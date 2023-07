Le Sony WF-1000XM5 sono finalmente arrivate e prendono il posto del modello XM4, un paio di auricolari True Wireless con ANC in grado di offrire molto in termini di qualità audio e cancellazione attiva del rumore, ma che hanno richiesto un po’ di compromessi per quanto riguarda l’indossabilità, per via della dimensione generosa.

Gli XM5 sono qui per risolvere questo piccolo problema e migliorare sotto tutti gli aspetti. Vediamo subito le principali novità:

Nuovo design, sono il 25% più piccole e il 20% più leggeri

e Un nuovo driver dinamico da 8,4 mm

da 8,4 mm Nuova funzione per le chiamate telefoniche che combina microfoni e sensori che captano le onde trasmesse tramite conduzione ossea

che captano le onde trasmesse tramite Audio a 360 gradi con Head Tracking

E ovviamente tutte le altre funzioni che abbiamo già visto sui modelli precedenti, come la modalità trasparenza, la capacità di captare e mettere enfasi sulle voci e compatibilità con codec ad alta definizione.

Design e indossabilità

Come anticipato, i nuovi WF-1000XM5 sono più piccoli e leggeri, un passo obbligatorio per Sony dopo la presentazione degli XM4 che, a conti fatti, sporgevano un po’ troppo dalle orecchie. Come conseguenza di una riduzione di dimensione del 25%, anche le dimensioni della custodia sono state ridotte. Il lungo LED presente in passato sul bordo anteriore è stato sostituito da un più discreto e piccolo LED centrale, ma le informazioni che indica lampeggiano sono sempre le stesse: modalità di pairing e stato della carica della batteria.

Il modello che abbiamo provato è di colore nero e la finitura della custodia è opaca, la classica superficie soft touch che da quella sensazione di ruvido, ma non troppo. Il vantaggio è la capacità di non catturare impronte digitali, per fortuna.

La stessa finitura si ritrova sugli auricolari, assieme a una copertura lucida. Il contrasto è molto bello da vedere, ma non così comodo da usare, soprattutto quando si cerca di togliere gli auricolari dalla custodia: scivolano un po’ troppo, e dovrete fare più forza del necessario.

Il design è un corpo unico, si accostano all’orecchio e poi s’inseriscono ruotandoli leggermente. Non è il design meglio riuscito di Sony, più che altro perché per indossarli correttamente, quindi cercando di chiudere completamente il condotto uditivo considerando che si tratta di auricolari in-ear, è necessario spingerli più a fondo del desiderabile. Nel mio caso non sono mai stato in grado di indossarli in maniera corretta ottenendo una chiusura completa del condotto uditivo, nemmeno con i gommini più grandi. Il problema è che Sony ha ridotto al minimo la lunghezza dello stelo a cui si collega la cuffia, e il corpo dell’auricolare a contatto con l’orecchio interno non mi ha permesso di inserire più a fondo la cuffietta nel condotto uditivo.

Purtroppo questo giudizio non si adatterà a tutti, perché dipende molto dalle proprie orecchie. Insomma, non possiamo dire con certezza che questi auricolari hanno problemi d’indossabilità, essendoci di mezzo un fattore molto soggettivo. Tuttavia è lecito rimanere con un dubbio e se potrete provarli, prima di acquistarli, sarà meglio.

Come gli XM4, anche gli XM5 sono certificati IPX4 per la resistenza al sudore e all’acqua. Nonostante si possano indossare in palestra, non sono propriamente indicate per chi fa molto sport.

Controlli

Come nelle generazioni precedenti, la superficie esterna abilita i controlli touch, le cui funzioni possono essere assegnate a uno o all’altro auricolare e sono disponibili i classici comandi di tocco singolo, doppio e triplo o la pressione prolungata.

La modalità Quick Attention è attiva di default sull’auricolare sinistro, tenendo il dito premuto sulla superficie il volume viene abbassato al 10% e i microfoni permettono di ascoltare i rumori attorno a noi senza dover rimuovere gli auricolari. Non manca un sensore di presenza che mette in pausa la riproduzione quando togliamo un auricolare.

Grazie a Speak-to-Chat è invece possibile iniziare a parlare e lasciare che siano gli auricolari a identificare la discussione e così mettere in pausa la musica. C’è anche la possibilità di accettare o rifiutare una chiamata scuotendo la testa in una direzione. Ognuna di queste funzioni avanzate può essere attivata o disattivata dall’applicazione.

