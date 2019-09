Samsung IFA 2019, tutte le novità annunciate

Samsung ha presentato diversi dispositivi per la domotica in occasione di IFA 2019. Spiccano i nuovi televisori, il purificatore d'aria e la scopa elettrica.

Tanta domotica nella conferenza stampa tenuta da Samsung a Berlino in occasione di IFA 2019. L’azienda sudcoreana ha infatti presentato tutta una serie di prodotti che rientrano nel concetto di smart home. Del resto, come ricorderete, il gigante di Seoul ha recentemente presentato i Galaxy Note 10 e Note 10+, giocando dunque d’anticipo rispetto alla fiera tedesca in relazione al segmento smartphone.

AirDresser

Un dispositivo per sanificare i vestiti. Questo è AirDresser che, grazie alle tecnologie Jet Air, Air Hangers e Jet Steam, riesce a rimuovere polvere e batterei dagli indumenti. In più, attraverso la funzionalità denominata Heatpumt Drying, è in grado di asciugare i capi a bassa temperatura preservandone forma e colori. In più, c’è anche la possibilità di rimuovere gli odori grazie alla tecnologia Deodorizing Filter.

Decisamente particolare da un punto di vista prettamente estetico, può essere considerato anche un vero e proprio elemento d’arredo. Il design minimal è infatti in grado di integrarsi negli ambienti più disparati, senza dimenticare ovviamente la possibilità di controllo del dispositivo direttamente dallo smartphone.

PowerStick Jet

Il settore degli aspirapolvere vede Dyson assoluta protagonista. Il modello presentato oggi da Samsung però sembra avere le carte in regola per poter dire la propria del settore. Si chiama PowerStick Jet ed è una scopa elettrica wireless che combina il Digital Inverter Motor sviluppato dalla stessa azienda sudcoreana con il Jet Cyclone System. In questo modo genera una potenza d’aspirazione di ben 200W che, abbinata al sistema di filtrazione a 5 strati HEPA, dovrebbe essere in grado di catturare il 99,999% delle particelle di polvere e allergeni.

Grande cura anche per quanto riguarda la parte estetica. Il design, in parte, richiama un po’ quello dei modelli Dyson, con una parte della componentistica interna a vista grazie all’utilizzo di plastiche trasparenti. Nessuna informazione per quanto riguarda prezzi e disponibilità (arriverà comunque anche in Italia), attendiamo in tal senso notizie ufficiali da Samsung.

Clean Air

Come suggerisce il nome, si tratta di un purificatore d’aria. Il Clean Air Cube AX9500 è il primo dispositivo Samsung di questo genere a essere commercializzato ufficialmente in Europa. Si tratta di un prodotto modulare, per cui ne possono essere utilizzati diversi in contemporanea, che andranno a comunicare tra di loro attraverso lo standard Bluetooth. Anche in questo caso, tutto è controllabile da smartphone.

Il cuore pulsante di Clean Air è il sistema di purificazione Wind-Free ed ha una struttura a 3 strati che deodora l’aria circostante. Secondo quanto dichiarato da Samsung, dovrebbe essere in grado di catturare il 99,97% delle particelle ultrasottili (0,3µm) con il terzo filtro. In più, grazie alla tecnologia Activated Carbon Deodorization Filter, riesce anche a profumare l’ambiente in cui viene collocato.

Visual Display

Dal lancio del TV QLED 8K di Samsung lo scorso anno, gli acquisti totali di TV QLED sono aumentati del 200% rispetto all’anno precedente. Questa rapida diffusione ha fatto registrare in tutto il mondo oltre due milioni di unità vendute, confermando l’interesse del mercato verso televisori a grande schermo e di alta qualità.

Così, al fine di ampliare ulteriormente la gamma, Samsung ha annunciato il nuovo TV QLED 8K da 55 pollici che affiancherà le attuali versioni da 65, 75, 82 e 85 pollici. Sarà disponibile a livello globale a settembre e potrà contare sulla tecnologia di upscaling AI. Maggiori informazioni tecniche nella nostra anteprima che provvederemo a pubblicare nelle prossime ore.