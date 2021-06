Scontenti di HarmonyOS? Huawei permette di tornare ad Android

La nuova vita di Huawei si è concretizzata oggi con l’annuncio di nuovi prodotti la quale ruotano attorno ad un unico e nuovo protagonista: HarmonyOS.

Il nuovo sistema operativo della società cinese si fa carico di creare un ecosistema tra le varie piattaforme. Ecco che smartphone possono comunicare con tablet, tablet con PC, PC con monitor, etc.

HarmonyOS è stato realizzato con la concezione di essere snello e privo di limitazioni anche su hardware entry level. Ma ha dovuto accettare un compromesso, ovvero quello di essere molto simile ad Android sia dal punto di vista della compatibilità delle App sia dal punto di vista estetico. Il General Manager di Huawei Italia afferma che una transizione tecnologica va portata avanti a piccoli passi e non si può pretendere che i clienti accettino una totale rivoluzione dell’interfaccia e di come loro stessi hanno utilizzato fino ad ora uno smartphone.

Cosa vuol dire tutto ciò? Significa che le App saranno sempre scaricabili da AppGallery (fermo restando quelle che hanno bisogno dei Google Play Services per funzionare) ed installabili con formato APK direttamente dallo Store.

Inoltre HarmonyOS sarà un sistema operativo retroattivo, ovvero che potrà essere installato su dispositivi Huawei già presenti sul mercato. La famiglia Mate 20 è stata scelta per fare da apripista, con la lineup P30, Mate 30, P40 e Mate 40 che la seguiranno. Gli utenti che posseggono taluni smartphone potranno provare HarmonyOS e, se non saranno soddisfatti, potranno tornare ad Android. Questo processo conserverà i dati sensibili dell’utente, sia in un verso che nell’altro.

Infine, Huawei ha deciso di rendere disponibile tale funzione per gli smartphone esistenti mentre i nuovi prodotti saranno alimentati solo ed esclusivamente da HarmonyOS.