Samsung: nuovo sistema operativo per gli smartphone?

Se Huawei, per motivi legati a ban imposti per legge, non può usufruire di Android dotato di GApps, è stato scoperto che anche Samsung sta contribuendo allo sviluppo di un nuovo OS ma con finalità differenti.

Non è la prima volta che parliamo di Fuchsia OS, progetto open source di Google nato nel 2016 e per ora tenuto ben nascosto a livello di comunicazione dal gigante del Web.

Fuchsia OS non ha nulla a che fare con Android, è concettualmente diverso ed è stato pensato con lo scopo di essere compatibile nativamente con tutti i dispositivi che che si possono utilizzare durante una giornata: smartphone, tablet, smartwatch, notebook e addirittura anche desktop.

E’ stato scoperto che Samsung sta contribuendo da tempo al suo sviluppo con un proprio file system chiamato F2FS. La conferma proviene dal file di supporto delle società che sviluppano il progetto, nella quale compare anche Samsung. La società coreana ha già deciso di impiegarlo a supporto delle NAND flash, sostituendo l’ext4 come formato predefinito. Questo primo approccio lo ha avuto con il Galaxy Note 10 e poi progressivamente è stato allargato ad altri dispositivi.

Oltre che a contribuire allo sviluppo del nuovo Fuchsia OS, Samsung avrebbe suggerito di usare il suo filesystem per poter comunicare con altri dispositivi collegati, andando a formare una sorta di bridge nettamente più compatibile.

Un’interesse così da parte di Samsung, che decide di impiegare la propria forza tecnologia per la causa, potrebbe tradursi in un coinvolgimento per il nuovo futuro progetto. Essere tra i primi partner di Google, non appena deciderà di ufficializzarlo, darà sicuramente un plus non da poco a Samusng che potrà utilizzarlo al fianco di Android.