La funzionalità dell’assistente vocale è integrata con Google Assistant e Alexa, oppure è possibile usare l’assistente integrato nel dispositivo di riproduzione.

Qualità audio

Uno dei punti di forza dei Sony WF-1000XM5 è il livello di dettaglio quando si ascolta qualsiasi tipo di musica. Per effettuare la prova di ascolto mi sono aiutato con le mani, isolando gli auricolari dall’esterno, poiché essendo un modello in-ear, è necessario chiudere completamente l’orecchio. Se non riuscirete a indossarli correttamente, la resa acustica sarà inferiore.

La gamma di frequenza è ampia e le voci sono rese molto bene, quindi sono ottimi nelle medie frequenze. Soprattutto se ascolterete tracce in alta risoluzione riuscirete ad apprezzare veramente i singoli dettagli e anche imprecisioni di voci e tracce. Di conseguenza si riesce a ottenere anche un ottimo soundstage con un’ampia gamma dinamica.

I bassi sono ben presenti (lo ricordiamo, sempre se indossati correttamente), senza però mai sporcare il resto della riproduzione audio.

L’audio 360 è una caratteristica che non amo particolarmente, soprattutto quando si trasformando brani stereo in versioni a 360 gradi. Se siete meno tradizionalisti, ovviamente non ci sono problemi ad ascoltare musica surround con questi auricolari.

Ottima la qualità in chiamata, una funzione che si apprezza anche se non s’indossano gli auricolari in maniera perfetta.

In poche parole, se siete amanti della buona musica e tenete molto ad ascoltarla con un elevato livello di qualità – e solitamente utilizzate cuffie circumaurali o impianti stereo – con questi auricolari non raggiungerete probabilmente lo stesso livello, ma riuscirete ad avvicinarvi molto.

Efficacia ANC

Sony afferma che i WF-1000XM5 offrono una cancellazione del rumore migliore del 20% rispetto ai WF-1000XM4. Non è un dato facilmente misurabile, ma possiamo dare per scontato che la combinazione del chipset V2 di Sony e dell’array di microfoni offra maggiori prestazioni. Ancora una volta è necessario ricordare che se non sarete in grado di indossarli correttamente e chiudere perfettamente entrambe le orecchie, non riuscirete a trarre vantaggio da queste migliorie.

Per misurare l’efficacia ho fatto provare gli auricolari ad altre persone, dato che personalmente non sono mai riuscito a indossarli in maniera corretta. Chi li ha provati, sorpassando anche il test dell’applicazione che determina il corretto posizionamento, ha in effetti dichiarato che l’ANC è ottimo, che tutte le frequenze basse e ripetitive venivano totalmente eliminate, ma soprattutto che il risultato di cancellazione del rumore era ottimo anche con suoni più discontinui e frequenze più alte, come voci o canzoni, e che probabilmente erano i migliori auricolari mai provati sotto questo punto di vista.

Autonomia

Con ANC attivato è possibile ottenere fino a otto ore di autonomia con una singola carica, un risultato ottimo e che non richiede di più, considerando che il modello d’uso prevede l’inserimento nella custodia che tiene gli auricolari sempre in carica. In totale avrete un’autonomia di circa 24 ore. Grazie alla ricarica veloce è possibile ottenere un’ora di ascolto con 3 minuti di ricarica. Non manca la ricarica wireless della custodia.

Conclusioni

Sony ha fatto molti passi avanti, migliorando i WF-1000XM4 in praticamente tutti i campi, ma il design più contenuto ha reso i WF-1000XM5 più personali. La questione è molto semplice: se riuscirete a indossare questi auricolari in maniera perfetta, e ciò significa inserirli facilmente nelle orecchie con un semplice gesto e chiudere completamente il condotto uditivo, allora avrete per le mani uno dei migliori (se non il miglior) paio di auricolari del momento: ottima qualità audio, la migliore cancellazione del rumore del mercato, tante funzioni aggiuntive, autonomia al vertice e dimensioni contenute.

Se invece non riuscirete a indossarli correttamente, non dovreste acquistarli, perché sarebbe come avere per le mani un’auto sportiva e usarla solo per meno della metà delle sue potenzialità. Il design di Sony, che ha reso i nuovi auricolari più piccoli e contenuti non si adatterà a tutti, è quindi importante che possiate provarli o poter accedere al diritto di recesso nel caso in cui non si adattino perfettamente alle vostre orecchie.