne include centinaia, con stili che vanno dal minimalista al colorato, dal tecnico al giocoso, dal gratuito al premium. La possibilità di creare quadranti personalizzati con le proprie foto è un ulteriore livello di personalizzazione che ho trovato molto gradevole.

L'app Mi Fitness è il vero fulcro dell'esperienza software. Scaricabile gratuitamente su Android (dalla versione 8.0 in poi) e iOS (dalla versione 12 in poi), funge da centro di controllo per tutte le funzionalità della Band 10. L'app è ben organizzata, con sezioni chiare per il monitoraggio della salute (sonno, frequenza cardiaca, SpO2, stress), i dati di allenamento, e le impostazioni del dispositivo. L'interfaccia è pulita, con grafici intuitivi che rendono facile visualizzare le proprie tendenze nel tempo.

La sincronizzazione dei dati è rapida e affidabile. L'app memorizza fino a un mese di dati sulla salute e sull'allenamento, permettendo di tenere traccia dei propri progressi a medio termine. Un'altra funzionalità cruciale è la possibilità di sincronizzare i dati di allenamento con piattaforme di terze parti come Strava e Apple Health (su iOS). Per gli sportivi, questa integrazione è fondamentale, permettendo di consolidare tutti i propri dati in un unico luogo, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'attività fisica.

In termini di gestione del dispositivo, l'app Mi Fitness offre tutte le opzioni di configurazione: dalla personalizzazione dei widget e delle scorciatoie sulla band, alla gestione delle notifiche, alla scelta dei quadranti. Tutto è a portata di mano, eliminando la necessità di armeggiare con menu complessi sul piccolo schermo del tracker.

Oltre alle sue eccezionali capacità di monitoraggio della salute e del fitness, la Xiaomi Smart Band 10 si distingue anche come un dispositivo smart connesso, offrendo una serie di funzionalità pratiche che migliorano la vita quotidiana. Sebbene non sia un sostituto completo di uno smartwatch più evoluto, la sua suite di funzioni "smart" è sorprendentemente completa per la sua categoria di prezzo e dimensioni.

La connettività Bluetooth 5.4 è la spina dorsale di queste funzionalità. Ho trovato la connessione con il mio smartphone estremamente stabile e affidabile. Le notifiche di chiamate, messaggi e altre app arrivano puntualmente al polso, consentendo di rimanere aggiornati senza dover estrarre continuamente lo smartphone dalla tasca. La discrezione di una vibrazione al polso è impagabile in molte situazioni, come riunioni o al cinema. Pur non essendo possibile rispondere direttamente ai messaggi o effettuare chiamate dalla band, la possibilità di visualizzare il testo del messaggio e identificare il chiamante è sufficiente per decidere se l'interruzione merita la nostra attenzione immediata.

Oltre alle funzionalità già descritte in precedenza, la Band 10 include una serie di funzionalità di base che sono sempre gradite:

Sveglia: La vibrazione al polso è un modo delicato ed efficace per svegliarsi senza disturbare gli altri.

La vibrazione al polso è un modo delicato ed efficace per svegliarsi senza disturbare gli altri. Timer e cronometro: Utili per sessioni di allenamento a intervalli, per cucinare o per qualsiasi attività che richieda un conteggio del tempo preciso.

Utili per sessioni di allenamento a intervalli, per cucinare o per qualsiasi attività che richieda un conteggio del tempo preciso. Meteo: Essenziale per pianificare la giornata, fornisce le previsioni attuali e future direttamente al polso, un'informazione rapida e comoda.

Essenziale per pianificare la giornata, fornisce le previsioni attuali e future direttamente al polso, un'informazione rapida e comoda. Promemoria: La possibilità di impostare promemoria per muoversi dopo lunghi periodi di inattività o per assumere farmaci è un piccolo ma significativo aiuto per mantenere uno stile di vita sano.

