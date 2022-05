Sony ha sorpreso gli appassionati con i Linkbuds, auricolari piccolissimi e compatti, dotati di un driver innovativo, con un buco al centro come una ciambella, in grado di offrire una qualità audio sorprendente considerando le dimensioni. Linkbuds non hanno tuttavia l’ANC, conseguenza diretta del design. Pochi mesi dopo Sony presenta Linkbuds S, un paio di auricolari altrettanto piccoli, compatti e leggeri, ma con ANC.

Prima di raccontarvi come ci siamo trovati con questi auricolari, dobbiamo “sgridare” Sony per aver utilizzato il nome Linkbuds per un paio di auricolari che hanno poco a che vedere con il modello originale, a cui è stata aggiunta quella “S”, non è chiaro cosa significhi realmente. Riteniamo che sia un’occasione persa e un’azione che possa solo creare confusione; dopotutto i Linkbuds ci hanno sorpreso, in positivo. A questo punto siamo propensi a credere che i Linkbuds (con il buco) non siano andati un granché bene in termini di vendite e probabilmente questa linea non avrà futuro; è un peccato. Andiamo ora a vedere cosa ci ha convinto e cosa no di questi nuovi Linkbuds S

Specifiche tecniche: quasi come i WF-1000XM4

Sotto il profilo tecnico i Linkbuds S condividono molto con i top di gamma WF-1000XM4, tra cui il processore integrato V1, responsabile per la connettività wireless e l’amplificazione audio. I driver sono da 5 mm, c’è il supporto al codec LDAC ad alta risoluzione, c’è il DSEE Extreme e la compatibilità con l’audio 360.

Ovviamente, come accennato, non manca l’ANC. Sulla carta questi auricolari non hanno nulla da invidiare ai top di gamma.

Sono comodi da indossare?

La forma dei Linkbuds S ricalca le linee dei WF-1000XM4, ma le dimensioni sono ridotte al minimo e così anche il peso, con solo 4,8 grammi ad auricolare. Per inserirli nelle orecchie è sufficiente posizionarli e fare una piccola rotazione, anche se la forma omogenea non usa veramente la forma dell’orecchio per tenerli in sede, ma è principalmente l’auricolare in-ear a dover essere posizionato bene per evitare che esca.

Dopo averli provati per due settimane in diverse condizioni, anche durante sessioni di corsa, possiamo assicurarvi che stanno bene nelle orecchie. Ogni tanto però sentirete la necessità di controllare se sono ben posizionati e spingerli maggiormente nelle orecchie.

Cosa c’è nella confezione?

All’interno della confezione troverete la custodia, gli auricolari, tre cuffiette di differenti dimensioni e un corto cavo USB-C per la ricarica della batteria.

Comandi e applicazioni

Le superfici di entrambi gli auricolari sono sensibili al tocco. Funziona bene nove volte su dieci, ma ogni tanto capita che, ad esempio mentre li toglierete, registreranno un tocco e metteranno nuovamente in riproduzione la musica.

Non manca il sensore che rileva quando li indosserete, che fa il suo dovere.

L’applicazione è la stessa disponibile per gli altri auricolari Sony, e di conseguenza offre le funzioni di rilevamento delle azioni, abilitando o disattivando l’ANC, lo speak-to-chat e la personalizzazione.

Ogni tanto queste funzioni automatiche non hanno funzionato bene durante la prova, attivando l’ANC mentre stavamo ancora parlando, ad esempio.

Qualità audio e ANC

La qualità audio e della cancellazione del rumore sono decisamente buone e molto vicine a quelle dei top di gamma WF-1000XM4. L’ANC lavora altrettanto bene nelle basse frequenze, mentre non è lo stesso per quanto riguarda le medie frequenze.

Quanto dura la batteria

L’autonomia è di circa 5 ore, ed è possibile ricaricare gli auricolari circa tre volte con la custodia. Non manca la ricarica veloce che offre un’ora di autonomia con solo 5 minuti di ricarica. La custodia non include la ricarica wireless.

Cosa ci piace (e non ci piace) delle Linkbuds S

Tra le caratteristiche che ci sono piaciute delle Linkbuds S inseriamo sicuramente le dimensioni e il peso ridotto, la texture ruvida della plastica riciclata usata, la qualità audio e dell’ANC, più che sufficiente per la maggior parte dei casi.

Qualche noia dal punto di vista della connettività Bluetooth, che ogni tanto s’interrompeva su un auricolare, e i click non voluti sulla superficie tattile mentre si indossano o rimuovono. Non ci piace la scelta del nome da parte di Sony, che tuttavia non influisce sull’esperienza, e il prezzo di 200 euro, che è lo stesso delle WF-1000XM4.

Proprio per il posizionamento azzardato del prezzo, vi consigliamo di scegliere le WF-1000XM4 se vi interessa avere il meglio dal punto di vista tecnico. Le Linkbuds S si fanno invece preferire unicamente in termini di dimensioni e portabilità.