La possibilità di impostare promemoria per muoversi dopo lunghi periodi di inattività o per assumere farmaci è un piccolo ma significativo aiuto per mantenere uno stile di vita sano. Controlli musicali: Ho trovato estremamente comodo controllare la riproduzione musicale (play/pausa, brano successivo/precedente, volume) dal polso, sia durante l'allenamento che semplicemente mentre ascolto musica dallo smartphone, senza doverlo tirare fuori.

Ho trovato estremamente comodo controllare la riproduzione musicale (play/pausa, brano successivo/precedente, volume) dal polso, sia durante l'allenamento che semplicemente mentre ascolto musica dallo smartphone, senza doverlo tirare fuori. Esercizi di respirazione: Una funzione utile per momenti di stress o per una rapida pausa meditativa. La band guida l'utente attraverso esercizi di respirazione profonda, aiutando a rallentare il battito cardiaco e a calmarsi.

Una delle novità del software della Band 10, grazie alla bussola elettronica già menzionata, è... l'app "Bussola", sorpresa sorpresa. È un'aggiunta che aumenta la versatilità del dispositivo, rendendolo più di un semplice tracker di passi.

Conclusioni

Dopo aver trascorso diversi giorni con la Xiaomi Smart Band 10 al polso, mettendola alla prova in diversi scenari d'utilizzo, posso affermare con convinzione che l'azienda ha ancora una volta centrato l'obiettivo. Questa decima generazione non è una rivoluzione radicale rispetto ai suoi illustri predecessori, la Band 8 e la Band 9, ma piuttosto un'evoluzione meticolosa, un perfezionamento che consolida la posizione di Xiaomi come regina incontrastata della nicchia dei fitness tracker a basso costo.

La Smart Band 10 brilla per la sua capacità di offrire un pacchetto estremamente completo e curato a un prezzo che definirei quasi incredibile per la quantità e la qualità delle funzionalità proposte. Il design elegante e moderno la rendono un accessorio che non sfigura in alcun contesto, dal più sportivo al più formale. La leggerezza e la comodità d'uso sono impareggiabili, tanto che, come spesso mi è capitato, mi sono completamente dimenticato di averla al polso.

Le funzionalità di monitoraggio della salute e del fitness sono al top della categoria. Il monitoraggio del sonno è più accurato che mai. L'analisi dell'allenamento, con oltre 150 modalità e l'introduzione del sensore bussola elettronica, rende la Band 10 un compagno ideale per tutti gli sportivi.

La durata della batteria è, come sempre, uno dei maggiori punti di forza. Fino a 21 giorni di utilizzo normale e 9 giorni con AOD attivo sono cifre che permettono di dimenticarsi della ricarica per lunghi periodi, un lusso che pochi altri dispositivi da polso possono offrire. E quando è il momento di ricaricare, la velocità è esemplare, minimizzando qualsiasi interruzione nell'uso quotidiano.

Le funzionalità smart, pur nella loro essenzialità, sono incredibilmente pratiche. Notifiche chiare e discrete, controlli musicali, meteo, timer e la bussola rendono la Smart Band 10 un piccolo hub di comando al polso. Certo, mancano il GPS integrato e l'NFC per i pagamenti, cosa che potrebbe essere un deterrente per alcuni. Ma è fondamentale considerare questi compromessi nel contesto del prezzo e della filosofia del prodotto: la Smart Band 10 non cerca di essere uno smartwatch completo, ma eccelle nel suo scopo principale di fitness tracker accessibile e intelligente.

Se state cercando un fitness tracker completo, affidabile, bello da vedere e, soprattutto, dal rapporto qualità/prezzo imbattibile, la Xiaomi Smart Band 10 è senza dubbio la scelta da considerare. È un dispositivo che si rivolge a un'ampia gamma di utenti, dagli appassionati di fitness ai semplici curiosi che desiderano monitorare la propria salute e il proprio benessere. Xiaomi ha dimostrato ancora una volta di saper fare tecnologia economica ma fatta bene.